Zatímco ve světě právě skončil Dry January, v Česku teprve měsíc bez alkoholu označovaný jako Suchej únor začíná.
Zapojíš se taky? Pro inspiraci, co nejen během února ochutnat, ti přinášíme přehled těch nejlépe hodnocených nealkoholických piv českých značek za loňský rok.
Žebříček jsme ti představovali i předchozí rok, od té doby se však některá piva proměnila. Podívej se, která dopadla v soutěži v roce 2025 nejlépe:
6. místo: Bakalář nealko za studena chmelený
Poslední místo tedy od minule zůstalo stejné, drží se na něm stále se svou specifickou vůní a chutí Bakalář nealko za studena chmelený. Vznikl spojením sladového základu vařeného s kvalitním chmelem a sušených chmelových hlávek žateckého poloraného červeňáku. Ty se v pivu macerují po celou dobu ležení.
5. místo: Rebel nealko
Při vaření tohoto piva používají v Měšťanském pivovaru v Havlíčkově Brodě vyváženou kombinaci světlého a bavorského sladu s odrůdami žateckého chmele. Díky tomu Rebel nealko vyniká výraznou hořkostí a svěžím chmelovým aroma.
4. místo: Primátor Free Tchyně
Oproti loňsku novinka v žebříčku, nealko varianta Tchyně je infuzně vařená a na varně hořčená novými českými odrůdami chmele. Díky kombinaci tří druhů sladů má zlatoměděnou barvu a nečekanou plnost, navíc je nefiltrovaná a chmelená počtvrté za studena aromatickými chmely.