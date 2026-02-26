Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 16:04
Čas čtení 1:20
Zdenka Hvolková

Budíš sa unavený aj po plnej noci spánku? Odborníci vysvetľujú dôvody

Budíš sa unavený aj po plnej noci spánku? Odborníci vysvetľujú dôvody
Zdroj: Pexels/SHVETS Production
Poznáš ten pocit? Spíš sedem či osem hodín, no ráno sa zobudíš dolámaný, malátny a bez energie.

Ako píše Unilad, podľa odborníkov z TRT UK je tento problém oveľa bežnejší, než si myslíme. Odhaduje sa, že 50 až 70 miliónov Američanov trpí poruchami spánku a približne jeden z troch ľudí pravidelne nespí dostatočne dlho. No ako upozorňujú experti, nejde len o počet hodín strávených v posteli.

„Problém zvyčajne nespočíva v počte hodín, ale v kvalite a štruktúre spánku,“ vysvetlili odborníci. Spánok prebieha v cykloch od ľahkého spánku cez hlboký až po REM fázu.

Hlboký spánok je kľúčový pre fyzickú regeneráciu. REM fáza je dôležitá pre pamäť, náladu a mentálnu výkonnosť. Ak sú tieto fázy narušené napríklad alkoholom, stresom, večerným scrollovaním na mobile, výkyvmi cukru v krvi či drobnými problémami s dýchaním, môžeš síce spať osem hodín, no aj tak sa zobudiť vyčerpaný.

spánok
Zdroj: Ludovic Toinel/Unsplash

Hormonálna rovnováha zohráva veľkú úlohu

Dôležitým faktorom je hormón kortizol, známy ako „hormón prebudenia“. Ten by mal prirodzene stúpať v skorých ranných hodinách, aby nás postupne prebral.

Ak je však telo dlhodobo vystavené stresu, jeho hladiny môžu byť rozkolísané. Výsledkom je pocit únavy namiesto sviežosti.

Rovnako dôležitý je melatonín, hormón spánku. Kortizol a melatonín fungujú v jemnej rovnováhe - narušiť ju môže nepravidelný režim, nedostatok denného svetla či pretrvávajúci stres.

sledovanie televízie, chill, žena, spánok, oddych, gauč
Zdroj: Unsplash/Adrian Swancar

Ako s tým bojovať?

Dobrá správa je, že riešením nemusí byť „spať viac“. Odborníci odporúčajú tieto kroky:

1. Konzistentný režim
Choď spať a vstávaj každý deň približne v rovnakom čase. Pomáha to stabilizovať cirkadiánny rytmus, teda vnútorné biologické hodiny.

 

2. Denné svetlo hneď ráno
Do 30 minút po prebudení sa snaž vystaviť prirodzenému svetlu. Už 10 až 15 minút vonku môže pomôcť potlačiť melatonín a podporiť bdelosť.

3. Obmedziť alkohol a ťažké jedlá
Hoci alkohol môže navodiť ospalosť, skracuje REM fázu a zhoršuje kvalitu spánku.

4. Večerné upokojenie
Zníž osvetlenie, obmedz obrazovky, dopraj si teplú sprchu alebo dychové cvičenie. Odborníci odporúčajú jednoduchú techniku: Nádych nosom na 4 sekundy, výdych ústami na 6 sekúnd, opakovať 2 minúty.

sny, spánok
Zdroj: Pexels/cottonbro

Ak únava pretrváva aj napriek zdravým návykom, môže ísť o hlbší problém, napríklad poruchu štítnej žľazy, nízku hladinu železa alebo hormonálnu nerovnováhu. Dlhodobý nedostatok kvalitného spánku by sa nemal ignorovať.

ZDRAVIE
