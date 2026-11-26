Ukážem ti aj miesto, kde už v 90. rokoch začali robiť prvý slovenský fine dining.
„Poprad môže v kaviarenskom sektore konkurovať krajským mestám, o tom niet pochýb,“ hovorí pre Refresher Juraj, majiteľ podniku, kde som mal dobré, no asi najdrahšie raňajky v živote.
Najnovší diel skúmania východniarskej gastronómie ma zavial do Popradu. Zaujíma ma, ako sa tu podnikom darí, na aké koncepty si domáci zvykli a aké je to fungovať v gastrobiznise len pár kilometrov od epicentra slovenského turizmu, Tatier.
- Ktoré podniky sa vošli do testu.
- V ktorom podniku som zaplatil za raňajky takmer 20 €.
- Kde nájdeš kaviareň s najlepšou atmosférou v celom Poprade a širokom okolí.
- Čo bolo najlepšie na phočku z centra mesta.
- Ako chutí vianočný špeciál z foodtrucku pri supermarkete.
- O zážitku z podniku, ktorý robí fine dining už od 90. rokov.
Na základe recenzií, tipov od vás aj subjektívneho výberu navštívim 5 podnikov. Chcem ochutnať výberovú kávu, navštíviť jednu z najzaujímavejších kaviarní, dať si dobré phočko, poriadny oceňovaný streetfood či obed v rodinnom bistre.
Poď so mnou a sleduj, ktoré podniky sa vošli do výberu.
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Raňajky na periférii mesta, no aj tak skoro za dvacku
Tour de Poprad začínam skoro ráno vo FELKA café & brew bar v mestskej časti Veľká. Podnik vznikol v roku 2020 a stojí za ním Juraj Beráts.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktoré podniky sa vošli do testu.
- V ktorom podniku som zaplatil za raňajky takmer 20 €.
- Kde nájdeš kaviareň s najlepším vibeom v celom Poprade a širokom okolí.
- Čo bolo najlepšie na phočku z centra mesta.
- Ako chutí vianočný špeciál z foodtrucku pri supermarkete.
- O zážitku z podniku, ktorý robí fine dining už od 90. rokov.
Je 8:00, pod Tatrami ma víta sychravejšie počasie a podnik je pomerne zaplnený. Interiér pôsobí veľmi útulne, vidím priznané materiály, gauče a sedačky ako u babky a tiež veľký regál s merchom či výberovou kávou.
Všímam si, že pri bare majú dokonca tablet, na ktorom si môžeš pustiť hudbu, dosť cool. Na prvú je FELKA štandardná slovenská hipsterčina.
„Inšpiroval som sa na cestách. Anglicko, Nemecko, Austrália a podobne, všade som videl niečo, čo som chcel priniesť k nám,“ hovorí mi počas sŕkania espressa majiteľ Juraj.
Viem, že som pod Tatrami, no trošku ma prekvapia ceny. Objednávam si minerálku, cappuccino za 3,5 € a raňajky za 11 €, ktoré obsahujú dva párky, praženicu, šalátik a dva kúsky opečeného chleba.
Juraj mi počas čakania na jedlo hovorí o tom, že práve FELKA bola jednou z prvých, ak nie prvá kaviareň s výberovou kávou a raňajkami v meste. Dodáva, že poloha pod Tatrami im len pomáha, keďže k nim chodí veľa turistov. Na Google majú pri takmer 1 000 recenziách solídnych 4,7* a nájdeš ich aj v appke European Coffee Trip.
Cappuccino chutí dobre, no je menej mliečne, ako by som rád, káva je však každého osobná vec. Po približne 10 minútach mám na stole jedlo. Porcia je akurát, chuťovo ma z toho celého zaujme hlavne praženica, hustotu, konzistenciu a dochutenie hodnotím na výbornú.
Nedá mi neopýtať sa Juraja na ceny, predsa len, dať si v Poprade kávu, vodu a raňajky za 18,4 € nie je práve najlacnejšia alternatíva. „Sú reči o tom, že sme drahí, no tak potom asi sme, ale aby to nevyznelo zle, robíme všetko pre to, aby sme priniesli zákazníkom nadštandardný servis z kvalitných surovín. Máme tiež vernostný systém, každá desiata káva je na nás, ak si donesieš svoj pohárik, tak každá piata,“ obhajuje Juraj.
Po rozlúčení s majiteľom idem ku kase, kde si uvedomujem, že ak by som sem prišiel s kamošom, rodičmi či manželkou, plesknúť za raňajky s kávou pre dve osoby približne 40 € by asi nebolo v mojej týždennej rutine, možno ani mesačnej.
FELKA splnila to, čo som kvalitatívne a pocitovo očakával na základe množstva tipov a recenzií, no ak dám ruku na srdce, nenadchla ma tak, ako som možno v kútiku duše dúfal.
