VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta

Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky porušovali vo väzenskej nemocnici v Trenčíne predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS.
Odsúdeným údajne roky servírovali jedlo zo slizkého mäsa a nikomu to nevadilo. Bývalá príslušníčka Zboru väzenskej a justičnej stráže tvrdí, že v kuchyni trenčianskej väzenskej nemocnice roky spracúvali bravčové mäso v rozpore s hygienickými nariadeniami. Podľa jej slov ho zmrazovali bez potrebného vybavenia, kvôli čomu zostávalo aj po niekoľkých dňoch nedostatočne premrznuté, slizké, nevykazovalo znaky čerstvosti a napriek tomu skončilo v jedle.
- V čom sa ZVJS aj bývalá príslušníčka zboru zhodnú.
- Či podľa kontrolných úradov konal ústav v súlade s predpismi.
- Čo zistila kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS v ústave a v čom potvrdila slová bývalej príslušníčky.
- Čo nám k postupom pri spracúvaní mäsa v ústavoch ZVJS povedali na Ministerstve spravodlivosti.
Na problém údajne upozorňovala aj nadriadených, no tí ju odbili. Redakcii Refresheru poskytla k nahliadnutiu viacero dokumentov stanovísk odborných orgánov, z ktorých vyplýva, že kuchyňa podľa veterinárnej správy nikdy nemala registráciu ani schválenie na rozrábku a mrazenie mäsa.
ZVJS obvinenia bývalej príslušníčky odmieta a jej slová označuje za „účelové“. Podľa zboru nikdy žiadna kontrola nezistila protiprávny stav a mäso pred varením vždy kontrolovali.
Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky nedodržiavali vo väzenskej kuchyni predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS. Pozrieme sa tiež na to, ako na jej výhrady reagovali orgány dohliadajúce na hygienické predpisy pri nakladaní s potravinami.
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ZVJS priznáva, že mäso v ústave rozrábali a mrazili
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- V čom sa ZVJS aj bývalá príslušníčka zboru zhodnú.
- Či podľa kontrolných úradov konal ústav v súlade s predpismi.
- Čo zistila kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS v ústave a v čom potvrdila slová bývalej príslušníčky.
- Čo nám k postupom pri spracúvaní mäsa v ústavoch ZVJS povedali na Ministerstve spravodlivosti.
Tvrdenia bývalej príslušníčky zboru sa týkajú stravovacieho úseku v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (Trenčín NOO a ÚVTOS Trenčín). Varia v nej pre väznených pacientov a pre ostatných stravníkov, medzi ktorými sú aj príslušníci zboru. Hoci jedlo varia v dvoch separátnych kuchyniach, na prípravu jedál používajú suroviny od rovnakých dodávateľov.
Do júna 2023 do kuchyne niekoľkokrát ročne prichádzali celé jatočné polovičky ošípaných z vlastných hospodárstiev väzenskej stráže ako aj od iných dodávateľov. Jednotlivé dodávky predstavovali stovky kilogramov mäsa. Odsúdení ich na mieste rozrábali, nakrájali na menšie kusy a zamrazili v mraziacich boxoch. Mäso potom postupne v priebehu mesiaca použili na varenie.
Na tom, že sa to dialo, sa zhodli bývalá príslušníčka aj ZVJS. Nezhodujú sa v tom, či to bolo v poriadku.
Čo tvrdí bývalá príslušníčka?Podľa bývalej príslušníčky zboru problém spočíval v tom, že v ústave nemali potrebné vybavenie na mrazenie mäsa. V sťažnosti, ktorú v máji 2022 poslala na Generálne riaditeľstvo ZVJS, napísala, že ústav nemal takzvaný „šoker“, teda zariadenie na rýchle zmrazovanie.
„Mäso sme uskladňovali do bežného mraziaceho boxu a truhlicového mraziaka. Keď však do takéhoto zariadenia vložíte naraz veľké množstvo čerstvého mäsa, nie je to to isté, ako keď doň vložíte už zmrazenú potravinu,“ povedala v rozhovore pre Refresher s tým, že mäso nebolo riadne zmrazené ani po niekoľkých dňoch.
Na tento postup údajne opakovane upozorňovala nadriadenú. „Vždy ma odbila s poznámkami, aby som sa do toho nestarala, že tu sa to robí inak,“ tvrdí bývalá príslušníčka.
Podľa jej slov nedostatočné zmrazenie spôsobovalo, že niektoré kusy mäsa boli po vybratí z mraziacieho boxu slizké. Takéto mäso vraj kuchári len „opláchli a následne použili pri príprave stravy“.
