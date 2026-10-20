KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!

Pamätáš si ešte, čo všetko si sa učil/a v autoškole?
Od povolenej rýchlosti cez pravidlá na železničných priecestiach až po pneumatiky či kontrolky na palubovke. Niektoré odpovede možno poznáš automaticky, pri iných sa budeš musieť trochu zamyslieť.
V tomto kvíze sme si pre teba pripravili 10 otázok, ktoré preveria, ako dobre si ešte pamätáš pravidlá cestnej premávky a základné znalosti, ktoré by mal ovládať každý vodič. Vieš napríklad, akou rýchlosťou môžeš jazdiť v obytnej zóne alebo čo znamená červená kontrolka olejničky?
Tak čo, zvládol/zvládla by si dnes ešte test v autoškole? Otestuj sa a zisti, koľko správnych odpovedí dáš.
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