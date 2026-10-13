Jen pár hodin před začátkem čtrnácté řady StarDance fanoušky a fanynky překvapila zpráva, že do ní nakonec nenastoupí herečka Petra Nesvačilová. Soutěž tak opustila ještě předtím, než se začalo oficiálně vypadávat. Zdaleka ale nebyla v historii jediná.
Herečka si těsně před prvním přenosem naštípla kotník, jak prozradila Blesku. „Velmi nás to mrzí. Ani slovy nejde vyjádřit jak. Děkujeme vám za přízeň a že jste s námi,“ napsali v prohlášení.
Předčasné konce ale potkaly řadu účastníků a účastnic z řad celebrit i tanečních profesionálů. Připomeň si s námi, kdo všechno StarDance opustil předčasně.
Mirai Navrátil
Známému zpěvákovi znemožnil další účast covid. Podle tehdejších pravidel se museli soutěžící pravidelně testovat. Když Miraovi vyšel pozitivní test, šlo už o jeho druhou absenci. Pravidla BBC v takovém případě hovoří jasně, v souboji o krále tanečního parketu musel skončit.
Simona Babčáková
O nejzáhadnější konec v historii soutěže se postarala Simona Babčáková. Ta stejně jako Mirai vynechala dva večery, jenže na rozdíl od zpěváka se ke konci v soutěži nevyjadřovala. V médiích se objevila informace, že za koncem stála nákaza koronavirem moderátorky Terezy Kostkové. Jelikož Babčákovou vytrasovala hygiena a nebyla prý očkovaná, nemohla na parket. Spekulace pak přiživily informace, že představitelka comebackové Simony se nesměla na povel ČT ke svému konci vyjadřovat.
Mahulena Bočanová
Za koncem v soutěži nemusí stát jen zdravotní indispozice celebrity, ale také profesionálního tanečníka či tanečnice. Kvůli zranění svého partnera Jaroslava Kuneše skončila Mahulena Bočanová. Přestože by to pravidla umožňovala, herečka s nikým jiným tancovat nechtěla.