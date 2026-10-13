Snímek s podtitulem Mučedníci uvedou česká kina v březnu příštího roku. Jeho autorem je režisér Mike Flanagan, jeden z nejúspěšnějších současných hororových režisérů a tvůrce seriálů The Haunting nebo Midnight Mass.
O další resuscitaci slavné série se pokusí úspěšný hororový tvůrce Mike Flanagan. Ten před pár dny čerstvě uvedl remake jiného legendárního hororu Carrie na streamovací službě Prime Video.
V hlavní roli vyšetřovatelky Julie Miller se představí Scarlett Johansson. Ta před lety ukončila řádění satanistického vraha s přezdívkou Father Sunday. Jméno nyní slavné detektivky se ale teď objeví na místě vraždy, napsané krví umučeného ministranta na zdi kostelní krypty. Julie se tak bude muset do hluboko pohřbené minulosti chtě nechtě znovu vrátit.
Ve filmu se v roli bývalého vězeňského kněze objeví Chiwetel Ejiofor, který letos zazářil v roli majitele obchodu Clarka ve virálním hororu Backrooms. Dále se ve filmu objeví např. Laurence Fishburne nebo Diane Lane. Do českých kin film vstoupí 11. března příštího roku.
Vymítač ďábla: Mučedníci je dalším přírůstkem do série, jejíž první film v roce 1973, režírovaný Williamem Friedkinem, způsobil celosvětovou senzaci a je dodnes považován za jeden z nejlepších hororových snímků vůbec. Poslední díl s podtitulem Believer vyšel v roce 2023.