Bežecká sezóna nekončí. V týchto 10 modeloch tenisiek si jesennú trať užiješ naplno

Takto vyzerajú HOT novinky od značiek Adidas, New Balance, Saucony či Brooks.
Svet bežeckej obuvi prechádza obrovskou evolúciou a hranice medzi čistým športovým výkonom a atraktívnym mestským vzhľadom sa čoraz viac stierajú. Ak hľadáš dokonalú rovnováhu medzi pohodlím, špičkovými technológiami a štýlom, ktorý vynikne v uliciach aj na bežeckom ovále, čítaj ďalej.
V spolupráci s online obchodom Footshop sme zostavili zoznam TOP 10 výnimočných bežeckých tenisiek – od cenovo dostupných univerzálnych modelov až po maratónske špeciály s revolučnou penou.
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Adidas Adizero SL EVO Woven – 150 €
Zoznam otvára jeden z najobľúbenejších bežeckých modelov v posledných rokoch – Adidas Adizero SL EVO, ktorý ponúka skvelý pomer ceny a výkonu.
Novinka spája pretekársku technológiu s dostupnosťou na každodenné tréningy. Vzhľad je inšpirovaný špičkovým maratónskym modelom Adidas Adizero Pro, ale v strednej časti medzipodrážky využíva penu LightStrike Pro, ktorá poskytuje výnimočné tlmenie, nízku hmotnosť a vysokú návratnosť energie pri každom kroku.
Tkaný (woven) zvršok v svetlomodrom vyhotovení s čiernymi prvkami zabezpečuje priedušnosť, pevné uchytenie chodidla a atraktívny vzhľad. Model nepoužíva karbónovú dosku, vďaka čomu ponúka prirodzenejší, pružný a univerzálny zážitok z behu.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je pod 130 eur.
Mizuno Neo Zen 2 – 167,95 €
Značka Mizuno si zaslúži viac pozornosti, ako dostáva, a to najmä vďaka skvelým bežeckým modelom, ktoré prinášajú vlnu futurizmu.
Dokonalým príkladom je Mizuno Neo Zen 2, ktorý je definovaný výrazným, plynulým profilom a inovatívnymi technológiami. Najväčším lákadlom je objemná medzipodrážka – biely penový blok s metalickým, fialovo-modrým gradientom na bočnej strane dodáva neuveriteľnú dynamiku a moderný vzhľad, ktorý zaujme. Tlmenie naopak sľubuje „vzdušný a bezproblémový výkon“.
Čierno-fialovo-sivý vršok z kombinácie textílie a syntetiky je zárukou pohodlia, priedušnosti aj pevného uchytenia chodidla.
New Balance Fresh Foam X More v6 – 170 €
Zastúpenie v zozname má aj značka New Balance, napríklad vďaka modelu Fresh Foam X More v6, ktorý je ideálnou voľbou, ak hľadáš maximálne pohodlie a mäkký došľap pri každom kroku.
Neprehliadnuteľné tenisky sú synonymom pre extrémne tlmenie vďaka výraznej vrstve revolučnej peny Fresh Foam X s výškou 44 milimetrov pod pätou a 40 milimetrov pod špicou, ktorá účinne pohlcuje nárazy a šetrí tvoje kĺby aj pri dlhých behoch či celodennom nosení. Bordové vyhotovenie s bronzovými a striebornými detailmi v podobe plastického loga „N“ dodávajú sofistikovaný, sebavedomý vzhľad, s ktorým nezapadneš v dave bežcov.
Model New Balance Fresh Foam X More v6 je vhodný na ťažšie tréningy aj na voľnejšie výbehy v rámci regenerácie, keď telo potrebuje pohyb bez zbytočných nárazov.
HOKA® Bondi 9 – 180 €
O pozornosť sa uchádza aj model HOKA® Bondi 9, ktorý pokračuje v tradícii ultra-pohodlných bežeckých tenisiek s objemnou medzipodrážkou.
9. generácia jedného z najobľúbenejších cestných modelov prináša novú, odľahčenú penovú medzipodrážku, ktorá je ešte mäkšia a citlivejšia ako v minulosti. Charakteristická geometria Meta-Rocker zabezpečuje plynulý prechod do odrazu a výrazne znižuje únavu chodidla. Priedušný sieťovinový zvršok v sivo-čiernom vyhotovení spoločne so stabilizovaným rámom päty pevne obopína nohu, zatiaľ čo odolná guma na podrážke garantuje skvelú trakciu aj veľmi dlhú životnosť.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 150 eur.
On Cloudrunner 3 Max – 190 €
V ponuke online obchodu Footshop nás oslovil aj model On Cloudrunner 3 Max, ktorý je skvelou voľbou pre bežcov s prioritou v maximálnej ochrane kĺbov a nekompromisnej mäkkosti pre došľape.
Tenisky zo švajčiarského laboratória značky posúvajú latku tlmenia vďaka objemnej medzipodrážke z dvojnásobnej dávky peny Helion™, ktorá v kombinácii s prepracovanou štruktúrou CloudTec® účinne pohlcuje aj najtvrdšie nárazy na asfalte. Rozšírená stabilizačná základňa eliminuje nechcené vybočenie chodidla, zatiaľ čo geometria Rocker spolu s doskou Speedboard® dodáva energický odraz a plynulý prechod z päty na špicu.
