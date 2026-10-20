Feed Explore
Feed Explore Profil
Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT
1
1
0
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 20. října 2026 v 14:40
Čas čtení 5:08
Richard Balog

Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT

Toto sú TOP puffer bundy pre pánov aj dámy na tohtoročnú zimu. Siahni po modeloch Columbia, Nike ACG či REPRESENT
Zdroj: Footshop
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Priprav sa na športovú klasiku, gorpcore estetiku aj avantgardu.

Chladné mesiace prinášajú do popredia objemné siluety, v ktorých sa funkčnosť spája so zaujímavým dizajnom. Puffer bundy už dávno nie sú len praktickou ochranou pred mrazom a snehom – ide o základ moderného zimného šatníka a kľúčový kúsok pre každý styling.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 puffer búnd pre pánov aj dámy, ktoré odrážajú súčasné módne trendy. Nájdi si svojho favorita.

Pri nákupe nezľavnených produktov nezabudni použiť náš zľavový kód REFRESHER15, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Adidas Originals Camo Regen Jacket 150 €

Ulice po slnečných a teplých mesiacoch opäť objavujú silu úžitkovej estetiky. Bunda Adidas Originals Camo Regen dokazuje, že športová móda bez námahy zapadne aj do moderného mestského šatníka.

Model s objemnou siluetou je vyrobený zo 100 % recyklovaného polyesteru a je zahalený do takmer abstraktného maskáčového vzoru v čierno-sivých odtieňoch, čo vytvára netradičný vzhľad. Vysoký golier s integrovanou kapucňou poskytuje ochranu pred nepriaznivým počasím, zatiaľ čo detaily, ako napríklad charakteristické logo značky na prednej strane, dodávajú charakter. Bundu ľahko navrstvíš a zladíš s pohodlnými nohavicami alebo džínsami.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš viac ako 20 eur z pôvodnej ceny.

Adidas Originals Camo Regen Jacket
Zdroj: Footshop

Columbia Amaze Puff™ Hooded Jacket 240 €

Náš prvý tip na dámsku puffer bundu padol na známy model Columbia Amaze Puff™ v neprehliadnuteľnom ružovom vyhotovení, ktorý prináša svieži impulz do chladných dní.

Kúsok je vyrobený z kombinácie nylonu (51 %) a polyesteru (49 %), pričom stavia na pokročilú technológiu Omni-Shield™, ktorá odpudzuje vodu aj nečistoty. O dokonalé tepelné pohodlie sa stará nadýchaná náplň z 80 % kačacieho prachového peria a 20 % kačacieho peria, doplnená o jemnú podšívku zo 100 % polyesteru.

Výrazný vysoký golier, kapucňa a objemná silueta robia z bundy Columbia Amaze Puff™ neprehliadnuteľný statement kúsok, ktorý povýši každý outfit, a to rovnako v horskom prostredí aj uliciach svetových metropol.

Columbia Amaze Puff™ Hooded Jacket
Zdroj: Footshop

New Balance Premium Puffer Jacket 250 €

V produktovom portfóliu New Balance nie sú len perfektné bežecké, respektíve lifestyle tenisky, ale tiež moderná športová móda, ktorá si zaslúži pozornosť.

Dôkazom je puffer bunda v oversized strihu pre pánov aj dámy ušitá z recyklovaného nylonu s vodoodpudivou úpravou a podšívkou zo 100 % recyklovaného polyesteru, vďaka čomu sa ľahko oblieka aj cez objemnejšie vrstvy. Odopínateľná kapucňa, elastické manžety a kombatibilné zapínanie podčiarkujú praktickosť, keď poskytujú tepelnú izoláciu a ochranu pred dažďom aj snehom.

Ak preferuješ minimalistický štýl, ide o skvelú voľbu. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj čiernu verziu dostupnú za rovnakú cenu.

