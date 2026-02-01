Hlavní témata
dnes 1. února 2026 v 7:44
Čas čtení 1:49
Lucie Novotná

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
Zdroj: Unsplash / Louis Hansel / volně k užití
Zatímco ve světě právě skončil Dry January, v Česku teprve měsíc bez alkoholu označovaný jako Suchej únor začíná.

Zapojíš se taky? Pro inspiraci, co nejen během února ochutnat, ti přinášíme přehled těch nejlépe hodnocených nealkoholických piv českých značek za loňský rok.

Český svaz pivovarů a sladoven každoročně již od roku 2001 vyhlašuje degustační soutěž České pivo ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, který je jejím odborným garantem. Smyslem soutěže je popularizovat hlubokou tradici českého pivovarství a jednotlivé značky vyrobené českými pivovary.
Žebříček jsme ti představovali i předchozí rok, od té doby se však některá piva proměnila. Podívej se, která dopadla v soutěži v roce 2025 nejlépe:

6. místo: Bakalář nealko za studena chmelený

Poslední místo tedy od minule zůstalo stejné, drží se na něm stále se svou specifickou vůní a chutí Bakalář nealko za studena chmelený. Vznikl spojením sladového základu vařeného s kvalitním chmelem a sušených chmelových hlávek žateckého poloraného červeňáku. Ty se v pivu macerují po celou dobu ležení.

5. místo: Rebel nealko

Při vaření tohoto piva používají v Měšťanském pivovaru v Havlíčkově Brodě vyváženou kombinaci světlého a bavorského sladu s odrůdami žateckého chmele. Díky tomu Rebel nealko vyniká výraznou hořkostí a svěžím chmelovým aroma.

4. místo: Primátor Free Tchyně

Oproti loňsku novinka v žebříčku, nealko varianta Tchyně je infuzně vařená a na varně hořčená novými českými odrůdami chmele. Díky kombinaci tří druhů sladů má zlatoměděnou barvu a nečekanou plnost, navíc je nefiltrovaná a chmelená počtvrté za studena aromatickými chmely.

