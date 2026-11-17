Nový film o Haymitchovi vracia Panem späť do kín, a tak je ideálny čas zistiť, koľko detailov zo sveta Hier o život ti zostalo v pamäti.
Pamätať si, že Katniss ovláda luk, zvládne takmer každý. Horšie je to však vtedy, keď príde reč na pravidlá Hier, menej známych víťazov z 12. kraja či drobné detaily, ktoré v knihách a filmoch rozhodovali o prežití.
Pripravili sme pre teba otázky, ktoré prevetrajú tvoju pamäť. Zvládneš prejsť celým kvízom bez jedinej chyby, alebo by si v aréne doplatil/a na nepozornosť?
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