Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 6. března 2026 v 13:20
Čas čtení 1:45
Zdenka Hvolková

Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?

Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
Zdroj: drogriporter.hu/Péter Sárosi
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tamojšie úrady v maďarskej metropole začali zo dňa na deň zatvárať najväčšie kultúrne a techno inštitúcie. Dôvodom je nekompromisná protidrogová ofenzíva, ktorá v mnohom pripomína hon na čarodejnice.

Kým v Budapešti sa rušia koncerty, personál prichádza o prácu a mládež tancuje v uliciach na znak protestu, vo vzduchu visí zásadná otázka: môžu sa touto prísnou kampaňou inšpirovať aj úrady na Slovensku či v Česku?

Útok na budapeštiansku nezávislú kultúru neprichádza v tichosti, ale s majákmi a policajnými páskami. Od decembra minulého roka sa maďarská vláda vyzbrojila novými legislatívnymi kompetenciami, ktoré polícii umožňujú zatvoriť podniky až na tri mesiace, ak existuje podozrenie, že „uľahčujú výrobu drog alebo páchanie trestnej činnosti s látkami meniacimi myseľ“.

Ako upozorňuje britský Mixmag, tento krok plynulo nadväzuje na aprílové zmeny z roku 2025, ktoré zaviedli najprísnejšie protidrogové zákony v histórii krajiny. Motivácia je podľa mnohých komentátorov zrejmá – blížia sa parlamentné voľby a sľub premiéra Viktora Orbána o „zatočení s dílermi“ naberá reálne kontúry. Podľa portálu XpatLoop bolo takto od decembra zatvorených už osem podnikov.

arzenal budapest
Zdroj: Google/Night Projection

Pád giganta

Symbolom tejto krízy sa stal Arzenál, najväčší krytý techno klub v Maďarsku, situovaný v bývalej továrni na zbrane. Úrady ho zatvorili s okamžitou platnosťou v deň, keď mal klub hostiť ďalšiu vypredanú noc. Zákaz činnosti platí na dva mesiace.

 

„Arzenál bol vybudovaný od základov, bez väčšej finančnej podpory. Nútené dvojmesačné odstavenie vážne ohrozuje 6 – 7 rokov tvrdej práce a živobytie takmer 50 členov tímu,“ uvádza klub vo vyhlásení a vyzýva miestnu komunitu, aby prispela k zbierke finančných prostriedkov, ktorá by pomohla nahradiť stratené príjmy.

arzenál
Zdroj: Google/Szombathy Tibor

Podobný osud čakal aj Kultúrne centrum Turbina, známy undergroundový a umelecký priestor, ktorý dostal mesačnú stopku. Zástupcovia Turbiny na Instagrame zverejnili, že klub bol týždne monitorovaný políciou v utajení, po ktorom veliteľ zásahu dokonca vedeniu klubu osobne zložil poklonu za profesionalitu a ukážkové fungovanie, aké sa v Budapešti len tak nevidí.

 

A predsa museli zavrieť brány. Dôvodom bolo údajne svedectvo zatknutého občana, ktorý tvrdil, že drogy predal práve v priestoroch Turbiny. Stačilo teda slovo tretej strany mimo klubu a inštitúcia musela zo dňa na deň zrušiť celý program.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TURBINA (@turbinabudapest)

Domino efekt

Ako píšu naši kolegovia z Maďarska, zatváranie klubov Arzenál, Turbina, ale aj nedávno zavretého klubu Symbol, či razia v podniku Pécsi Est, má zničujúci ekonomický dopad. Pre podniky, ktoré fungujú s obrovskými fixnými nákladmi, je takýto výpadok doslova likvidačný. Mládež sa búri, čo dokázala aj masívna demonštrácia „Dance for freedom“ pred budovou parlamentu, no vládna mašinéria zatiaľ nejaví známky spomalenia.

budapest dance for freedom budapest dance for freedom budapest dance for freedom budapest dance for freedom
Zobrazit galerii
(4)

Z domáceho, česko-slovenského pohľadu sa na tieto udalosti nedá pozerať inak než so zdvihnutým obočím a miernymi obavami. Hoci v Bratislave momentálne nemáme kluby s podobne gigantickou infraštruktúrou, akou disponuje Arzenál, v pražskom kontexte by ekvivalentný zásah znamenal okamžité zapečatenie inštitúcií formátu Ankali či Fuchs2.

 

Zbaviť sa zodpovednosti za komplexný spoločenský problém tým, že štát natvrdo zavrie kultúrne priestory, je podľa mnohých alibistické a nebezpečne jednoduché.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Doporučeno
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let 5. března 2026 v 19:16
Doporučeno
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem 5. března 2026 v 15:26
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
Doporučujeme
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 3 hodinami
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
včera v 10:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 2 dny
Storky
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Lifestyle news
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
před 11 minutami
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
před hodinou
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
dnes v 09:16
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
včera v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
Zpravodajství
Předpověď počasí Sport Spojené státy americké (USA) Česko
Více
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
před 3 hodinami
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
dnes v 12:49
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
dnes v 11:23

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
PR zpráva
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
před hodinou
New Balance představuje svou nejnovější evoluci v oblasti běhu.
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
před hodinou
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 3 hodinami
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
PR zpráva
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
dnes v 09:30
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
dnes v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse