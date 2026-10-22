Tesco je bližšie zákazníkom na Kysuciach: Nový supermarket v Rakovej rozširuje sieť už na 189 obchodov

Pre obyvateľov Rakovej v okrese Čadca bude odteraz každodenné nakupovanie o niečo jednoduchšie.
Vo štvrtok 22. októbra 2026 otvára Tesco v tejto kysuckej obci nový supermarket, ktorý prinesie miestnym obyvateľom moderné nákupy bez zdĺhavého cestovania a pestrú ponuku potravinového aj nepotravinového tovaru. Supermarket s predajnou plochou 600 m² je súčasťou menšieho nákupného centra a ako ôsma novootvorená predajňa Tesca v tomto roku rozširuje sieť obchodov Tesco už na 189 na celom Slovensku.
„Dobrý obchod v blízkom okolí so širokým výberom tovaru pre každodenné potreby domácností šetrí ľuďom to najcennejšie, čo majú – ich čas. Preto nás teší, že pohodlie moderných nákupov v Tescu v blízkosti domova prinášame teraz aj na Kysuce obyvateľom Rakovej a okolia. V novom supermarkete nájdu pestrú ponuku tovaru pre svoje každodenné potreby a za veľkými rodinnými či rýchlymi menšími nákupmi už nemusia zdĺhavo cestovať. Chceme byť súčasťou každodenného života obce, a to aj ako dobrý sused, ktorý podporí miestnu komunitu,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Moderný supermarket pre každodenné nákupy
Nový supermarket Tesco v Rakovej ponúka na 600 m² predajnej plochy pohodlný priestor pre denné nákupy, či už ide o veľký nákup pre rodinu alebo rýchle doplnenie zásob počas týždňa. O spokojnosť zákazníkov sa stará tím 15 kolegýň a kolegov, ktorí tu našli novú pracovnú príležitosť.
Zákazníci tu nájdu pestrú ponuku potravinového a nepotravinového tovaru vrátane širokého sortimentu čerstvého ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov a výrobkov zdravej výživy. Plynulé vybavenie nákupov zabezpečuje 6 pokladníc: 2 klasické pásové a 4 samoobslužné.
Súčasťou predajne je aj zálohomat na odovzdávanie vratných PET fliaš, plechoviek aj sklenených fliaš. Supermarket bude zákazníkom k dispozícii od pondelka do soboty od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod.
Supermarket Tesco v Rakovej je súčasťou menšieho nákupného centra, ktoré sa bude v budúcnosti ďalej rozširovať. Pribudnúť má lekáreň, kvetinárstvo a fitnescentrum, vďaka čomu môžu miestni obyvatelia spolu s bežnými nákupni využiť aj ďalšie užitočné služby na jednom mieste.
Podpora miestnej komunity
Otvorenie nového obchodu spája Tesco už tradične s konkrétnou pomocou pre lokálnu komunitu. Počas prvých dvoch dní od otvorenia, od 22. do 23. októbra 2026, daruje reťazec 1 euro z každého nákupu nad 10 eur v novej predajni Základnej škole Milana Mravca v Rakovej. Vyzbieraná suma pomôže škole zabezpečiť materiálne a technologické vybavenie pre žiakov.
Sieť obchodov Tesco rastie a modernizuje sa
Od začiatku roku 2026 Tesco otvorilo na Slovensku až 8 nových predajní – v Bratislave na Hálovej ulici v Petržalke, v obchodnom centre Polus, v Devínskej Novej Vsi aj v rezidencii Florian v centre hlavného mesta, ďalej v Chorvátskom Grobe, Zákamennom, v Nitre-Dolných Krškanoch a aktuálne v Rakovej. Svoju obchodnú sieť tak Tesco rozšírilo už na 189 predajní na celom Slovensku. Reťazec zároveň investuje do exitujúcich predajní pre ešte lepší nákupný zážitok.
Pre zákazníkov sa zároveň rozširujú aj možnosti nakupovania z Tesca cez internet. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti Tesco Online Nákupy je tak aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov.