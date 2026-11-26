Vyrobili sme si čokoládu priamo s Karolom Stýblom.
Dnes sme sa vybrali na najsladšie miesto na Slovensku. Navštívili sme čokoládovňu Lyra v Ivanke pri Nitre. Ukážeme ti, ako sa vyrába čokoláda od prvého bôbu až po hotový produkt, kto za touto značkou stojí od roku 2008 a prečo si tu zamestnanci môžu dať čokolády, koľko chcú.
Hneď po rannom príchode nás privítal samotný chocolatier a zakladateľ Karol, z ktorého od prvej sekundy sršala neskutočná energia. Priblížil nám svet kakaa aj to ako sám pravidelne cestuje priamo na miesta zberu do Južnej Ameriky. Bolo cítiť, že preňho to nie je len biznis, ale čistá vášeň.
Rovnakú pohodu drží aj vo firme. Zamestnanci si tu môžu počas dňa zjesť toľko čokolády, koľko vládzu. Karol s humorom hovorí, že v tomto môže byť pokojne benevolentný, pretože z vlastnej skúsenosti vie, že aj toho najväčšieho milovníka sladkého to časom omrzí.
Pripravili si pre nás nabitý program. Strávili sme tam síce pár hodín, no prešlo to tak rýchlo, že som ani nevedel ako. Zobrali ma do rôznych častí továrne na čokoládu, kde som mal možnosť vidieť miesta ako:
Výroba čokolády:
Na začiatok som si na vlastnej koži vyskúšal vyrobiť ich ikonickú okrúhlu Mandalu. Vylial som si čokoládový základ do formy a posypal ho pistáciami.
Dražovňa:
Miestnosť, kde sa na oriešky strieka čokoláda a v bubnoch sa o seba trú, aby sa z nich vytvorili hladké guličky s prirodzeným leskom. Stále tu totiž používajú pôvodnú techniku ako kedysi, hoci dnes sa už lesk bežne dosahuje chemicky.
Pražiareň:
Ukázal nám nespracované bôby z Kolumbie, vlastnú pražičku a vysvetlil celý proces praženia.
Baliareň:
Práve tu balili adventné kalendáre s prepracovaným konceptom. Nie sú totiž len pre deti, ale môže ich lúštiť celá rodina. Čaká ťa tu napínavý komiksový Príbeh zmiznutia havrana Štefana, podľa ktorého každý deň hľadáš správne okienko. V poslednom, 24. okienku, ťa po vyriešení celého prípadu čaká špeciálne prekvapenie.
Ide o sviatočný darček s dobrým skutkom, keďže kúpou kalendára nepotešíš len svojich blízkych či kolegov, ale priamo podporíš tvorivú platformu pre umelcov so zdravotným znevýhodnením HENTO TOTO.
Popri prehliadke nám Karol priblížil aj svoje začiatky a to, čo práca s kakaom obnáša: „Pracovať na kakaovej plantáži je ten najväčší dar v tejto profesijnej oblasti. Môžeme chcieť čokoľvek, môžeme mať rôzne receptúry a plány, ako čo spravíme, no v konečnom dôsledku je to aj tak vždy v rukách prírody.“
Viac ti už ale prezrádzať nebudem. Všetko toto ťa čaká v dnešnom videu z Lyry. Práve vďaka tebe môžeme prinášať autentické príbehy ľudí, ako je aj tento. Ak ťa baví to, čo robíme, a chceš nás podporiť, vstup do Refresher clubu .Teraz len za 1 €, s ktorým získaš prístup k celému nášmu prémiovému obsahu.