V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur

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Zlacnené sú tentoraz aj kúsky z kvalitnejších materiálov, ktoré bežne stoja viac, ako napríklad hodvábna zmes, pima bavlna, vlna s alpakou aj semiš. V čom sa líšia? Materiál je presne to, čo spraví z bežného oblečenia vec, po ktorej siahaš znova a znova. Hodvábna zmes dodá tielku jemný lesk, pima bavlna je mäkšia a odolnejšia a vlna z alpaky ťa zahreje aj bez hrubých vrstiev.
Je to dobrá príležitosť doplniť si šatník na jeseň a zimu o veci, ktoré ti vydržia viac ako jednu sezónu. V článku nájdeš výber pre ženy, pre mužov aj niečo do domácnosti.
Rebrované tielko z hodvábnej zmesi
- 9,99 € (21,99 €)
Priliehavé tielko je z rebrovaného úpletu zo zmesi hodvábu a bavlny (Bavlna 85 %, Hodváb 15 %). Má tenký lem okolo výstrihu a prieramkov. Vo výpredaji je aktuálne námornícka modrá, ktorú ľahko zladíš k džínsom alebo nohaviciam. Ostatné farebné prevedenia sú za plnú cenu.
Tričko z pima bavlny
- od 21,99 € (27,99 €)
Pima bavlna má dlhšie vlákno ako bežná bavlna, preto je jemnejšia na dotyk. Tričko má voľnejší strih a znížené ramená. Biela farba je v zľave, pričom sú dostupné posledné veľkosti. Čierna farba je za plnú cenu.
Semišová bunda z kozej kože
- 149,00 € (249,00 €)
Výrobca uvádza, že je zo 100 % kozieho semišu. Táto kratšia bunda má golier, zapína sa na gombíky a vpredu má našité vrecká. Je podšitá. Ide o kúsok, ktorý je dostupný iba online.
Kabát z vlnenej zmesi
- 84,99 € (169,00 €)
Kabát po kolená je z plstenej vlnenej zmesi. Má stupňovité klopy, odnímateľný opasok a vrecká vo švíkoch po stranách. Nie je podšitý, počas chladnejších dní budeš potrebovať hrubší sveter. Hnedá farba je v zľave, krémová za plnú cenu. Zloženie tvorí 50 % vlna.
Pánska semišová bunda z hovädzej kože
- 139,00 € (289,00 €)
Vrchná vrstva bundy je vyrobená zo 100 % hovädzej kože. Bunda je tiež podšitá a má voľnejší strih.
Pulóver z vlnenej zmesi Loose Fit
- 59,99 € (74,99 €)
V tomto prípade ťa poteší, že zloženie tvorí vlna 70 % a alpaka 30 %. Úplet má výraznú štruktúru, okrúhly výstrih s rebrovaným lemom a znížené ramená. Strih je voľný, ale nie oversized. Jasnozelená oživí basic jesenný outfit.
Pulóver z jemného vlneného úpletu
- 44,99 € (89,99 €)
Čierny pulóver s véčkovým výstrihom sa hodí na každý deň. Je z jemného vlneného úpletu, ktorý vyzerá ako dve vrstvy. Manžety a spodný okraj majú rebrovaný lem. Klasický strih môžeš nosiť ku košeli aj k tričku. Vrchná, čierna vrstva je zo 100 % vlna.
Dvojradové sako z vlnenej zmesi
- 99,00 € (159,00 €)
Z pánskych kúskov je tento najzaujímavejší. Vlnená látka pochádza od talianskeho výrobcu Manteco. Vrchný materiál tvorí: vlna 72 %, bavlna 28 %. Sako má špicaté klopy, dvojitý rázporok vzadu, tri vnútorné vrecká a podšívku. V tmavej kaki pôsobí menej formálne ako klasická tmavomodrá.
Kameninová matcha súprava
- 15,99 € (26,99 €)
Súprava je dostupná vo viacerých farbách, no v zľave sú len vybrané prevedenia. Obsahuje misku, šálku a stojan na metličku.
Bavlnená obliečka na vankúš
- od 8,99 € (13,99 €)
Je z mäkkej bavlny, má dvojitý lem a obšitie v kontrastnej farbe. Vankúš sa do nej vkladá cez otvor na spôsob obálky. Výpredajová cena závisí od farby.