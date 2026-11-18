Starostlivosť o zamestnancov, ich bezpečnosť a ochrana zdravia sú pre spoločnosť TAURIS prirodzenou súčasťou firemnej kultúry.
Potvrdzuje to aj získanie dvoch významných ocenení – Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ. Sú uznaním systematickej práce, zodpovedného prístupu a úsilia o vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia vo firme.
„Udelenie týchto dvoch ocenení si mimoriadne vážime. Sú pre nás potvrdením toho, že zodpovedný prístup k zamestnancom a ich bezpečnosti má v našej spoločnosti svoje pevné miesto. Zároveň sú motiváciou, aby sme v tomto úsilí pokračovali,“ zdôrazňuje Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a.s., do ktorej portfólia patrí aj RYBA Košice.
Ocenenie Bezpečný podnik získala prevádzka spoločnosti TAURIS – Logisticko-distribučné centrum Košice. Je potvrdením systematického prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dôsledného riadenia rizík, prevencie pracovných úrazov a neustáleho zlepšovania pracovných podmienok.
Druhé ocenenie, Zodpovedný zamestnávateľ, získala Výrobná prevádzka Spišská Nová Ves. Toto uznanie vyzdvihuje zodpovedný prístup zamestnávateľa k vytváraniu kvalitných pracovných podmienok, starostlivosti o zamestnancov a podpore bezpečného a zdravého pracovného prostredia.
Za obidvomi oceneniami stojí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národný inšpektorát práce. Udeľujú sa na základe preverenia stanovených kritérií v oblasti bezpečnosti práce, pracovných podmienok a starostlivosti o zamestnancov.
„Získanie oboch ocenení je výsledkom spoločného úsilia zamestnancov, vedúcich pracovníkov a odborných tímov, ktorí sa každý deň podieľajú na bezpečnom a zodpovednom fungovaní našich prevádzok. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí svojím profesionálnym prístupom, dôslednosťou a každodennou prácou prispeli k ich získaniu,“ dodáva Richard Duda.
Slovenská spoločnosť TAURIS patrí k popredným výrobcom a distribútorom mäsových výrobkov a výsekového mäsa. Má za sebou dlhoročnú históriu, ktorá sa začala písať ešte v roku 1977. V súčasnosti je sebavedomou firmou, ktorá má štyri výrobné závody – v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Svoje výrobky a aj čerstvé mäso ponúka spotrebiteľom v najväčšej sieti slovenských mäsiarstiev TAURIS Mäsiarstvo u Býka v rámci celého Slovenska.
Spoločnosť Tauris a.s. je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s podnikateľa Milana Fiľa. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.