Čo tvrdí ZVJS?ZVJS jej tvrdenia odmieta. „Ide o výlučne účelové a subjektívne prezentovanie stavu zo strany bývalej zamestnankyne, ktoré je ovplyvnené jej nedobrovoľným skončením služobného pomeru,“ povedala pre Refresher hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.
Podľa ZVJS mäso v Trenčíne spracúvali „rovnakým spôsobom ako v rámci celého Zboru väzenskej a justičnej stráže“. ZVJS tvrdí, že od apríla 2019 ústav odoberal väčšinu mäsa od dodávateľa, už porciované a vákuovo balené. Polovičky z vlastného hospodárstva spracúvali už len v obmedzenom množstve, približne štyri ročne, a to do júna 2023. Odvtedy podľa ZVJS kupuje ústav bravčové mäso výhradne od dodávateľa.
Sťažnosť bývalej príslušníčky podľa ZVJS prešetrilo Generálne riaditeľstvo zboru aj špeciálnou mimoriadnou kontrolou. „Kontrolný orgán nekonštatoval opodstatnenosť sťažnosti,“ vyzdvihla hovorkyňa.
Podľa Bečkovej Ragasovej „samotná skutočnosť, že zariadenie nedisponovalo konkrétnym technologickým zariadením alebo osobitným oprávnením, podľa dostupných zistení sama osebe nepostačuje na vyvodenie záveru o porušení právnych predpisov".
ZVJS sa odvoláva aj na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trenčín z roku 2016, ktorým úrad schválil kuchyne vrátane „prípravovní mäsa s chladiacimi boxami". Podľa európskej legislatívy jedálne, ktoré varia pre koncových stravníkov, osobitnú rozrabkáreň mäsa zriadiť nemusia.
ZVJS dodáva, že každé mäso pred varením senzoricky posudzovali, teda kontrolovali jeho vzhľad, vôňu a stav, a z každého jedla denne odoberajú kontrolnú vzorku.
Na čo argumenty ZVJS neodpovedajú?
ZVJS argumentuje, že mäso v Trenčíne spracúvali „rovnakým spôsobom ako v rámci celého“ zboru. To však nepotvrdzuje, že bol tento postup správny.
Podobne je to s rozhodnutím RÚVZ z roku 2016, ktorým úrad schválil kuchyne s „prípravovňami mäsa s chladiacimi boxami“. Chladiaci box slúži na uchovanie chladeného mäsa. Rozhodnutie samo osebe neodpovedá na to, či sa v ňom smie zmrazovať veľké množstvo nevákuovaného mäsa.
RÚVZ Trenčín v neskoršom písomnom stanovisku bývalej príslušníčky napísali, že ak sa mäso po rozrábke zmrazuje, mali by to robiť v hlboko zmrazovacom zariadení, napríklad v takzvanom „šokeri“. Bežný mraziaci box ani truhlicový mraziak ho podľa úradu nenahrádza. Práve na absenciu takéhoto zariadenia bývalá príslušníčka upozorňovala.
Ani senzorická kontrola mäsa a vzorky hotových jedál nevysvetľujú, či bol správny samotný postup. Senzorická kontrola hovorí o stave mäsa tesne pred varením. Vzorka hotového jedla zas spätne neprezradí, ako sa s mäsom zaobchádzalo, kým sa dostalo do hrnca.
ZVJS tiež opakovane zdôrazňujú, že jeho kontrolný orgán sťažnosť za opodstatnenú nepovažoval. Interná kontrola zboru je však niečo iné ako odborný dozor hygienikov či veterinárov nad potravinami.
Čo hovorí vyhláška?Pravidlá pre jedálne a kuchyne určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 533/2007. Pre tento spor sú dôležité dve vety.
Prvá hovorí, že potraviny dodané v nezmrazenom stave sa nesmú zmrazovať. Výnimkou je „chladené a vákuovo balené mäso“. Dodávané polovičky ošípaných vákuovo balené neboli.
Druhá hovorí, že na zmrazovanie „možno používať len hlboko zmrazovacie zariadenie“ určené na tento účel. Bývalá príslušníčka sa v roku 2022 pýtala priamo Úradu verejného zdravotníctva SR, či môžu bravčové mäso dodané bez vákuového obalu voľne zmrazovať v mraziacom boxe. Úrad jej odpísal: „Zmrazovanie mäsa je možné len v prípade, ak sa na zmrazovanie použije len hlboko zmrazovacie zariadenie osobitne určené na tento účel. Ide o tzv. šokový zmrazovač.“
Čo zistila kontrola ZVJS?
