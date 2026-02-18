Medzi filmami zo sveta Star Wars to nebolo úplne ideálne po kvalitatívnej stránke, ale vo svete seriálov sa štúdiu Lucasfilm naozaj darilo. Jedným z tých vydarených kúskov je práve seriál Mandalorian, ktorý sa teraz presúva na filmové plátna.
Chystá sa celovečerný film The Mandalorian & Grogu, ktorý príde už v lete, a práve vyšiel jeho prvý oficiálny trailer. Naspäť na scénu sa vracia Pedro Pascal v helme (trailer naznačuje, že jeho tvár si užijeme podstatne viac ako v seriáli) a tiež Grogu, ktorého dlho prezývali Baby Yoda.
Mandalorian Din Djarin sa vracia vo svojej lodi z prvých sérií, ale v traileri sa mihnú aj ďalšie známe postavy, ako napríklad Zeb zo seriálu Rebels. Hlavnou zápornou postavou sa stane klan Huttov. Uvidíš však aj množstvo ďalších odkazov na predchádzajúce diela zo sveta Hviezdnych vojen. Presvedč sa sám:
Film nepôjde iba na streamovacie platformy, ale Lucasfilm ho predstaví aj v kinách (dokonca vznikal špeciálne v spojení s technológiou IMAX). Očakávania sú veľké a už 22. mája sa v kine dočkáš vyvrcholenia.