Parkovisko, servis a kaviareň, o ktorej by mal vedieť celý svet
Keď sme pri tipoch a recenziách, množstvo ľudí ma posielalo do Mechanical. Na Hraničnej ulici ma navigácia posiela medzi priemyselné budovy, nechcem súdiť vopred, no nemám z toho najlepší pocit. Nemohol som sa viac mýliť.
Veľké parkovisko, priemyselná budova všade okolo mňa a návestidlo s reklamou servisu kávovarov, to vážne? Presne tak. Ak chceš v živote zažiť teleport, odporúčam toto miesto.
Po otvorení dverí sa ocitám vo veľkej otvorenej miestnosti s vysokým stropom a pravdepodobne najviac alternatívno-frajerským grafickým vzhľadom interiéru. Pecka.
Mechanical je dielo Jara Grexu, z ktorého hneď po pár vetách cítim, že je extrémny kaviarenský freak, teda nadšenec. Kávu praží, vylaďuje, opravuje mašiny, robí školenia, vychováva mladých baristov a odovzdáva tejto surovine väčšinu svojho života.
Pred rokom si povedal, že vytvorí v budove servisu takú „obývačku“, respektíve komunitný priestor, kde si dáš kávu, pokecáš, popracuješ a popritom sleduješ na policiach kávovary za tisíce eur, ktoré sú u neho na predaj.
Klasickú obsluhu v Mechanical nenájdeš, postojíš si krátko v rade a následne sa o tvoje kávové prianie postarajú baristi. Rovnako tak robím aj ja. Dávam si espresso.
Čo ma zaujme, sú malé pumpičky na kraji baru. Jaro mi vysvetľuje, že ide o stroj, vďaka ktorému si môžeš ovoňať všetky druhy káv, ktoré majú aktuálne v ponuke. Dosť super.
Káve nemám čo vytknúť, dovolím si napísať, že je presne podľa môjho gusta na ideálnej hranici horkosti a kyslosti, parádna. Stále som v šoku z celého tohto konceptu. Striedajú sa tu ľudia, ktorí sa poznajú aj nepoznajú, na poschodí prebiehajú pracovné i súkromné stretká, dole prebieha debata o všetkom možnom.
Všímam si tiež dídžejský pult na bare. „Keď je cez víkend brunch, máme tu dídžeja, prípadne kto si chce zahrať, u nás môže,“ hovorí Jaro, ktorý ma následne berie do druhej časti budovy, servisu. Prechádzam okolo rozobratých kávovarov, pričom aj sám Jaro sa venuje tomuto remeslu.
„Servisujeme od bežných domácich po profesionálne Marzocca, ktoré stoja bežne 25-tisíc eur,“ hovorí za chôdze a mne z tej ceny až zabehlo.
Mechanical je veľmi zaujímavý koncept so skvelou kávou, komunitou aj vibeom, pre ktorý sa oplatí spraviť si výlet do Popradu tak skoro, ako to bude možné. Odporúčam, ešte raz obzriem obrazy, nadýchnem sa lokálnej atmosféry a odchádzam, aj keď nerád.
Vietnam v centre mesta
Dážď vonku silnie, je tesne po 10:00 a ja začínam byť hladný. Idem rovno k Námestiu sv. Egídia, parkujem a o pár krokov neskôr stojím pred rohovou prevádzkou hneď na námestí.
Pho King je moderné bistro, ktoré ťa od prvej sekundy vtiahne do ich ideológie. Interiér je farebný a otvorený, pričom cez sklo vidíš aj majstrov z Vietnamu, ktorí na veľkom plameni pripravujú jedlá.
S prevádzkarom Maťom sa bavíme o tom, ako zvláda prácu v čisto vietnamskom kolektíve. „Je to super, základy už viem aj ja, ako prvé som sa učil nadávky, všetci tu sú z vietnamskej komunity a v Poprade je dosť veľká komunita, väčšina sa chodí najesť k nám, ale, samozrejme, si to tu obľúbili aj Slováci,“ hovorí a zadáva do kuchyne pokyn na prípravu phočka, ktoré som si objednal.
Dávam si verziu Ga, teda s kuracím mäsom, porcia 450 ml stojí 4,5 €. Ako sa dozvedám a zároveň cítim z chute, ide o poctivý dvanásťhodinový vývar s bylinkami a koriandrom, pričom konkrétny pomer je údajne ich tajomstvom. Phočko chutí perfektne, vývar je fakt silný, cítiť z neho bylinky a výraznú rolu hrá koriander, vo vnútri je akurát dosť rezancov a kuracieho mäsa.
Ja som v Pho Kingu doobeda, kedy je takmer prázdno, no na základe skvelej chute verím, že tento podnik má v Poprade svoju klientelu. Z ázijských konceptov stojí v Poprade za zmienku určite Rybka sushi bar, kam pôjdem určite pri ďalšej návšteve tohto mesta.
