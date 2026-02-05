Poznáme nominácie na Slnko v sieti 2025. Najviac ich získal film o slovenskom olympionikovi

Nepela vedie nominácie na Slnko v sieti 2025.
Najviac nominácií na národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2025 získal debut Gregora Valentoviča Nepela. Slovenská kinematografia sa teší veľkému záujmu divákov a do súťaže sa prihlásilo 38 audiovizuálnych diel.
Film Nepela získal rekordných 13 nominácií na cenu Slnko v sieti 2025, ktorú udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). O titul Najlepší hraný film zabojujú Nepela, Otec a Potopa, pričom tieto dva posledné filmy získali po deväť nominácií.
Do súťaže bolo prihlásených 38 diel: 15 hraných filmov, 6 dokumentov, 4 animované filmy a 7 televíznych projektov. Novinkou je kategória Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film, do ktorej sa prihlásilo šesť snímok, z toho päť od študentov VŠMU.
Film Nepela je nominovaný vo všetkých hlavných kategóriách – od réžie, scenára a kameramanského výkonu až po hudbu, strih a vizuálne efekty. O cenu v hereckých kategóriách sa uchádza vo viacerých kategóriách vrátane Najlepší mužský a ženský výkon v hlavnej úlohe.
Kategóriu Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe zas ovládli herečky Oľhové - dvakrát Jana Oľhová za film Kronika večných snílkov a Hore je nebo, v doline som ja, a Juliana Brutovská Oľhová za film Karavan.
Výber filmov nominovaných na ocenenie Slnko v sieti uvedú v novootvorenom kine Edison Filmhub, ktorý nájdeš kúsok od Michalskej brány. Projekcie budú prebiehať každý druhý utorok od 17. februára do 31. marca. Po každom premietaní bude nasledovať diskusia s tvorcami filmov.