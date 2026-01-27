Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli

Někdy se během noci probudíme, jindy několik hodin klidně spíme. Krátké probuzení je však naprosto běžné a závisí na věku.
U mladých dospělých je běžné probudit se maximálně jednou či dvakrát. Lidé středního věku se obvykle probudí dvakrát nebo třikrát. U seniorů může být i pět probuzení během noci stále v normě. Podle odborníků jsou tato krátká probuzení součástí přirozeného spánkového cyklu.
Častou příčinou jsou vnější vlivy, jako například hluk, chrápání partnera nebo změna teploty v místnosti. Většina lidí po takovém krátkém probuzení opět snadno usne, píše zahraniční magazín Index. Podstatnější než samotný počet je však to, jak rychle dokážeš znovu usnout. Podle doktora Ruchira Patela by člověk měl být schopen opět usnout přibližně do 30 minut, řekl magazínu.
Stres je jedním z nejčastějších důvodů, proč mozek zůstává v pohotovosti i v noci. Dalším problémem může být obstrukční spánková apnoe, při které se svaly hrdla příliš uvolní a dočasně blokují dýchání. To nutí mozek probudit se a obnovit přísun kyslíku.
Kdy jít k lékaři?
Probuzení může způsobovat také syndrom neklidných nohou, ekzém, alkohol před spaním, hormonální změny, vysoká teplota v místnosti, tvrdá matrace nebo vedlejší účinky některých léků.
Doktor Patel doporučuje poradit se se specialistou, pokud se navzdory sedmi až osmi hodinám spánku cítíš unavený*unavená, nebo pokud se pravidelně budíš a nedokážeš usnout více než půl hodiny. V takových případech se často provádí spánkové vyšetření, které dokáže odhalit přesnou příčinu.
Pokud se i tebe týká noční buzení a máš problém usnout, neurovědec Andrew Huberman ti doporučuje jednoduchý způsob. Stačí zavřít oči, pomalu jimi pohybovat pod víčky ze strany na stranu a soustředěně dýchat hluboce a klidně. Podle Hubermana má tato technika vědecký základ a dokáže usnadnit usínání už za pár minut.