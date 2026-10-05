Halloweenské horory, kruté ženy i novinka tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu

Říjen je tady a s ním tradiční várka strašení. Kromě hororového Crystal Lake či nového zpracování Carrie se ale můžeš těšit i na závěr MCU trilogie s Visionem, návrat romantiky Nobody Wants This nebo vodní teror s Joshem Hartnettem.
KVIFF.TV
Náš říjnový tip na KVIFF.TV spojíme s tvorbou jedinečného Pedra Almodóvara. Protože až venku začne to sychravé, šedivé podzimní mrholení, neexistuje nic lepšího než se zachumlat do deky a pustit si do žil pořádnou dávku horkého španělského slunce, vášně a bezhlavého dramatu, které spolehlivě zažene jakýkoliv podzimní splín. S měsíčním předplatným máš tak možnost dohnat jak filmografii tohoto svéhlavého velikána, tak samozřejmě i plno jiných kousků, jaké knihovna KVIFF.TV zahrnuje.
Apple TV
Nocturne (30. října)
Apple TV každý měsíc potvrzuje, že platí za jednu z nejlepších investic do zábavy, jaké můžeš udělat. Kromě poměrně kvalitní filmové tvorby totiž nabízí neskutečnou míru oceňovaných a chválených seriálů zejména ze žánru sci-fi, ale i drama či krimi, takže tady prakticky nemůžeš učinit krok vedle. A už koncem měsíce dorazí další takový seriál, jenž se pro změnu v tuto chvíli přirovnává k ikonickému thrilleru Mlčení jehňátek. Připrav se tedy na ďábelského vraha s tváří Stephena Grahama, charismatické vyšetřovatele v podání Lieva Schreibera a Zazie Beetz, hromadu procedurálních sekvencí a tak těžkou atmosféru, že se v ní doslova budeš topit. Pro fanoušky*fanynky náročnější tvorby zkrátka perfektní říjnový must-watch.
Disney+
VisionQuest (14. října)
Marvel tvorba se na televizních obrazovkách pomalu ale jistě chýlí ke konci, VisionQuest a třetí řada Daredevila tak budou na nějakou dobu poslední kousky, na jaké se můžeš těšit. A v případě VisionQuesta skutečně *JE* na co se těšit. Po seriálech WandaVision a Agatha All Along totiž dorazí finále této volné trilogie, ve které se příběh rodinky okolo Wandy a Visiona dočká svého konce. Pokud tě bavila dynamika mezi Visionem a Ultronem ve druhých Avengers, máš se pak obzvlášť na co těšit, protože přesně tenhle banter je to, co bude hnát nový seriál kupředu. Více se dozvíš už brzy v naší recenzi.
HBO Max
War (1. října)
V říjnu si dáme pauzu od idealistických vztahových romantik a místo toho se zaměříme na to, jak ošklivě může vypadat naopak konec něčího manželství. A v tomhle případě to nebude jen tak ledajaké manželství. Ve hvězdně obsazeném seriálu War se totiž dvě přední londýnské advokátní kanceláře střetnou kvůli šokujícímu rozvodovému případu elitního britského páru, kde do hry vstupují mediální impéria i milionové majetky.
Crystal Lake (15. října)
Nadcházející hororový seriál Crystal Lake se vrací ke kořenům kultovní franšízy Pátek třináctého a slouží jako její prequel. Příběh sleduje svobodnou matku Pamelu Voorhees (Linda Cardellini), jejíž život se proměňuje v naprostou noční můru poté, co její syn Jason (Callum Vinson) utone na letním táboře. O rok později se Pamela – poháněná nesnesitelným smutkem, zuřivostí a touhou po pomstě – vydává zjistit, kdo je za smrt jejího milovaného synka zodpovědný. Produkce A24, so...banger.