Priedušný, polstrovaný zvršok v oranžovo-sivom vyhotovení zaručuje pohodlie bez otlakov.
Skontroluj aj béžovo-žltú verziu, ktorá je dostupná za rovnakú cenu.
Brooks Glycerin Max 2 – 200 €
Ďalší skvelý model v zozname – Brooks Glycerin Max 2 posúva pohodlie pri behu aj v uliciach na úplne novú úroveň.
Vlajková loď ikonickej značky zo Seattlu využíva revolučnú tlmiacu penu DNA LOFT v3 doplnenú tekutým dusíkom, ktorá dokonale pohlcuje nárazy na tvrdom betóne, ponúka skvelú návratnosť a vďaka vysokej odolnosti zvládne 650 až 800 kilometrov. Priedušný zvršok z materiálu Engineered Air Mesh so špeciálnou 3D potlačou garantuje perfektné prispôsobenie chodidlu a potrebnú pevnosť. Širšia tlmiaca základňa spolu s čistým vzhľadom a žiarivými modrými a žltými akcentmi zaručuje ľahký krok a moderný vzhľad pre mestský beh.
Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš presne 30 eur.
Adidas Hyperboost Edge Pro – 200 €
Ak hľadáš bežecké tenisky, ktoré dokonale kombinujú streetwear vibe s elitným výkonom, Adidas Hyperboost Edge Pro sú správnou voľbou pre teba.
Modelu dominuje „chunky“ medzipodrážka s výškou 45 milimetrov a ikonickým podpisom značky v podobe troch prúžkov, ktoré sú natlačené priamo na pene, spoločne s nápisom Hyperboost v tonálnom vyhotovení. O neskutočné tlmenie a pružný odraz sa stará ultraľahká pena Hyperboost Pro Foam, zatiaľ čo zvršok z materiálu Primeweave pevne obopne chodidlo a podrážka LIGHTTRAXION garantuje skvelú trakciu aj dlhú životnosť – značka Adidas odhaduje 700 až 900 kilometrov.
Tenisky Adidas Hyperboost Edge Pro nedisponujú tuhou karbónovou doskou, vďaka čomu sú vhodné na intervalový objemový tréning aj ľahký mestský beh.
New Balance SuperComp Rebel v1 – 210 €
Bežecké tenisky New Balance SuperComp Rebel v1 vo vyhotovení „Sea Salt/Neo Flame“ sú stvorené pre explozívnu rýchlosť a dynamickú akceleráciu.
Model s nízkou hmotnosťou iba 222 gramov a dropom s výškou 4 milimetre predstavuje most medzi závodným špeciálom a denným kúskom na tempové behy aj dlhšiu trať. V medzipodrážke sa ukrýva responzívna pena Infinion spoločne s technológiou Energy Arc a integrovanou TPU/Pebax doskou, ktoré efektívne absorbujú nárazy a poskytujú plynulý, silný odraz vpred.
Ľahký zvršok s konštrukciou Fantomfit pevne obopína chodidlo, zatiaľ čo odolná guma na podrážke a reflexné prvky sú zárukou bezpečnosti pri behu na ceste.
Saucony Paramount Max – 229,95 €
Náš predposledný tip padol na model Saucony Paramount Max vo vyhotovení „Gold/Black“, ktorý ponúka nekompromisné tlmenie aj pohodlie priamoúmerné cene.
Tenisky stavajú na maximálnom tlmení a sú perfektnou voľbou na regeneračný beh po náročných dňoch, ale aj na každodenný tréning. O absolútny, plynulý krok a mäkký dopad sa stará inovatívna medzipodrážka incrediRUN, ktorá účinne pohlcuje tvrdé nárazy aj pri výraznej únave.
Priedušný zvršok zo sieťoviny príjemne obopne chodidlo a odvádza teplo, zatiaľ čo odolná gumová podrážka a reflexné prvky garantujú bezpečnosť a istotu na ceste.
Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 195 eur.
On Cloudboom Strike 2 – 250 €
Bodku za zoznamom dáva model On Cloudboom Strike 2, ktorý spája pretekárske technológie s atraktívnym vzhľadom.
Špičkový cestný špeciál, ktorý značka navrhla pre nekompromisnú rýchlosť a dynamiku, je zahalený do výraznej farebnej schémy bielej s tmavoružovými, respektíve červenými akcentmi, vďaka čomu okamžite upúta pozornosť v štartovom poli aj pri tempovom tréningu. Srdcom medzipodrážky je pena Helion™ v kombinácii s obláčikovými prvkami CloudTec®, ktoré poskytujú mäkké tlmenie a maximálnu návratnosť energie. Integrovaná doska Speedboard® funguje ako pružinový odrazový mostík a ženie vpred.
Ultraľahký zvršok z textílie a syntetiky zaručuje perfektnú priedušnosť aj presné uchytenie chodidla, zatiaľ čo gumová podrážka drží pevný krok.
V predaji je aj bielo-žltá verzia za rovnakú cenu.