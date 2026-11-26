Sieť drogérií venuje 5 % z nákupov na podporu dobrovoľníckych projektov. Akcia bude prebiehať 27. novembra.
Koniec novembra sa tradične spája so zľavami a nákupným ošiaľom. dm drogerie markt však opäť prichádza s trochu inou iniciatívou. V rámci Giving Friday venuje 5 % z denného obratu na podporu dobrovoľníckych projektov na Slovensku. Zapojiť sa môžeš aj ty, a to úplne jednoducho – obyčajným nákupom.
Či už potrebuješ doplniť kozmetiku, kúpiť obľúbený šampón alebo sa pomaly pripravuješ na Vianoce, tento piatok môže mať tvoj nákup aj ďalší význam.
V piatok 27. novembra 2026 venuje dm 5 % z celkového denného obratu všetkých predajní, e-shopu mojadm.sk a aplikácie Moja dm na podporu dobrovoľníckych projektov po celom Slovensku.
Nemusíš pritom robiť nič navyše. Žiadne kupóny, registrácie ani príplatky pri pokladnici. Nakúpiš za bežné ceny a dm sa postará o zvyšok.
Pomoc, ktorá sa začína obyčajným nákupom
Výťažok z Giving Friday poputuje na iniciatívu Na budúcnosti nám záleží, prostredníctvom ktorej dm podporuje projekty občianskej angažovanosti a dobrovoľníctva na Slovensku.
V prvom ročníku získalo podporu 13 projektov, medzi ktoré dm rozdelila 110 000 eur.
Pomoc smerovala napríklad na záchranu banskoštiavnických tajchov, podporu detí so špecifickými potrebami či aktivity stredoškolákov, ktorí sa vo voľnom čase venujú osamelým seniorom.
Aj tento rok tak značka podporí ľudí a organizácie, ktorým záleží na ich okolí.
Zľavy nie sú jediný dôvod, prečo sa oplatí nakupovať
Kým november je plný krátkodobých akcií, dm dlhodobo stavia na výhodných cenách počas celého roka. Tie garantuje minimálne na štyri mesiace, takže nemusíš čakať na Black Friday, aby si nakúpil/-a výhodne. Aj počas Giving Friday nakúpiš za svoje obvyklé ceny a zároveň podporíš dobrú vec.
Giving Friday má za sebou aj konkrétne výsledky. V minulom roku sa v 12 krajinách skupiny dm podarilo vyzbierať 966 267 eur, pričom na Slovensku dosiahol výťažok 88 231 eur.
V piatok 27. novembra 2026 sa zastav v ktorejkoľvek predajni dm, nakúp na mojadm.sk alebo cez aplikáciu Moja dm. Práve tvoj nákup sa môže stať súčasťou pomoci, ktorá podporí zmysluplné projekty a ľudí po celom Slovensku.