Dôležitý je aj záver kontroly, ktorú v auguste 2022 vykonalo Generálne riaditeľstvo ZVJS po sťažnosti bývalej príslušníčky. Kontrola sama potvrdila, že trenčianska kuchyňa „nedisponuje baličkou potravín a príslušným zmrazovacím zariadením“.
Zároveň opísala, ako postup prebiehal. Polovičky (podľa kontroly „cca 600 kg“ dvakrát ročne) sa po dodaní „bezprostredne rozrábali“ v priestoroch, ktoré kontrola sama nazvala „rozrábkareň mäsa“. Mäso nakrájali na kusy s hmotnosťou okolo dvoch kilogramov, „aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie hlboké zmrazenie mäsa na teplotu −18 °C“, a spotrebovali ho do mesiaca. Podľa kontroly sa pri tomto postupe neobjavili žiadne problémy s kvalitou jedla ani sťažnosti stravníkov.
Kontrola napriek absencii príslušného zmrazovacieho zariadenia nekonštatovala pochybenie, naopak, záver kontroly bol, že si pracovníci svoje povinnosti plnili riadne, „v rámci finančných možností obstarania technologického zariadenia“. Odporučila objednávať aj vákuovo balené mrazené mäso.
Čo na to úrady, ktoré kontrolujú potraviny?
Bývalá príslušníčka sa v lete 2025 obrátila aj na dva štátne úrady, ktoré vykonávajú odborný dozor v oblasti potravín a verejného zdravia.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trenčín jej odpísala, že kuchyňa v NOO a ÚVTOS Trenčín „nebola v minulosti a nie je v súčasnosti registrovaná alebo schválená“ na rozrábku jatočných polovičiek, na mrazenie a skladovanie mäsa ani na výrobu potravinárskych produktov.
RÚVZ Trenčín zase konštatoval, že v rokoch 2020 až 2025 nevykonali v kuchyni kontrolu, ktorej súčasťou by bola aj rozrábkareň mäsa. Tieto priestory úrad nekontroloval, „nakoľko tieto prípadne iné priestory v prevádzke spoločného stravovania v NOO a ÚVTOS Trenčín nie sú uvedené do prevádzky ako rozrábkareň mäsa“. RÚVZ podľa vlastných slov nemá ani informáciu o tom, kto a kedy tieto priestory kontroloval, ani žiadna právnická osoba nepožiadala o ich uvedenie do prevádzky. RUVZ zároveň nemá informáciu, kým a kedy bola kontrola týchto priestorov vykonaná.
Kto má teda pravdu?Na tom, čo sa v kuchyni dialo, sa obe strany v podstate zhodujú. Polovičky v ústave rozrábali a mrazili v mraziacich boxoch bez vákuového balenia a bez špeciálneho zmrazovacieho zariadenia. Potvrdzuje to aj kontrola samotného ZVJS.
Spor je v tom, či to bolo v súlade so zákonom. Znenie vyhlášky a odpoveď Úradu verejného zdravotníctva naznačujú, že takéto mrazenie povolené nie je. ZVJS tvrdí, že chýbajúce zariadenie samo osebe porušenie zákona neznamená, a odvoláva sa na to, že žiadna kontrola porušenie nezistila.
Žiadny štátny úrad nerozhodol, že ústav porušil zákon. Veterinárna správa uviedla, že prevádzka nebola registrovaná ani schválená na dané činnosti (rozrábka, mrazenie) a RÚVZ zase potvrdil, že tento konkrétny priestor a postup ani nikto z ich hygienikov nekontroloval. Jedinou kontrolou, ktorá sa teda rozrábaním a spracovaním mäsa pravdepodobne podrobne zaoberala, bola kontrola samotného GR ZVJS, ktorá konštatovala, že nešlo o protiprávny postup.
Prečo by nás to malo zaujímať?
Väzenská nemocnica je štátne zariadenie, ktoré financujeme všetci. Varia v nej pre ľudí, ktorí si nemôžu vybrať, čo budú jesť, a často sú navyše chorí. Hygienické pravidlá, ktoré platia pre každú reštauráciu či školskú jedáleň, by mali platiť aj tam.
Od júla 2023 podľa ZVJS kupuje trenčiansky ústav bravčové mäso už len od dodávateľa, porciované a vákuovo balené. Ako dôvod zmeny ZVJS uvádza najmä „nehospodárnosť a neefektívnosť chovu vlastných ošípaných“, nie problémy, na ktoré ich upozorňovala bývalá príslušníčka.
