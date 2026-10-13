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VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
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dnes 13. října 2026 v 12:00
Čas čtení 0:27
Ella Petrová

VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou

VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
Zdroj: Walt Disney Studios Motion Pictures
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Kdy se dočkáš filmu plného kouzel a magie?

Snímek Hexed sleduje příběh impulzivní a nekonvenční teenagerky Billie Doe. Poté, co je vyloučena ze školy, objevuje své tajné magické schopnosti. Jakmile se tyto síly probudí, přenesou ji z poklidného předměstí na velkolepou výpravu do rozlehlé říše čarodějnic zvané Hexe. Společně se svou opatrnou matkou Alice odkrývá rodinná tajemství spojená s tímto světem.

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Hlas Billie propůjčila Hailee Steinfeld, Alice namluvila Rashid Jones. Walton Goggins nadaboval samotářského magického tříokého kocoura Beefa Rogera Crummchuka, který uzavře křehké spojenectví s Billie a Alice. Dvojnásobná držitelka Oscara Jodie Foster pak namluvila zlověstnou královnu Celeste, která se nezastaví před ničím, aby si udržela věčnou vládu nad říší Hexe.


Hexed od studia Disney vstoupí do kin 25. listopadu. Těšíš se?

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Náhledový obrázek: Walt Disney Studios Motion Pictures
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