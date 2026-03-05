Hlavní témata
Tento článok je PR správa spoločnosti Xiaomi.
dnes 5. března 2026 v 11:34
Čas čtení 3:34
Sponzorovaný obsah

Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra – to najlepšie s prémiovou optikou Leica

Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra – to najlepšie s prémiovou optikou Leica
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi vstupuje do novej éry mobilnej fotografie s vlajkovou sériou Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra.

Tieto novinky spájajú špičkový výkon, profesionálnu optiku Leica a nadčasový dizajn. Prehĺbené partnerstvo Xiaomi a Leica sa posunulo na úroveň strategickej spolutvorby, vďaka čomu séria Xiaomi 17 prináša prémiový fotografický zážitok, pokročilé foto a video funkcie a nový štandard mobilnej fotografie.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi

Nadčasový dizajn v spojení s konštrukciou Xiaomi Guardian

Séria Xiaomi 17 stavia na minimalistickom, prémiovom dizajne. Tenké rámčeky, čisté línie a istý úchop robia z telefónov elegantných spoločníkov na každý deň. Moderná technológia LIPO umožnila takmer bezrámčekový displej a štíhle telo, ktoré napriek tomu zostáva mimoriadne odolné.

Xiaomi 17 Ultra je najtenší a najľahší model série Ultra. Má hrúbku iba 8,29 mm a hmotnosť 218,4 g, plochý dizajn, kompaktnejší modul fotoaparátu a prémiové farebné prevedenia White, Black a Starlit Green. Konštrukcia Xiaomi Guardian so sklom Xiaomi Shield Glass 3.0 prináša až o 30 % vyššiu odolnosť pri pádoch oproti Xiaomi 15 Ultra. Zadná strana zo sklenených vlákien, pevný hliníkový rám a certifikácia IP68 zaručujú vysokú odolnosť voči prachu a vode.

 

Xiaomi 17 ponúka všetky tieto výhody v ešte kompaktnejšom tele s hrúbkou 8,06 mm a hmotnosťou 191g. V atraktívnych farbách Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue a Black spája špičkový výkon, veľkú batériu a profesionálny fotoaparát. Konštrukcia Xiaomi Guardian, hliníkový rám 6M42, sklo Xiaomi Shield Glass a certifikácia IP68 sa starajú o to, aby zariadenie bez problémov zvládlo každodenné zaťaženie.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi

Xiaomi a Leica: Vizionárska spolupráca v oblasti fotografie

Séria Xiaomi 17 využíva optiku Leica UltraPure, ktorá zaručuje skvelé výsledky aj v náročných svetelných podmienkach. Viacvrstvové povlaky objektívov redukujú odrazy a zvyšujú čistotu obrazu, takže fotografie pôsobia ešte realistickejšie. Nástroje AI Creativity Assistant a Xiaomi HyperConnect s režimom Multicam uľahčujú tvorbu aj úpravu záberov a prinášajú kreatívnejší, flexibilnejší workflow.

 

Xiaomi 17 Ultra prináša 1″ hlavný senzor LOFIC Light Fusion 1050L a profesionálny 200 Mpx teleobjektív Leica s mechanickým optickým zoomom v rozsahu 75–100 mm. Tento objektív je inšpirovaný legendárnymi objektívmi Leica APO. Vďaka špičkovej senzorovej technológii je možné dosiahnuť priblíženie až na ekvivalent 400 mm (17,2×), čo je ideálne na vzdialené scény či detailné zábery. Video podporuje Dolby Vision® aj ACES Log až do 4K 120 fps, a to s pokročilou stabilizáciou pre plynulý a filmový výsledok.

Xiaomi 17 využíva snímač Light Fusion 950 (1/1,31″) s dynamickým rozsahom 13,5 EV a technológiou 4-v-1 Super Pixel (2,4 μm), vďaka čomu prináša ostré, kontrastné a realistické snímky. Dopĺňa ho 60 mm teleobjektív Leica s 5× optickým zoomom, 10 cm makrom a 20× AI Ultra Zoom, ktorý otvára priestor pre kreatívne portréty aj detailné zábery zblízka. Nový 50 Mpx predný fotoaparát sa stará o výrazne kvalitnejšie autoportréty a video podporuje 4K 60 fps v Dolby Vision® aj v Log režime.

