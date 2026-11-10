Nepamätáš si, čo presne sa stalo v predošlých dvoch sériách Rings of Power, aký to malo dopad na Stredozem a nevieš sa dočkať tretej série? Vysvetlíme ti všetko, čo potrebuješ vedieť o blížiacej sa nadvláde Saurona.
Seriál Rings of Power má zvláštne postavenie medzi divákmi. Množstvo z nich ho (oprávnene) kritizuje za rôzne nedostatky, ale aj tak ho pozerajú. Dôvodov je viac. Seriál v prvom rade zaujímavo rozširuje lore Tolkienovho sveta o rôzne vedľajšie príbehy a ukazuje aj závažné udalosti v Stredozemi.
Navyše miestami ponúka vizuálne podmanivý zážitok zo stredovekých fantasy bitiek. To všetko a oveľa viac prinesie aj tretia séria, ktorá prichádza vyše dva roky po tej predošlej, takže je namieste zistiť, čo všetko sa vlastne doteraz v seriáli stalo.
Ak nebudeš vedieť, čo je to Prvý vek, kto bol Morgoth, čo sú Silmarily a podobne, klikaj na články nižšie. V Refresher Clube získaš okrem prístupu k nim aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
- Najdôležitejšie udalosti v prvých dvoch sériách.
- O čom bude tretia séria a ďalšie dve, ktoré budú posledné.
- V čom sa tvorcovia seriálu extrémne vzdialili knihám a prečo to môže byť do budúcna veľký problém.
- Ako to bude s potopením Númenoru a porazením Saurona.
- Aká bude rola Harfootov v tretej sérii a aké prekvapenia na divákov čakajú.
V prvej sérii spadol z nebies Gandalf a spoznali sme Aragornovho predka
Galadriel pátra po Sauronovi
Po porážke Morgotha na konci Prvého veku sa elfovia domnievajú, že zlo v Stredozemi definitívne skončilo. Galadriel tomu však neverí. Jej brat Finrod totiž zomrel pri pátraní po Sauronovi a ona je presvedčená, že pravá ruka Morgotha stále žije a chystá sa udrieť. Kráľ elfov v Stredozemi, Gil-galad, už má dosť bojov a nekonečného pesimizmu, a tak chce Galadriel dopriať zaslúžený pokoj vo Valinore.
Galadriel však tesne pred vstupom do bájneho Valinoru vyskočí z lode, pretože nie je schopná opustiť Stredozem, kým sa neubezpečí, že zlo navždy porazili. Takmer však umrie, keďže na otvorenom mori nemá kam ísť. Dostane sa až k skupine stroskotancov, medzi ktorými je aj Halbrand (Charlie Vickers).
Númenor a návrat ľudí do Stredozeme
Galadriel a Halbranda zachráni loď z Númenoru, ostrovného kráľovstva ľudí, ktorí kedysi pomohli elfom v boji proti Morgothovi. Elfov kedysi vnímali ako najlepších priateľov, no čas, politické machinácie a intrigy z nich spravili nedôverčivých susedov.
Galadriel presvedčí regentku kráľovstva Míriel, aby vyslala vojsko na pomoc ľuďom v Južných krajinách, ktorí čelia čoraz častejším útokom ohyzdov. Medzi členmi výpravy sú Elendil a jeho syn Isildur, predkovia Aragorna. Možno si ich pamätáš z úvodu Pána prsteňov ako tých, ktorí sa nakoniec zaslúžili o Sauronov pád na konci Druhého veku.
Južné krajiny a tajomný Adar
V Južných krajinách spoznávame elfského strážcu Arondira, ktorý sa zapletie do životov ľudí a pomáha im s odrážaním útokov ohyzdov. Tých vedie Adar, ktorý sa odvrátil od Saurona a ktorý všetkých šokuje svojimi špicatými ušami a elfským pôvodom. Adar odhalí, že ohyzdi vznikli po tom, čo Morgoth unášal elfov a robil na nich extrémne pokusy v snahe vytvoriť vlastnú armádu.
