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Věděl*a jsi, že 80 procent světové populace nikdy neletělo letadlem?
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dnes 13. října 2026 v 15:20
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Věděl*a jsi, že 80 procent světové populace nikdy neletělo letadlem?

letadlo, děti Zdroj: FLICR/JOE SHLABOTNIK/VOLNĚ K UŽITÍ
letadlo, děti Zdroj: FLICR/JOE SHLABOTNIK/VOLNĚ K UŽITÍ
letadlo, děti Zdroj: FLICR/JOE SHLABOTNIK/VOLNĚ K UŽITÍ
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