Profesionálny zážitok z používania dopĺňajú fotografické sety. Ku Xiaomi 17 Ultra je možné zakúpiť Photography Kit, ktorý ponúka ľahký grip, remienok na zápästie, dvojstupňovú spúšť, špeciálne tlačidlo pre video a odolnosť IP54. Pre náročnejších je pripravený Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro – s prémiovým gripom z PU kože, integrovanou 2000 mAh batériou, odnímateľnou spúšťou a špeciálnym rozhraním Fastshot, ktoré dáva používateľovi maximálnu kontrolu nad fotením.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi

Elitný výkon spojený s najmodernejšou silou

Séria Xiaomi 17 je postavená na mobilnej platforme Snapdragon® 8 Elite Gen 5 s procesorom Qualcomm Oryon™ tretej generácie, grafikou Qualcomm® Adreno™ a AI procesorom Qualcomm® Hexagon™. Vysoký výkon, rýchla RAM a veľkorysé úložisko bez problémov zvládnu hry, náročné aplikácie aj pokročilú tvorbu obsahu. Káblové nabíjanie HyperCharge s výkonom až 100 W a podporou 100 W PD-PPS výrazne skracuje čas strávený pri nabíjačke.

 

Nová batéria s technológiou Xiaomi Surge Battery s 16 % obsahom kremíka prináša vysokú hustotu energie a dlhú životnosť. Xiaomi 17 Ultra disponuje 6000 mAh batériou s 90 W káblovým a 50 W bezdrôtovým nabíjaním. Xiaomi 17 ponúka batériu s kapacitou 6330 mAh so 100 W káblovým a 50 W bezdrôtovým nabíjaním, to všetko v kompaktnom tele.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi

Vylepšená technológia displeja s dôrazom na farby, jasnosť a efektivitu

OLED displeje série Xiaomi 17 dosahujú maximálny jas 3 500 nitov, takže obsah zostáva čitateľný aj na priamom slnku. LTPO technológia s adaptívnou obnovovacou frekvenciou 1–120 Hz a DC stmievanie zabezpečujú plynulý obraz, efektívnu spotrebu energie a nižšiu únavu očí pri dlhšom používaní.

 

Displej M10, vyvinutý priamo Xiaomi, prináša vyšší jas a lepšiu energetickú účinnosť. Xiaomi 17 Ultra ako prvý využíva technológiu Xiaomi HyperRGB – nové rozloženie OLED subpixelov, ktoré ešte viac zvyšuje jas, znižuje spotrebu energie a potvrdzuje pozíciu Xiaomi v oblasti prémiových displejov.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi

Ceny a dostupnosť

Xiaomi 17 bude dostupný vo farbách Black, Venture Green, Alpine Pink a Ice Blue.

Xiaomi 17 Ultra príde vo verziách Black, White a Starlit Green.

Xiaomi 17 12GB+256GB: 949 €
Xiaomi 17 12GB+512GB: 1 049 €

Xiaomi 17 Ultra 16GB+512GB: 1 499 €
Xiaomi 17 Ultra 16GB+1024GB: 1 649 €

Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro: 199 €

Od 28.2. do 29.3. platí promo akcia.

Xiaomi 17 12GB+256GB bude len za 869 €.

Xiaomi 17 12GB+512GB bude len za 949 €.

Pri kúpe Xiaomi 17 Ultra v rovnakom období získajú zákazníci výkupný bonus 180 € a ako darček buď robotický vysávač Xiaomi Robot Vacuum S40 White, alebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.

 

Ak si zákazníci kúpia Xiaomi 17 alebo Xiaomi 17 Ultra od 28.2. do 29.3. a napíšu recenziu, získajú k telefónu kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine zadarmo.

Majitelia série Xiaomi 17 navyše získajú 3-mesačnú skúšobnú verziu Google AI Pro s 2 TB cloudového úložiska, 3-mesačnú skúšobnú verziu YouTube Premium, jednu bezplatnú výmenu displeja počas 6 mesiacov od kúpy a exkluzívny 24-mesačný zákaznícky servis.

TECH
