Stačí nám pár minút tvojho času a možno si pod vianočným stromčekom nájdeš nové slúchadlá.
Budíme sa na ich budík, cestou do práce či školy scrollujeme a zisťujeme hot news, platíme nimi za nákupy a večer pri nich neraz aj zaspávame. Smartfóny sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov a za posledné roky sa výrazne zmenili. Pribudli funkcie umelej inteligencie, skladacie displeje či možnosti, na ktoré sme kedysi potrebovali niekoľko rôznych zariadení.
Ako Slováci svoje smartfóny skutočne využívajú a čo od nich očakávajú? Pripravili sme si krátky prieskum, v ktorom nás zaujíma, aký je tvoj denný screen time, ako často meníš svoj smartfón a čo je pre teba pri výbere nového modelu najdôležitejšie.
Pozrieme sa aj na to, či využívaš funkcie umelej inteligencie a či si vieš predstaviť vymeniť svoj klasický smartfón za skladací.
Keďže sa blížia Vianoce, zaujíma nás aj to, akú úlohu zohrávajú technológie počas sviatkov. Odkladáš smartfón pri štedrovečernom stole alebo ho máš stále poruke? A aký technologický darček by ťa tento rok pod stromčekom najviac potešil?
👉🏻 Dotazník môžeš vyplniť do 15. decembra kliknutím na tento odkaz alebo modré tlačidlo na konci článku.
Nezabudni preto vo formulári správne vyplniť svoju e-mailovú adresu – v prípade výhry ťa budeme kontaktovať e-mailom.