Život bez okuliarov o 400 € výhodnejšie. NeoVízia oslavuje 40 rokov pokroku

NeoVízia pri príležitosti 40 rokov od prvej laserovej operácie výnimočne ponúka prvým 40 pacientom zľavu 400 € na vybrané laserové operácie očí.
Šport bez okuliarov, cestovanie bez hľadania stratených dioptrií či ráno bez kontaktu so šošovkami. Život s menšou závislosťou od okuliarov môže byť bližšie, než si myslíte.
Zistite, či je laserový zákrok pre vás
Patrí laserová operácia očí medzi veci, ktoré by ste raz chceli podstúpiť? Ak ju zatiaľ odkladáte na neurčito, možno je dôvodom cena alebo neistota, či ste vhodným kandidátom na zákrok.
Nie každý typ očnej chyby sa dá riešiť rovnakým spôsobom. O vhodnosti zákroku preto rozhoduje komplexné vstupné vyšetrenie.
„Naše vstupné vyšetrenie je výnimočne precízne a trvá 3 až 4 hodiny. Hodnotíme desiatky parametrov zraku vrátane vyšetrenia po rozkvapkaní očí, aby sme získali čo najpresnejší obraz o stave zraku. V súlade s najprísnejšími svetovými štandardmi nikdy nespájame vyšetrenie s operáciou v jeden deň. Vyšetrenie je nezáväzné, platí tri mesiace a zároveň poskytuje komplexný obraz o zdraví vašich očí,“ vysvetľuje primár očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči.
40 rokov pokroku, ktorý mení pohľad na svet
Moderná laserová chirurgia sa za posledné štyri desaťročia výrazne posunula. Vyvíjali sa nové metódy, technológie aj možnosti individuálneho plánovania zákrokov.
NeoVízia neustále sleduje najnovšie trendy a inovácie v oblasti očnej medicíny, aby svojim pacientom prinášala špičkovú zdravotnú starostlivosť, moderné postupy a individuálny prístup.
,,Naším cieľom je ponúkať to najlepšie, čo súčasná medicína prináša – pretože zdravie a spokojnosť našich pacientov sú pre nás vždy na prvom mieste,” dopĺňa MUDr. Radovan Piovarči.
NeoVízia laserové operácie vykonáva pomocou najmodernejšieho lasera VISUMAX 800, ktorý je jediný svojho druhu v Bratislave a jeden z dvoch na Slovensku. Pacientov zbaví okuliarov už za pár sekúnd.
Ako zľavu získať?
Zľava sa vzťahuje na metódy NeoSMILE PRO, určenú na korekciu krátkozrakosti a astigmatizmu, a HyperSMILE, ktorá je určená vhodným pacientom s ďalekozrakosťou.
Pri objednávaní na vstupné vyšetrenie uveďte kód LASER40 do poznámky v online formulári alebo ho oznámte recepcii pri telefonickom či osobnom objednávaní.
Ponuka platí pre prvých 40 pacientov poistených v slovenskej zdravotnej poisťovni. Poradie určuje uskutočnenie operácie, nie samotné objednanie na vyšetrenie. Zľavu nemožno kombinovať s ďalšou zľavou.
Možno je čas posunúť svoje „raz“ o krok bližšie. Objednajte sa na vstupné vyšetrenie v NeoVízii a zistite, či je laserová korekcia zraku vhodná aj pre vás.