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Odpadlíci ze StarDance: Nesvačilová není jediná, zdravotní problémy v minulosti ukončily účast hned několikrát
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dnes 13. října 2026 v 16:00
Čas čtení 2:12

Odpadlíci ze StarDance: Nesvačilová není jediná, zdravotní problémy v minulosti ukončily účast hned několikrát

Odpadlíci ze StarDance: Nesvačilová není jediná, zdravotní problémy v minulosti ukončily účast hned několikrát
Zdroj: Refresher / Česká televize / propagační materiály
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
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Jen pár hodin před začátkem čtrnácté řady StarDance fanoušky a fanynky překvapila zpráva, že do ní nakonec nenastoupí herečka Petra Nesvačilová. Soutěž tak opustila ještě předtím, než se začalo oficiálně vypadávat. Zdaleka ale nebyla v historii jediná.

Herečka si těsně před prvním přenosem naštípla kotník, jak prozradila Blesku. „Velmi nás to mrzí. Ani slovy nejde vyjádřit jak. Děkujeme vám za přízeň a že jste s námi,“ napsali v prohlášení.

Předčasné konce ale potkaly řadu účastníků a účastnic z řad celebrit i tanečních profesionálů. Připomeň si s námi, kdo všechno StarDance opustil předčasně.

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Mirai Navrátil

Známému zpěvákovi znemožnil další účast covid. Podle tehdejších pravidel se museli soutěžící pravidelně testovat. Když Miraovi vyšel pozitivní test, šlo už o jeho druhou absenci. Pravidla BBC v takovém případě hovoří jasně, v souboji o krále tanečního parketu musel skončit.

mirai navrátil stardance
Zdroj: Česká televize / propagační materiál

Simona Babčáková

O nejzáhadnější konec v historii soutěže se postarala Simona Babčáková. Ta stejně jako Mirai vynechala dva večery, jenže na rozdíl od zpěváka se ke konci v soutěži nevyjadřovala. V médiích se objevila informace, že za koncem stála nákaza koronavirem moderátorky Terezy Kostkové. Jelikož Babčákovou vytrasovala hygiena a nebyla prý očkovaná, nemohla na parket. Spekulace pak přiživily informace, že představitelka comebackové Simony se nesměla na povel ČT ke svému konci vyjadřovat.

simona babčáková stardance
Zdroj: Česká televize / propagační materiál

Mahulena Bočanová

Za koncem v soutěži nemusí stát jen zdravotní indispozice celebrity, ale také profesionálního tanečníka či tanečnice. Kvůli zranění svého partnera Jaroslava Kuneše skončila Mahulena Bočanová. Přestože by to pravidla umožňovala, herečka s nikým jiným tancovat nechtěla.

mahulena bočanová stardance
Zdroj: Česká televize / propagační materiál
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