Fungovalo spracovanie mäsa v ÚVTOS Trenčín skutočne tak, ako je opísané vyššie – teda že sa čerstvé bravčové mäso bez vákuového obalu zmrazovalo priamo v bežných mraziacich boxoch, bez „šokera" na rýchle zmrazovanie a bez dozoru či vyjadrenia RÚVZ/ÚVZ SR k tomuto postupu?
Bravčové mäso bolo spracúvané v rámci Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín (NOO a ÚVTOS Trenčín) rovnakým spôsobom ako v rámci celého Zboru väzenskej a justičnej stráže – teda bezprostredným spracovaním jatočných polovičiek dodaných z vedľajšieho hospodárstva Rimavská Sobota – Sabová.
Od apríla 2019 si NOO a ÚVTOS Trenčín uplatnilo výnimku z odberu jatočných polovičiek z tohto vedľajšieho hospodárstva a odoberalo chladené porciované a vákuovo balené mäso priamo od dodávateľa. Jatočné polovičky boli spracovávané už len v rámci vlastného vedľajšieho hospodárstva v rámci Otvoreného oddelenia v Opatovciach (približne štyri jatočné polovičky za rok). Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti chovu ošípaných, ako aj z dôvodu poklesu počtu odsúdených zaradených v OO v Opatovciach, bolo v závere roku 2022 prijaté rozhodnutie o pozastavení živočíšnej výroby, pričom posledné kusy ošípaných boli spracované v priebehu júna 2023.
Okrem iného boli v NOO a ÚVTOS Trenčín v sledovanom období (2019 – 2023) vykonané pravidelné aj mimoriadne kontroly RÚVZ Trenčín, ako aj štátny dozor, pričom v rámci žiadnej kontroly alebo štátneho dozoru nebol preukázaný spomínaný protiprávny stav.
Zaoberal sa ZVJS spomínanou sťažnosťou z mája 2022 v tejto konkrétnej veci, a ak áno, vyhodnotil vtedy tento spôsob zmrazovania mäsa ako vyhovujúci a v súlade s vyhláškou č. 533/2007 Z. z.?
Sťažnosť z 31. mája 2022 bola predmetom prešetrenia v kompetencii Generálneho riaditeľstva ZVJS a predmetom špecializovanej mimoriadnej kontroly GR ZVJS zo dňa 19. 10. 2022. K sťažnosti, ako aj v rámci špecializovanej mimoriadnej kontroly NOO a ÚVTOS Trenčín poskytli vyjadrenie a plnú súčinnosť. Kontrolný orgán nekonštatoval opodstatnenosť sťažnosti. Taktiež špecializovaná mimoriadna kontrola nekonštatovala protiprávny postup zo strany NOO a ÚVTOS Trenčín.
Prebiehalo zmrazovanie mäsa týmto spôsobom až do obdobia, kedy ústav prešiel na odber mäsa od dodávateľov na základe verejného obstarávania – a ak áno, dokedy presne touto formou fungoval?
Spracúvanie jatočných polovičiek z vedľajšieho hospodárstva Rimavská Sobota – Sabová bolo realizované do apríla 2019, spracúvanie jatočných polovičiek v obmedzenom množstve z vedľajšieho hospodárstva Opatovce bolo realizované do júna 2023. Od júla 2023 NOO a ÚVTOS Trenčín objednávala bravčové mäso výhradne dodávateľským spôsobom (teda chladené porciované a vákuovo balené).
Čo bolo dôvodom prechodu na dodávky mäsa na základe verejného obstarávania – súviselo to s problémami popísanými vyššie, alebo mala táto zmena iný dôvod?
Dôvodom zmeny spôsobu zabezpečovania dodávky mäsa bola najmä nehospodárnosť a neefektívnosť chovu vlastných ošípaných (vzhľadom na cenu krmív a náklady súvisiace s chovom), ako aj obmedzené možnosti zabezpečenia ich chovu vplyvom zníženia počtu odsúdených v OO v Opatovciach. Rozhodnutie o pozastavení chovu ošípaných bolo prijaté v závere roku 2022, pričom posledné kusy ošípaných boli spracované v júni 2023.
Vedelo Ministerstvo spravodlivosti SR o tom, že v NOO a ÚVTOS Trenčín dochádzalo k rozrábke a zmrazovaniu mäsa bez potrebných schválení a registrácií zo strany RVPS Trenčín?
