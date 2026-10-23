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Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
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dnes 23. října 2026 v 7:00
Čas čtení 7:06

Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“

Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
Zdroj: Archív/Marek Staš
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Marek Staš vlastní jednu z mála firiem na Slovensku, ktorá sa špecializuje na čistenie extrémne zanedbaných domácností.

V byte už našiel 300 zatúlaných dvojeurových mincí, ľudské či mačacie exkrementy, ale aj voľne sa povaľujúce použité kondómy. Zo všetkého najhoršie sú však podľa neho chladničky plné pokazeného mäsa a iných potravín.

„Raz som jednu otvoril a mäso v nej bolo také pokazené, že sa mi pri vyťahovaní rozpadlo v rukách a vypadávali z neho larvy,“ hovorí Marek Staš – majiteľ Cleanforce, jednej z mála upratovacích firiem na Slovensku, ktoré sa zaoberajú aj čistením extrémne zanedbaných domácností.

V tomto článku si prečítaš:

  •  Čo sa musí človeku stať, aby svoju domácnosť zanedbal až do takéhoto stavu.

  • Koľko ľudí na Slovensku podľa neho takto žije a či ich je viac, ako si myslíme.

  • Ako raz musel hodiny zoškrabávať špachtľou tridsaťcentimetrovú vrstvu mačacích výkalov.

  • Či sa za neporiadok klienti hanbia a ako s nimi komunikuje.

  • Ako raz v byte 26-ročnej ženy našiel niekoľko balení tabletiek „po“ a množstvo použitých kondómov. 
  • Koľko si dokáže zarobiť a čo by odkázal ľuďom, ktorí majú podobný problém a hanbia sa zavolať upratovaciu službu a vyhľadať odborníka. 

Mladý podnikateľ nám v rozhovore prezradil, kto si najčastejšie objednáva jeho služby, ako vyzerala jeho najnáročnejšia zákazka, a opísal nám aj príbehy klientov, s ktorými sa vo svojej práci najčastejšie stretáva. 

 

„Každý jeden z týchto ľudí je veľmi srdečný človek. Keď u nich upratujem a rozprávam sa s nimi, mám vždy veľmi dobrý pocit. Sú to dobrí ľudia, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie,“ prezrádza s tým, že za zanedbanou domácnosťou sa nikdy neskrýva len lenivosť, ale najčastejšie sú to duševné problémy. 

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V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad slovenského herca Broňa, ktorý točí filmy s Jackiem Chanom, či Klaudiu, ktorá pripravuje zosnulých na poslednú rozlúčku. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.

V akom najhoršom stave si videl byt?

Keď som prišiel k jednému klientovi, nešlo mi ani poriadne otvoriť vchodové dvere. Len čo som ich pootvoril, začali na mňa padať smeti. Vypadávali až na chodbu bytovky k susedom. Celý trojizbový byt si zapratal odpadom. Smeti boli úplne všade – od predsiene až po poslednú izbu. 

extremne zanedbane domacnosti
Zdroj: Archív/Marek Staš

Koľko času ti zaberie upratanie takto extrémne znečisteného bytu?

Tento konkrétny byt sme stihli dať dokopy za jeden deň. Vypratali sme ho aj upratali. Za našu firmu sme tam boli dvaja, no klient si na pomoc privolal ešte ďalších dvoch známych. My sme upratovali byt a balili smeti do vriec, ktoré oni potom vynášali. 

Čo sa musí človeku stať, aby svoju domácnosť zanedbal až do takéhoto stavu?

Väčšinou ide o starších ľudí, ktorí už majú stareckú demenciu alebo jednoducho nevládzu upratovať a rodina sa o nich nestará. Bol som však už aj u klientky, ktorá mala iba 26 rokov. Jej byt bol v dosť dezolátnom stave, vraj si prechádzala ťažkým rozchodom. 

Vždy to spustí nejaká ťažká životná situácia. Niekto začne piť alebo brať drogy, niekto zase začne hromadiť veci a prestane sa starať o domácnosť.

Väčšinou sú teda za tým psychické problémy?

Áno. Nikdy to nie je z lenivosti.

Koľko ľudí na Slovensku podľa teba žije v takýchto podmienkach? 

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko ľudí na Slovensku podľa neho takto žije a či ich je viac, ako si myslíme.

  • Ako raz musel hodiny zoškrabávať špachtľou tridsaťcentimetrovú vrstvu mačacích výkalov.

  • Či sa za neporiadok klienti hanbia a ako s nimi komunikuje.

  • Ako raz v byte 26-ročnej ženy našiel niekoľko balení tabletiek „po“ a množstvo použitých kondómov. 

  • Koľko si dokáže zarobiť a čo by odkázal ľuďom, ktorí majú podobný problém a hanbia sa zavolať upratovaciu službu a vyhľadať odborníka. 

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