Európsky majster na parkovisku pred Kauflandom
O Mikiho prevádzke na kolesách vedia v Poprade, na Slovensku a už aj v celej Európe, keďže je držiteľom ocenenia za najlepší streetfood. Foodtruck na Moyzesovej som už tento rok navštívil a bol to zážitok, kedy som konečne ochutnal svetovú úroveň tex-mexu na Slovensku.
Za ten polrok sa nič nezmenilo. Teda počkaj, zmenilo, mohol som konečne ochutnať ich preslávený sezónny špeciál, čo je lokša s kačkou a červenou kapustou ako tacos. Kačacie stehná, geniálna červená kapusta a jablkové chutney/pyré, ktoré dotvára paletu chutí. Jedlo je exkluzívne, a to píšem ako človek, ktorý nemá vzťah k sezónnym kačacím či husacím hodom.
Ako druhú novinku skúšam Birria Tacos. A lepší streetfood v tomto odvetví som nikdy v živote nejedol, je to absolútne skvelé.
Pšeničná tortilla jemne omočená vo výpeku, opečená, vo vnútri je trhaný hovädzí krk, mozzarella, koriander, cibuľa, je to jemne pálivé a ešte si to celé môžeš máčať v birria consomé, čo je v podstate výpeková šťava s bylinkami. Odpadol som z kombinácie chutí syra, mäsa, koriandra a tortilly, ktorá má už sama osebe čo ponúknuť.
Počasie pod Tatrami sa nelepší, vietor a silný dážď ma však neodradia od toho, aby som si jedlo od Mikiho vychutnal pod stanom pri foodtrucku, klasika na stojáka. Obe jedlá stoja 10,9 €.
Miki nespí na vavrínoch a ani im sláva neudrela do hlavy. Pravidelne sa zlepšujú, makajú na nových receptoch a konceptoch, pričom čoskoro ich v Poprade nájdeš na novom, špeciálnejšom mieste.
Podnik, ktorý diktuje úroveň slovenského fine diningu už viac ako 26 rokov
Na záver smerujem do časti Spišská Sobota. Počasie sa umúdrilo, vyšlo slnko a mne sa ukazuje krásna scenéria historického námestia. Práve tu sídli reštaurácia Vino & Tapas, ktorú vlastnia manželia Sisákovci.
Podnik funguje v dvoch tvárach. Ako mi potvrdia majitelia, v čase obeda ide o bistro, varia známe a poctivé jedlá, ktoré dobre poznáme z domu.
Priestor je naoko trošku starší, no má veľmi príjemnú atmosféru a cítim sa tu pohodlne. Ochutnávam silnú zeleninovú polievku, ktorej nič nechýba. Dostávam na ochutnávku menšiu porciu kuracieho perkeltu s maslovými haluškami.
Jedlo je na pohľad až príliš obyčajné. A tak to má byť, pretože jeho úroveň dokazuje chuť. Lepšie maslové halušky som nikdy nejedol, mäso je jemné, omáčka vyladená do štipky všetkých chutí, tohto by som mohol zjesť kvantum.
O chvíľu mám na stole aj chili con carne. Jemné mäso, na sekundu dobre uvarená ryža a všeobecne pocit poctivého a kvalitného jedla. V tomto momente nemám ani kapacitu rozmýšľať nad tým, čo mi na tomto jedle sedí/nesedí. Proste je to celé parádne a stojí to za ochutnanie. A čo viac, cena menu bez dezertu je 8,9 €, čo je na dnešnú dobu viac než kamarátska suma.
Napokon, niet sa čomu čudovať, že v tomto podniku chutí jedlo nadštandardne. Stojí za ním oceňovaná šéfkuchárka Zuzana Sisáková, ktorá prichádza na pár slov. „Idea je variť jednoducho z lokálnych a poctivých surovín jedlá, ktoré poznáme z domu a ktoré nám chutia. Až večer sme fine diningová reštaurácia,“ hovorí pani Sisáková, pričom s príchodom nových hostí odchádza hneď do kuchyne.
Do Vino & Tapas sa rozhodne vrátim na ich fine diningové menu. Nateraz odchádzam s pocitom, že tento podnik pretavil dnes už často podceňovanú formu menučiek na nový level kvality a môžem povedať, že to bolo jedno z najlepších, ak nie najlepšie menučko, aké som na Slovensku jedol.
Záver
Poprad ukázal, ako sa robí kvalitné gastro na Slovensku. Výborné raňajky, vizuálna pecka v Mechanical, poctivé phočko, svetový streetfood či obyčajné, poctivé jedlo povýšené o pár levelov nahor.
V zásade som pred reportážou ani nepochyboval o tom, či Poprad patrí právom na slovenskú gastromapu. Po zážitkoch, rozhovoroch a chuťových explóziách však môžem s čistou dušou tvrdiť, že toto mesto spod Tatier dokonca v istých ohľadoch diktuje úroveň aj oveľa väčším mestám.
Do ďalšej návštevy si odkladám podniky ako Rybka, Espresso Bar či Brunchic.