dnes 16. října 2026 v 11:30
Čas čtení 0:00Filip Myslík/refresher.sk
Musk představil létající Teslu. Roadster má raketové zrychlení a ve vzduchu zvládne kickflip
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
Zdroj: INSTAGRAM / TESLA MOTORS
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