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ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místě tě překvapí
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dnes 31. října 2026 v 9:25
Čas čtení 1:47
Lucie Kotvalová

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místě tě překvapí

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Cizinci a cizinky sestavili další žebříček. Tentokrát jsme se dozvěděli, jaké české dezerty nemůžou vystát. O které jde?

Server Taste Atlas, který pravidelně sestavuje kulinářské seznamy, aktualizoval list šesti nejhůře hodnocených českých dezertů. A my rozhodně nesouhlasíme. Posuď sám*sama.

Gastrožebříčky na uživatelské platformě Taste Atlas jsou založené na hodnocení lidí, přičemž server rozpoznává skutečné uživatele a ignoruje hodnocení botů nebo takzvaných lokálních patriotů. Jeho cíl je následující: „Propagovat vynikající místní potraviny, vzbudit hrdost na tradiční pokrmy a vzbudit zvědavost na jídla, která jste ještě neochutnali.“

6. místo

Na šestém místě se umístil mazanec, tedy „tradiční sladký velikonoční chléb připravovaný z brioškového těsta, které je obohaceno rozinkami, citronovou kůrou a rumem“. Dostal 3,7 bodu. Charakteristika je podle webu následující: Tvaruje se do velkých kulatých bochníků, před pečením se posype plátky mandlí a nahoře se obvykle vyřízne symbol kříže.

„Tento hutný a sytý chléb, jehož historie sahá až do 15. století, se tradičně připravuje na Bílou sobotu a podává se jako sytý dezert nebo sladká svačina.“

mazanec
Zdroj: Chmee2/Wikimedia Commons/volně k užití
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Zdroj: tasteatlas.com
Náhledový obrázek: Wiki Commons/Maciarka/volně k užití
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