New Balance Premium Puffer Jacket
Zdroj: Footshop

Daily Paper Raglan Sleeve Dias Puffer Jacket 299,95 €

Našu priazeň si získala aj puffer bunda od holandskej streetwearovej značky Daily Paper, ktorá prináša príjemný odtieň „Hawaiian Sunset“ podobný západu slnka do mestského prostredia.

Model je vyrobený z odolnej ripstop tkaniny a má voľný strih s raglanovými rukávmi, vďaka čomu zaručuje voľnosť pohybu. Nechýba nastaviteľná kapucňa s koncovkami s brandingom Daily Paper, praktické bočné aj vnútorné vrecká a plastické gumové logo na prednej strane. Tento unisex kúsok dodá zimnému šatníku neprehliadnuteľnú energiu, pričom pre dámy značka odporúča zvoliť o číslo menšiu veľkosť.

Bundu ľahko zladíš s technickými vrstvami, ale aj bavlnenými cargo nohavicami či džínsami. Skontroluj aj čiernu verziu.

Daily Paper Raglan Sleeve Dias Puffer Jacket
Zdroj: Footshop

Nike ACG Lunar Lake Primaloft® Therma-Fit ADV Hooded Jacket 350 €

Prvú polovicu zoznamu uzatvára model Nike ACG Lunar Lake Primaloft® Therma-Fit ADV, ktorý stelesňuje neprehliadnuteľný zimný štýl s nekompromisným výkonom.

Bunda v bielom vyhotovení poskytuje vďaka inovatívnej technológii Therma-FIT ADV a hrejivej izolácii PrimaLoft® maximálne tepelné pohodlie bez zbytočnej záťaže. Architektonicky tvarovaná kapucňa s vysokým golierom dokonale chráni pred nepriazňou počasia, zatiaľ čo premyslené detaily – od loga Nike ACG (All Condition Gear) až po všité manžety s otvorom na palec – dodávajú futuristický nádych.

Ideálna voľba pre vyznávačov gorpcore estetiky, ktorí hľadajú dokonalú rovnováhu medzi úžitkovou funkčnosťou a rafinovanou estetikou.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 50 eur.

Nike ACG Lunar Lake Primaloft® Therma-Fit ADV Hooded Jacket
Zdroj: Footshop

Adidas Double Layer Puffer Jacket x Arte Antwerp 400 €

Puffer bunda zo spoločnej kolekcie značiek Adidas a Arte Antwerp čerpá inšpiráciu z nezameniteľnej atmosféry okolo futbalových štadiónov, pričom spája klasický športový štýl s módnymi vplyvmi.

Dvoma vrstvami pretkaný model v hnedom vyhotovení stavia na odolnej polyamidovej väzbe s DWR úpravou. Pokročilá technológia Climawarm efektívne udržiava teplo a s vodoodpudivými vlastnosťami zabezpečuje dokonalú ochranu pred chladom aj vlhkosťou. Skryté vrecká a nastaviteľné šnúrky v leme podčiarkujú funkčnosť.

V prípade potreby je k dispozícii biela vrstva, ktorá ochráni vrchnú časť. Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je 340 eur.

Adidas Puffer Jacket, Arte Antwerp
Zdroj: Footshop

REPRESENT Riot Puffer Jacket Unisex 420 €

Boduje aj britská streetwearová značka REPRESENT, ktorá v kolekcii Winter 2026 predstavila puffer bundu v čiernom vyhotovení s nadýchanou siluetou a vzhľadom očisteným od zbytočných ozdôb.

Prešívaný unisex model s názvom „Riot“ stavia na minimalizmus. Vďaka univerzálnemu rovnému strihu a absencii kapucne vytvára elegantný stojatý golier uhladenú líniu, ktorú si okamžite zamiluješ. Je vyrobený z recyklovaného polyesteru vrátane hrejivej výplne, pričom spája udržateľný prístup s vysokým pohodlím. Hladká podšívka zaručuje bezproblémové vrstvenie cez oversized mikiny či hrubé pleteniny, zatiaľ čo zips s cvokmi a bočné vrecká na zips prinášajú potrebnú praktickú funkčnosť.

Takto si predstavujeme moderný streetwear s puncom luxusu.

REPESENT Riot Puffer Jacket Unisex
Zdroj: Footshop

Diesel W-ARRIOR Jacket 494,90 €

Zastúpenie v zozname má aj Diesel, a to vďaka dámskemu modelu W-ARRIOR, ktorý je k dispozícii aj v červenom a tmavohnedom vyhotovení.

Bunda stavia na mestský minimalizmus s typickým nádychom drzosti, ktorý je pre taliansku značku charakteristický, keď ponúka rovný strih bez kapucne, výrazný rebrový golier a lesklú povrchovú úpravu. Vysokokvalitná výplň z kačacieho prachového peria poskytuje tepelnú izoláciu bez ťažkopádnosti, čím zachováva svižnú a sebavedomú siluetu. Zvršok kombinuje pružný materiál s hlbokým leskom, zatiaľ čo hrejivý úpletový golier so zipsom vytvára efektný detail vrstvenia. Elastické manžety a sťahovací lem sa starajú o maximálne pohodlie.

Puffer model Diesel W-ARRIOR predstavuje statement kúsok, ktorý perfektne doplní tmavý denim aj ležérny streetwear.

Diesel W-ARRIOR Jacket
Zdroj: Footshop

ROA Cube 650 Fill Power Down Jacket Unisex 690 €

Talianska značka ROA, majster na pomedzí outdoorového výkonu a high fashion, predstavuje páperovú bundu Cube 650 Fill Power v sofistikovanom grafitovom vyhotovení.

Model dokonale spája architektonickú čistotu s nekompromisnou funkčnosťou, pričom je vyrobený z matného 10D micro ripstop nylonu s vodoodpudivou úpravou, vďaka čomu ponúka vynikajúcu odolnosť a ultralahkú štruktúru. O prvotriednu izoláciu sa stará kačacie perie, zatiaľ čo lepené prešívanie zaručuje čistý vzhľad. Nastaviteľná kapucňa, elastické manžety a stiahnuteľný lem dotvárajú ergonomický strih.

Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je pod 600 eur.

ROA Cube 650 Power Down Jacket Unisex
Zdroj: Footshop

C.P. Company D.D. Shell Hooded Puffer Jacket 695 €

Značka C.P. Company opäť potvrdzuje dominanciu v oblasti technickej elegancie – tentoraz prostredníctvom pánskej páperovej bundy D.D. Shell Hooded v hnedom vyhotovení, ktorá predstavuje dokonalé prepojenie high-end estetiky a maximálnej funkčnosti.

Odolná polyamidová väzba spoločne s kvalitnou výplňou z kačacieho prachového peria (95 %) a kačacieho peria (5 %) je zárukou nekompromisnej ochrany pred chladom a vetrom. Rovný strih dopĺňa nastaviteľná kapucňa, elastické manžety a praktické bočné aj vnútorné vrecká na zips. Pozornosť pútajú charakteristické detaily vrátane odznaku s logom C.P. Company.

V ponuke online obchodu Footshop je k dispozícii strieborno-krémová verzia. Cena je v oboch prípadoch rovnaká.

C.P. Company D.D. Shell Hooded Puffer Jacket
Zdroj: Footshop

BONUS

Heliot Emil Lumen Down Puffer Jacket Unisex 1 050 €

Dánska high-end značka Heliot Emil posúva hranice industriálnej estetiky do sféry nekompromisného luxusu.

Unisex páperová bunda „Lumen“ stavia na architektonický objem, biele vyhotovenie a surový technický minimalizmus. Inovatívny návrh prepája výplň z kombinácie kačacieho peria (10 %) a prachového peria (90 %) s prepracovanými kovovými detailmi, charakteristickými karabínami a rovným strihom. Vysoký golier a integrovaná kapucňa poskytujú dokonalú ochranu pred vlhkosťou aj vetrom.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 150 eur.