Ministerstvo spravodlivosti SR nemá všeobecnú zákonnú povinnosť byť informované o skutočnostiach tohto charakteru, pokiaľ takáto povinnosť nevyplýva z osobitného právneho predpisu alebo konkrétnej požiadavky príslušného orgánu. Relevantné informácie a podklady si príslušné orgány poskytujú v rozsahu svojich zákonných oprávnení a povinností.
Z dostupných podkladov poskytnutých Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže zároveň nevyplýva, že by bolo možné na základe subjektívneho tvrdenia bývalej zamestnankyne konštatovať protiprávny postup. Samotná skutočnosť, že zariadenie nedisponovalo konkrétnym technologickým zariadením alebo osobitným oprávnením, podľa dostupných zistení sama osebe nepostačuje na vyvodenie záveru o porušení právnych predpisov.
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody zároveň disponuje právoplatným rozhodnutím RÚVZ Trenčín zo dňa 18. 02. 2016, ktorým RÚVZ Trenčín schválil služobnému úradu prevádzku kuchýň, v rámci ktorých sa nachádzajú „prípravovne mäsa s chladiacimi boxmi“. V rámci platnej a priamo aplikovateľnej európskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, sa povinnosť mať zriadenú rozrábkareň mäsa na zariadenia spoločného stravovania, ktoré pripravujú jedlo pre koncového zákazníka, nevzťahuje. Z toho vyplýva, že služobný úrad nebol povinný pre spracovanie bravčového mäsa osobitne zriadiť tzv. rozrábkareň mäsa.
Ako je možné, že mimoriadna kontrola Generálneho riaditeľstva ZVJS nekonštatovala porušenie predpisov?
Podľa záznamu sa špecializovaná mimoriadna kontrola v NOO a ÚVTOS Trenčín uskutočnila 25. augusta 2022. Kontrolná skupina opísala zaužívaný spôsob manipulácie s bravčovým mäsom – jatočné polovičky boli vo vyhradených priestoroch vykosťované a delené na menšie kusy a následne zmrazované. Kontrola zároveň konštatovala, že išlo o mäso určené na prípravu jedál pre vlastných stravníkov.
Kontrolná skupina v rámci uvedenej kontroly nezistila nespracované bravčové mäso pochádzajúce z jatočných polovičiek. Vzhľadom na nárazové dodávky jatočných polovičiek však kontrola opísala postup ich bezprostredného rozrábania a následného zmrazenia. Čo sa týka dodávateľsky obstarávaného chladeného mäsa - v zázname sa zároveň uvádza, že stravovacia prevádzka nedisponovala baličkou potravín ani príslušným zmrazovacím zariadením a že mäso sa malo objednávať v množstve, ktoré by bolo možné spotrebovať bez následného zamrazenia. Kontrola pri hodnotení zohľadnila mimoriadnu povahu dodávok jatočných polovičiek, technologické možnosti služobného úradu a skutočnosť, že v danom čase neexistoval právne relevantný záver príslušného orgánu o protiprávnom stave. Okrem iného, každé mäso bez rozdielu bolo a je pred samotnou prípravou senzoricky posúdené a z každého druhu pripravovaného jedla je každodenne odoberaná vzorka, ktorá slúži na vyhodnotenie jeho zdravotnej neškodnosti.
Tieto tvrdenia podporuje aj to, že RÚVZ Trenčín v máji 2023 vykonal štátny zdravotný dozor zameraný na preverenie predmetného postupu, pričom nekonštatoval protiprávny postup pri spracovaní bravčového mäsa.
Plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR vyvodiť zodpovednosť alebo nariadiť audit kontrolných mechanizmov GR ZVJS?
V tejto chvíli Ministerstvo spravodlivosti SR nemá na základe dostupných zistení dôvod konštatovať, že v predmetnej veci došlo k porušeniu právnych predpisov alebo že kontrolné mechanizmy ZVJS zlyhali. Dostupné zistenia takýto záver nepotvrdzujú. Z uvedeného dôvodu nemožno v tejto fáze hovoriť o vyvodzovaní zodpovednosti voči konkrétnym osobám ani o nariadení osobitného auditu.
Zároveň platí, že samotná absencia šokera či osobitného oprávnenia ešte bez posúdenia konkrétnych okolností automaticky neznamená porušenie právnych predpisov. Dostupné podklady výslovne uvádzajú, že takéto porušenie nebolo preukázané.
Pre úplnosť dodávame, že podľa dostupných informácií NOO a ÚVTOS Trenčín od júla 2023 zabezpečuje bravčové mäso výhradne dodávateľským spôsobom ako chladené, porciované a vákuovo balené mäso.