Adar však ohyzdov vnímal viac ako nástroje vojny, čo bolo dôvodom, prečo Saurona zradil. Chcel pre ohyzdov lepšiu budúcnosť a domov, kde by sa nemuseli báť o svoje životy. Ich novým domovom sa mali stať práve Južné krajiny.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Najdôležitejšie udalosti prvých dvoch sérii v skratke, aby si si mohol naplno užiť 3. sériu, ktoré bude „soft rebootom“.
- O čom bude 3. séria a ktoré nové postavy v nej uvidíme.
- V čom sa seriál odklonil a ďalšej odkloní od Tolkienových kníh.
- Či sa v tretej sérii konečne zbavíme Harfootov.
- Uvidíš prvého Nazgûla.
- O čom budú ďalšie série a kto poníži Saurona.
Elrond, Celebrimbor a tajomstvo mithrilu
Gil-galad posiela Elronda za elfským kováčom Celebrimborom žijúcim v kráľovstve Eregion. Ešte predtým sa však Elrond stretne so svojím priateľom a nástupcom na trón v kráľovstve trpaslíkov zvanom Khazad-dûm – Durinom IV. a jeho manželkou Disou. Durin mu prezradí, že v hlbinách kráľovstva objavili mimoriadne pevný a vzácny kov mithril.
Elfovia veria, že mithril by mohol zachrániť ich rasu pred postupným vytrácaním zo Stredozeme, pretože elfská moc slabne. Trpasličí kráľ Durin III. však ďalšiu ťažbu zakáže, pretože sa obáva nebezpečenstva ukrytého hlboko pod horou.
Jeho obavy boli správne, keďže útrobách baní spal balrog, ktorého prebudí ťažba mithrilu. Ide o toho istého balroga, ktorý sa v Pánovi prsteňov stretne s Gandalfom, takže bolo divákom jasné, že ho nejako predsa len prebudia.
Harfootovia a muž, ktorý spadol z oblohy
Celá táto dejová línia je extrémne nešťastná, nudná a predvídateľná, takže to skrátime. Z neba spadne vysoký muž bez akýchkoľvek spomienok, no zato oplývajúci silnou magickou mocou. S predkami Hobitov (Harfooti) sa vyberie naprieč Stredozemou, postupne v sebe prebúdza viac moci a nakoniec vďaka magickej postave Toma Bombadila zisťuje svoju pravú totožnosť.
V skutočnosti je silným mágom z radu Valar, pričom si osvojí meno Gandalf. Stretne aj tajomného mága Pallanda z krajiny Rhûn, ktorý Gandalfovi navrhne partnerstvo pri pokuse poraziť Saurona. Gandalf však odmietne, pretože zistí, že Palland ho chce iba nahradiť, a to nie z cnostných dôvodov.
Seriál tu značne odbočil od Tolkienových kníh v rámci toho, kedy Gandalf prišiel do Stredozeme. V nich Tolkien uviedol, že Radagast, Gandalf a Saruman prišli do Stredozeme až v Treťom veku. Tvorcovia seriálu to možno obídu tak, že Gandalfa zabijú, aby jeho dušu vrátili do Valinoru, odkiaľ ho znovu pošlú do Stredozeme. Nakoniec, Gandalfa oživili aj v Treťom veku po tom, čo zomrel v súboji s balrogom.
Bitka o Južné krajiny a vznik Mordoru
Galadriel sa spolu s númenorským vojskom vráti do Južných krajín, kde sa odohrá veľká bitka medzi ľuďmi a ohyzdmi. Adar uskutoční svoj plán erupcie sopky, láva z ktorej zaplaví celé okolie a krajinu zahalí do sopečného popola. Oblohu zatieni sopečný prach a takmer vôbec do nej už nepreniká svetlo, čo vyhovuje ohyzdom, ktorí za denného svetla fungovať nedokážu. Z Južných krajín sa stáva Mordor, nový domov ohyzdov a kadejakých iných príšer.