Heliot Emil Lumen Down Puffer Jacket Unisex
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhledový obrázek: Footshop
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“
Refresher Club
Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“
včera v 07:00
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
6. 10. 2026 16:30
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
před 2 dny
Čarodějnické procesy na Šumpersku trvaly téměř 20 let: Lidi mučili a upalovali, zemřít jich mohlo až sto
Refresher Club
Čarodějnické procesy na Šumpersku trvaly téměř 20 let: Lidi mučili a upalovali, zemřít jich mohlo až sto
včera v 16:00
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Sponzorovaný obsah
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
13. 10. 2026 12:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku do toho práskla. Herec se oženil s tanečnicí Taylor Swift
před 9 minutami
Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
před hodinou
Málo erotiky v Naked Attraction bylo zklamáním. Pořad zároveň sleduje čím dál mladší diváctvo
před 2 hodinami
Hvězda Euforie podstoupila chirurgickou úpravu pohlavních orgánů. „Bylo to úžasné a jsem z toho nadšená,“ uvedla
dnes v 11:30
„Tak na co čekáš, pojď ke mně.“ Do Love Islandu se vrátili tři odpadlíci
dnes v 10:22
Šance na reparát. Na Colours of Ostrava vystoupí Ellie Goulding, před třemi lety plánovaný koncert zrušila
dnes v 09:30
FVLCRVM v klipu Déjà vu prodává Ventolinovi ukradené auto. Ve společném tracku spojují absurdní humor s kritikou společnosti
dnes v 09:01
Apu is back! Simpsonovi našli nového dabéra, oblíbený prodavač po devíti letech znovu promluvil
včera v 14:00
Rockstar přitvrzuje. V rámci kampaně pro vydání GTA VI poslal do ulic reálného Miami auta ze hry
včera v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
včera v 07:35 8
Zpravodajství
Česko Válka na Ukrajině Společnost Invaze na Ukrajině
Více
Muž měl autem schválě srazit australskou poslankyni. Ta při útoku přišla o nohu
před 19 minutami
Policejní auto srazilo dívku, utrpěla vážná zranění. Případem se zabývá GIBS
před hodinou
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
před 2 hodinami
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Amber Heard zaběhla svůj první půlmaraton. Má čas jako elitní závodnice
7. 10. 2026 16:45
Zendaya v ulicích Prahy. V nové kampani si střihla bitku na Strahově
2. 10. 2026 11:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Chceš se posunout v kariéře? Co ti může přinést MBA a jak skloubit studium s prací
PR zpráva
Chceš se posunout v kariéře? Co ti může přinést MBA a jak skloubit studium s prací
před 3 hodinami
Slavíme tři sta tisíc sledujících na Instagramu. Stejně jako u sto padesáti – tetováním
Slavíme tři sta tisíc sledujících na Instagramu. Stejně jako u sto padesáti – tetováním
dnes v 11:30
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
dnes v 07:30
„Chráníme to, co milujeme.“ Mladá česká vědkyně zkoumá život velbloudů divokých v Mongolsku
„Chráníme to, co milujeme.“ Mladá česká vědkyně zkoumá život velbloudů divokých v Mongolsku
dnes v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
včera v 07:35
8
Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“
Refresher Club
Kája a Filip plánují dovolené na míru. „Lidé nám svěří i měsíční pobyt v Japonsku za 300 tisíc korun“
včera v 07:00
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
Sponzorovaný obsah
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
12. 10. 2026 10:30
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
před 2 dny
Rockstar přitvrzuje. V rámci kampaně pro vydání GTA VI poslal do ulic reálného Miami auta ze hry
Rockstar přitvrzuje. V rámci kampaně pro vydání GTA VI poslal do ulic reálného Miami auta ze hry
včera v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
včera v 07:35
8
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
Refresher Club
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
15. 10. 2026 10:00
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
15. 10. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
15. 10. 2026 17:30
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
včera v 07:35
8
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30