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COOP Jednota naberá TEMPO. Jej moderný koncept sa rozširuje naprieč Slovenskom
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Tento článok je PR správa spoločnosti Coop Jednota.
včera 13. listopadu 2026 v 10:47
Čas čtení 2:22
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COOP Jednota naberá TEMPO. Jej moderný koncept sa rozširuje naprieč Slovenskom

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COOP Jednota rozvíja svoj najväčší predajný formát Tempo SUPERMARKET a posilňuje možnosti nakupovania v slovenských regiónoch.

Coop Jednota
Zdroj: Coop Jednota

Regionálne družstvá tento rok rozšírili sieť Tempo predajní o prevádzky v Martine, Vinici, Ružomberku, Komárne, Heľpe aj Kolárove. V novembri pribudne ďalšia predajňa vo Veľkom Záluží. Tempo SUPERMARKET tak bude mať už 116 predajní po celom Slovensku. Zákazníkom prináša pohodlný rodinný nákup, široký výber slovenských a regionálnych výrobkov aj moderné technológie. Vo viacerých predajniach si navyše môžu nakúpiť kedykoľvek, aj mimo bežných otváracích hodín.

Rozvoj Tempa stojí na rozhodnutiach regionálnych spotrebných družstiev, ktoré poznajú miestne prostredie aj potreby svojich zákazníkov. Širšiu ponuku prinášajú do väčších miest aj menších obcí. Pre zákazníkov to znamená možnosť vybaviť celý rodinný nákup na jednom mieste: od potravín na každodenné varenie cez čerstvé mäso, syry, ovocie a zeleninu až po drogériu a potreby pre domácnosť.

Silnejšia ponuka v regiónoch

Tempo má v sieti COOP Jednota jasnú úlohu: vytvoriť priestor na pohodlný nákup so širokým výberom tovaru. Predajne majú zvyčajne predajnú plochu od 500 m², pričom najväčšia dosahuje približne 2 000 m². Ich rozvoj je súčasťou modernizácie siete, ktorá zahŕňa nákupné prostredie, vybavenie aj služby. Tohtoročné rozšírenie ukazuje, ako tento prístup funguje v praxi. Predajne vo formáte Tempo pribudli na juhu Slovenska, na Horehroní, v Turci aj na Liptove. Jednotlivé družstvá pritom spájajú spoločné štandardy formátu s ponukou prispôsobenou konkrétnemu regiónu. Využívajú znalosť miestneho dopytu aj vzťahy s dodávateľmi zo svojho okolia.

Moderná tržnica na celý rodinný nákup

Cestou z práce pečivo a niečo na večeru, pred víkendom plný košík pre celú rodinu. Tempo počíta s rôznymi nákupnými situáciami. Jeho základom je myšlienka modernej tržnice, ktorá prepája široký sortiment supermarketu s čerstvými oddeleniami, obslužnými pultmi a ponukou domácich výrobcov. Zákazníci si môžu vybrať z pekárenských a cukrárenských výrobkov, mäsa, syrov či lahôdok. Vo vybraných predajniach ponuku dopĺňajú aj teplé jedlá a občerstvenie na rýchlu konzumáciu. Pri väčších rodinných nákupoch zohrávajú úlohu aj pravidelné akciové ponuky. Osobitné miesto majú slovenské a regionálne produkty. Spolupráca s miestnymi výrobcami umožňuje družstvám dopĺňať sortiment o výrobky, ktoré zákazníci poznajú zo svojho regiónu. Ponuka sa preto môže medzi predajňami líšiť. Práve táto kombinácia uceleného sortimentu a miestneho výberu dáva Tempu jeho charakter.

COOP Jednota
Zdroj: COOP Jednota

Nákup aj mimo bežných otváracích hodín

Súčasťou rozvoja Tempa sú technológie a služby, ktoré uľahčujú nakupovanie. Desať predajní už funguje v režime 24/7, napríklad v Zákamennom, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Prievidzi a na mnohých ďalších miestach. Počas bežných otváracích hodín zákazníkov obsluhuje personál, mimo nich môžu nakupovať samoobslužne. Na vstup slúži aplikácia COOP Jednota Klub a QR kód.

Čerstvosť aj na rýchle zahryznutie

Tempo rozvíja aj ponuku čerstvého sortimentu. Lahôdky, ovocné a zeleninové šaláty či teplé hotové jedlá rozširujú možnosti nákupu pre zákazníkov, ktorí hľadajú rýchle raňajky, obed alebo menšie občerstvenie počas dňa. Vo vybraných predajniach sú k dispozícii aj čerstvé ovocné šťavy, pričom konkrétna ponuka sa líši podľa vybavenia predajne a miestneho dopytu. Súčasťou niektorých predajní sú i mini kaviarne Coop Café, kde si zákazníci môžu vychutnať kávu či čaj a vybrať si z ponuky panini, croissantov, hot dogov alebo sladkého pečiva.

 

Aj takto Tempo napĺňa myšlienku modernej tržnice: popri surovinách na domáce varenie ponúka hotové občerstvenie, ktoré zapadne do každodenného režimu zákazníkov. Veľký rodinný nákup, čerstvý šalát na obed aj bageta na cestu tak majú spoločné miesto – v predajni, ktorá pozná potreby svojho regiónu.

V predajniach Tempo SUPERMARKET nájdete:

  • Priestor pre veľký rodinný nákup
  • Viac ako 70 % slovenských výrobkov
  • Produkty od lokálnych dodávateľov
  • Širokú ponuku mäsa, mäsových výrobkov a syrov
  • Čerstvé pečivo z lokálnych pekární aj dopek priamo v predajni
  • Každý deň čerstvé ovocie a zeleninu vrátane šalátov a štiav
  • Teplý pult – grilované kura, koleno, rebrá
  • Prémiové výrobky, darčekové koše a kytice
  • Zľavy, akcie a súťaže počas celého roka
  • Dostupné parkovanie
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Náhledový obrázek: Coop Jednota
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