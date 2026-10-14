Chceš podporiť lokálne umenie? V piatok bude v Košiciach výstava niche tvorcov z východného Slovenska, vstup je zdarma

FLUX vznikol ako prvý akcelerátor pre umelcov a kreatívnych tvorcov na východnom Slovensku. Jeho cieľom bolo spojiť rýdzu umeleckú tvorbu s modernými technológiami, marketingom a biznisovým myslením.
Všetko to začalo v priestoroch Továrne na Strojárenskej 3 v Košiciach otváracím podujatí „FLUX: Blank Canvas.“ Dvadsaťjeden vybraných účastníkov z oblastí maľby, dizajnu, šperkárstva či keramiky odhodilo strach z biznisu a vykročilo na 6-týždňovú cestu budovania vlastných značiek.
Kedy: piatok 16. októbra 2026 o 18:00.
Kde: Východoslovenská galéria v Košiciach.
Vstup je zdarma, treba sa registrovať vopred (klikni SEM)
Cesta akcelerátorom: 7 workshopov k úspechu
Aby sa nápady účastníkov premenili na udržateľné projekty, prešli si intenzívnym programom pod vedením odborníkov z praxe. Program odštartoval workshopom s názvom „Právo na umenie” s právničkou Veronikou Tomčovou, na ktorom účastníci získali pevné právne základy, autorsko-právnu ochranu a prehľad v zmluvách či licenciách.
Následne sa pozornosť presunula na budovanie vlastnej značky v bloku „Dobre podpísané umenie,” kde Peter Baslík (Art Director z agentúry MUW Saatchi & Saatchi) ukázal tvorcom, ako si vybudovať silnú vizuálnu identitu.
V nadväzujúcom workshope „Umenie na sieti” ich Martin Hluchý (Copywriter & Content Creator z rovnakej agentúry) previedol autentickým marketingom a plánovaním obsahu pre sociálne siete.
Priestor na oddych a nadviazanie nových kontaktov priniesol neformálny networking „FLUX: Off-Record” , kde sa pri drinku vymieňali prvé skúsenosti a spätná väzba.
Po reštarte prišla na rad technológia v bloku „Digitálne plátno” s Dominikom Novickým (VISMA Labs), v ktorom si účastníci pomocou AI a vibe codingu vytvorili vlastné online portfólia bez znalosti kódovania.
Záverečná fáza akcelerátora patrila biznisu a prezentácii. Piaty workshop s názvom „Umenie hovoriť o umení” s Petrom Breylom (CEO ICKK) ich pripravil na sebavedomý storytelling a predaj.
Na praktické financie, dane, odvody a fakturáciu pri nepravidelnom príjme si posvietil Martin Vargovčák vo workshope s úsmevným názvom „Umenie prežiť”.
Záverečným akordom programu bol workshop „Cena za umenie nie umenie za cenu” s renomovaným výtvarníkom Erikom Šillem. Erik s účastníkmi rozobral jednu z najťažších tém pre tvorcov – ako premeniť umeleckú hodnotu na konkrétnu sumu.