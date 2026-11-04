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Průmyslový loftový styl v kuchyni: Beton, černý kov a přiznané cihly
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Tento článek je PR zpráva společnosti XXX Lutz.
dnes 4. listopadu 2026 v 9:30
Čas čtení 1:26
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Průmyslový loftový styl v kuchyni: Beton, černý kov a přiznané cihly

Průmyslový loftový styl v kuchyni: Beton, černý kov a přiznané cihly
Zdroj: XXX Lutz
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Industriální styl je docela originální pojetí interiéru, nicméně je stále oblíbenější i v našich běžných domácnostech.

Často může loftová kuchyně působit spíše syrově, ale i v tomto prostoru najdeš určitou útulnost, pokud správně zkombinuješ materiály, osvětlení a barvy. Jak vytvořit prostor, ve kterém se bude dobře vařit i trávit čas s rodinou?

Industriální styl si možná na první pohled spojíš s rozlehlými továrními halami, odhalenými cihlami a surovými materiály. To ale neznamená, že tak musí vypadat i tvůj domov. Podobnou atmosféru vykouzlí i několik promyšlených detailů. A je to hlavně moderní kuchyně, která nabízí spoustu prostoru pro kombinování surových povrchů se dřevem, jednoduchými skříňkami a příjemným světlem.

Černý kov a cihly

Černý kov nejlépe využiješ na otevřených policích, nohách ostrůvku nebo konstrukci osvětlení, kde přidá interiéru kontrast a podtrhne jeho jednoduché linie. Přiznané cihly zase přinesou strukturu a trochu nepravidelnosti, díky které prostor nepůsobí sterilně. Pokud nemáš původní cihlovou zeď, nevadí. Podobného efektu dosáhneš i vhodným obkladem.

Pozor ale, s množstvím výrazných prvků to nepřeháněj. Beton, cihly i černý kov mohou vypadat dohromady na první pohled až moc těžce, zejména v menší místnosti. Aby nepůsobila stísněně, nech větší plochy raději ve světlých odstínech.

Beton v kuchyni

Beton je hlavní materiál, který podtrhuje industriální styl kuchyně. A ne, nemusíš jím obložit celou místnost, stačí, když ho použiješ třeba na pracovní desce, obkladu za linkou nebo na stěně, kde vytvoří výrazné pozadí pro kuchyňský nábytek. Pokud se ale bojíš, že výsledek bude chladný, zkombinuj šedé plochy se dřevem nebo teplejším odstínem skříněk.

Jak industriální kuchyni zútulnit

Syrové materiály, které jsou pro tento styl typické, potřebují protiváhu. Strohý vzhled nejlépe zmírní dřevěné police, jídelní stůl nebo několik doplňků v přírodních odstínech. Navíc teplejší světlo nad jídelním stolem vytvoří útulné místo, kde klidně zůstaneš s rodinou sedět i po večeři.

 

Při výběru nábytku se drž hlavně jednoduchých tvarů a promysli také úložný prostor. Otevřené police jsou sice aktuálně trendy, ale pokud na nich vystavíš všechno kuchyňské vybavení, které nemáš kam dát, budou vypadat přeplněně a dojem ze zbytku prostoru to úplně zabije.

Industriální styl tak nemusí být jen tmavý a strohý, stačí vybrat několik materiálů, které spolu ladí, a doplnit je prvky, jež prostor zjemní. Výsledkem je pak kuchyně s osobitým vzhledem, která je praktická pro každodenní provoz, i příjemná pro rodinný sedánek.

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