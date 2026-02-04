KVÍZ: Ako dobre si pamätáš populárne romantické komédie? Len skutočný znalec trafí 100 %

Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
Tento kvíz poteší všetkých milovníkov romantiky.
Niektoré z týchto filmov formovali naše názory na lásku, na iných sa dokážeme zasmiať aj po rokoch a desiatkach pozretí. Či už si fanúšikom svojskej Bridget, alebo súcitíš s romantickou dušou skúsenej družičky Jane, tento kvíz pohladí tvoje romantické ja.
Mnohé romantické filmy nám ukazujú, že láska môže byť krásna, no zároveň aj náročná a komplikovaná. Nie vždy je jednoduché pochopiť, čo cítime, alebo čo potrebujeme od svojho partnera.
Rovnako ako vo väčšine romantických komédií, aj v reálnom živote sa objavujú momenty, kedy je potrebné prekonať nedorozumenia, nezhody a strachy.
To, čo vo vzťahu skutočne pomáha, je otvorenosť a úprimná komunikácia. Tieto hodnoty sú kľúčové nielen v romantických príbehoch, ale aj v každodennom živote. A keď príde na prehlbovanie vzájomného porozumenia, niekedy stačí trochu odvahy, ochoty riskovať a hlavne schopnosti počúvať. Aj vtedy, keď nie všetko ide podľa plánu.
Chceš zlepšiť komunikáciu so svojím partnerom alebo sa chcete jednoducho lepšie spoznať? V Refresheri sme si pre teba pripravili skvelú kartovú hru inšpirovanú našou dating šou Menučko, prostredníctvom ktorej môžete s partnerom na jeden večer odložiť rutinu a otestovať svoj flirt a odvahu. Táto hra je zábavná, odvážna a ideálna na date nights, ktoré rozhodne nebudú nudné.
Hru servírujeme v štyroch chodoch:
❤️ Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
❤️ Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
❤️ Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
❤️ Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥
K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.