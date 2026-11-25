Oblečenie, ktoré sa dedí.
Približne mesiac zostáva do Vianoc a známe značky postupne odhaľujú kolekcie Holiday 2026 – po Palace Skateboards tentoraz predstavuje novinky Cherry Los Angeles.
Kolekcia čerpá inšpiráciu z drsnej estetiky amerického vidieka a klasického pracovného odevu, ktorý sa kedysi dedil z generácie na generáciu. Návrhársky tím značky so sídlom v Los Angeles stavil na nekompromisnú odolnosť materiálov a remeselné spracovanie, pri ktorom každý škrabanec či patina dodáva kúskom charakter.
Najvýraznejšie sú vrchné vrstvy – letecké bundy s podšívkou a golierom z ovčieho rúna a kožené modely ušité z usne, ktorú si v Cherry LA vyvinuli vo vlastnej réžii s cieľom, aby časom zmäkla a prispôsobila sa svojmu nositeľovi. Ľahšiu alternatívu predstavujú pracovné bundy z bavlneného plátna, ktoré od prvého oblečenia pôsobia príjemne obnosene.
Využitie počas chladných dní si nájdu aj ručne tkané svetre z jemnej alpaky a hrubé bavlnené mikiny farbené vcelku, z ktorých každý kus bledne jedinečným spôsobom.
Ponuku kolekcie dopĺňajú termotričká s vafľovou štruktúrou, flísové stredné vrstvy, široké cargo nohavice s maskáčovým vzorom, flanelové kockované košele, ragby polokošele či džínsy s vintage efektom. Nechýbajú však ani doplnky v podobe klasických šiltoviek s výraznými grafickými motívmi, kožených opaskov, ale aj čiapok a ponožiek.
Kolekcia Holiday 2026 od značky Cherry Los Angeles je navrhnutá pre moderných dobrodruhov a všetkých, ktorí si radšej vyberú dlhšiu, ale možno o to zaujímavejšiu cestu. Dostupná je v online obchode a na svoje si prídu dámy aj páni.
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