Feed Explore
Feed Explore Profil
S CARNEO Pay sa presúva peňaženka na ruku
0
0
0
Tento článok je PR správa spoločnosti Carneo.
dnes 12. října 2026 v 12:08
Čas čtení 1:05
Sponzorovaný obsah

S CARNEO Pay sa presúva peňaženka na ruku

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Platiť sa dá už aj tým, čo máte na ruke.

Carneo
Zdroj: Carneo

Bezkontaktná technológia sa presunula z kariet a telefónov do doplnkov, ktoré nepotrebujú displej ani nabíjanie. Na Slovensku ich ponúka domáca značka CARNEO v rade CARNEO Pay.

Prečo vznikajú platobné wearables?

Dôvodom sú situácie, keď je vyťahovanie mobilu či peňaženky nepraktické – šport, kúpalisko, rýchly nákup. Doplnky od značky CARNEO menia na platobný prostriedok vec, ktorú má človek na ruke tak či tak.

„Hlavnými kritériami, ktoré zohľadňujeme pri našich produktoch, sú dostupnosť, inovácia a kvalita,“ hovorí spoluzakladateľ značky Peter Podolan.

Ako platenie funguje?

Doplnky využívajú technológiu NFC a po pripojení podporovanej karty Mastercard alebo Visa fungujú na bezkontaktných platobných termináloch. Telefón treba iba pri aktivácii cez aplikáciu CARNEO Pay, v ktorej sa spravujú všetky platobné doplnky. Pri samotnej platbe už potrebný nie je. Kompatibilné karty bez priamej podpory sa pripoja cez službu Curve.

Jedna technológia, viac spôsobov nosenia

Najminimalistickejší je platobný prsteň s krytím IP68. Pánskou voľbou je kožený náramok Iron Spirit, šperkovejšou dámskou Snow Rose a Moonstone Grace. Kto hodinky nosí, vymení obyčajný remienok za platobné remienky v silikóne alebo koži. Ponuku dopĺňajú detské náramky.

Carneo
Zdroj: Carneo

Bez batérie a nabíjania

Na rozdiel od smart hodiniek tieto platobné doplnky nemajú batériu ani displej. Po aktivácii ich preto netreba nabíjať ani zapínať pred každou platbou.

 

„Pri výbere nositeľného platobného zariadenia nie je dôležitý iba dizajn. Rozhoduje aj kvalitná aplikácia v slovenskom jazyku, pravidelné aktualizácie a dostupná zákaznícka podpora,„dodáva spoluzakladateľ značky Peter Podolan.

Carneo
Zdroj: Carneo

Ako si vybrať správne zariadenie?

Rozhoduje štýl nosenia, nie parametre. Kto nechce na ruke nič navyše, zvolí prsteň. Kto nosí hodinky, vymení remienok. Ako doplnok k outfitu poslúži náramok. CARNEO Pay pokrýva všetky tri možnosti a kompatibilitu karty si zákazník overí ešte pred kúpou.

Doporučeno
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku 7. října 2026 v 16:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji? ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji? 8. října 2026 v 10:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem? ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem? 12. října 2026 v 7:27
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Carneo
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH
Doporučujeme
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
29. 9. 2026 17:00
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
Sponzorovaný obsah
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
dnes v 10:30
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
8. 10. 2026 7:00
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
6. 10. 2026 16:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
před hodinou
Na Šumavě loni žilo nejméně 43 vlků, počet dále roste. Loví bobry a sežrali přes 500 jelenů
dnes v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27 1
Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
včera v 15:00
Václav Marhoul představuje nový film. V Hollywoodu točil drama ze stalinské éry
včera v 12:00
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
před 2 dny
„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
před 2 dny
Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří
před 3 dny
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
před 3 dny
Zpravodajství
Volby Politika Česko Policie
Více
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
před hodinou
Evropská unie přitvrzuje vůči Rusku. Na sankční seznam přidala téměř 1 600 osob a firem
před hodinou
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 3 hodinami
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
7. 10. 2026 21:19
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Bystrík Klčo: „Když je dílo vydané, žije si svým životem,“ tvrdí o své tvorbě
Bystrík Klčo: „Když je dílo vydané, žije si svým životem,“ tvrdí o své tvorbě
před 14 minutami
Love Island cast jako Avengers? Takhle by je dal dohromady Tomáš
Love Island cast jako Avengers? Takhle by je dal dohromady Tomáš
před 44 minutami
Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
Sponzorovaný obsah
Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
před hodinou
Lovecká tradice v městském stylu: Podívej se na podzimní kolekci Columbia
PR zpráva
Lovecká tradice v městském stylu: Podívej se na podzimní kolekci Columbia
před 2 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
včera v 10:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
dnes v 07:00
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
7. 10. 2026 21:19
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
7. 10. 2026 16:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:27
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00