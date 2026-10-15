Navštívili sme Atómovú elektráreň Mochovce: Pozreli sme sa na miesta, kam sa človek bežne nedostane

Atómové elektrárne sa na Slovensku využívajú už pol storočia ako nízkouhlíkové technológie bez skleníkových plynov a tvoria základ našej energetiky. Pozreli sme sa na miesta, kam sa bežne nedostaneš, a zistili, ako to v Mochovciach vyzerá priamo zvnútra.
V dnešnej reportáži sme sa vydali do Mochoviec, kam som išiel s prirodzeným rešpektom a miernou zvedavosťou. Celé sa to začalo na prísne stráženej bráne, kde nám bolo jasné, že bezpečnosť je na prvom mieste. Tento pocit však rýchlo vystriedala zvedavosť, keď sme začali objavovať miesta tohto neobyčajného komplexu, ktoré je súčasťou Slovenských elektrární, kde pracuje spolu približne 4 444 zamestnancov.
Zistil som, že je to vlastne fungujúce „mesto v meste“ s vlastnou infraštruktúrou a obrovskými rozmermi, kde sme sa dokonca museli presúvať autom.
Počas dňa sme sa pozreli do troch kľúčových častí:
- najskôr do samotného srdca elektrárne na blokovú dozorňu plnú monitorov,
- potom na údržbu, kde som si dokonca sám vyskúšal opraviť armatúru,
- a nakoniec do obrovskej chladiacej veže, ktorej rozmery zvnútra sú neopísateľné.
Bol to neskutočný zážitok, naučil som sa kopu nových vecí a videl zákulisie, ktoré zostáva väčšine ľudí skryté. Ak chceš vidieť, ako to tam naozaj vyzerá a ako mi išla práca na údržbe, viac uvidíš v dnešnej reportáži.