Halbrand je v skutočnosti Sauron
Po bitke sa Halbrand vydáva s Galadriel do elfského kráľovstva Eregion. Tu Galadriel zistí, že Halbrand je v skutočnosti Sauron. Ten sem prišiel kvôli najlepšiemu elfskému kováčovi Celebrimborovi. Jeho prastarý otec Finwë pred tisíckami rokov ukul legendárne Silmarily ukrývajúce v sebe svetlo zo stromov Valinoru.
Celebrimbor túži ukovať niečo s podobnou hodnotou, a tak ho Sauron s novou identitou Annatara (Pán darov) poľahky navedie na to, aby skúsil použiť trpasličí mithril na ukovanie prsteňov moci, ktoré by mohli predĺžiť životnosť elfov v Stredozemi.
Sauron/Annatar však od začiatku plánoval ovládnuť Stredozem pomocou práve týchto prsteňov moci, do ktorých potajme počas výroby dával svoju krv, aby ich znečistil.
Nikto vtedy netušil, aký nebezpečný Sauron v skutočnosti je a Galadriel jeho pravú identitu nemala ako dokázať. Navyše sa bála, že ak sa to odhalí, kráľ Gil-galad stopne výrobu prsteňov moci, čo by znamenalo koniec elfov v Stredozemi. Rozhodla sa tak konať na vlastnú päsť.
Vznik troch elfských prsteňov moci
Celebrimbor napokon využije mithril a vytvorí tri prstene, ktoré majú zachovať moc elfov v Stredozemi. Vzniknú Narya, Nenya a Vilya – tri elfské prstene, ktoré v Tolkienovom svete symbolizujú oheň, vodu a vzduch.
Na rozdiel od ostatných prsteňov ich Sauron priamo nevyrobil a ani sa ich nedotkol, takže nikdy neboli poškvrnené Sauronovým vplyvom. Spoločne s Celebrimborom však plánujú ukuť ďalšie prstene, a to pre ľudí a trpaslíkov. Tým končí prvá séria.
Sauron v 2. sérii ukul 19 prsteňov moci, odkryl svoje karty a zničil Eregion
Sauron si získava Celebrimbora
Prezentujúc sa ako dobromyseľný Annatar, Sauron postupne skazí Celebrimborovu myseľ, rozvracia Eregion zvnútra a úspešne tam ukuje zvyšných 16 prsteňov moci. Rozpošle ich ľudským vládcom a trpasličím kráľom vrátane Durina III. v Khazad-dûm.
Galadriel medzitým uzatvára spojenectvo s Adarom, ktorý jej vysvetlí, že Sauron predstavuje hrozbu aj pre jeho ľud. Dozvedáme sa, že to bol práve Adar, ktorý Saurona v minulosti zradil a zabil ho priamo korunou Morgotha.
Sauronova esencia však prežila a nabrala novú formu. Teraz chce dokončiť, čo začal. Spojenectvo Adara a Galadriel však dlho nevydrží, keďže Adar je pre zabitie Saurona ochotný zničiť celý Eregion.
Adar naplno zaútočí na Eregion, ktorému majú prísť na pomoc ďalšie elfské sily spoločne s Durinom IV. a jeho armádou trpaslíkov. Durin sa však nakoniec rozhodne ostať doma a zachrániť kráľovstvo pred istou záhubou. Do tej ho vedie jeho otec a súčasný kráľ Khazad-dûm Durin III., a to najmä pre zlý vplyv prsteňa moci, ktorý nosí. Elfovia prichádzajú o potrebné posily a v Eregione zažívajú jednu zo svojich najhorších porážok.
Galadriel sa uprostred bitky podarí vyslobodiť Celebrimbora, ktorý jej odovzdáva prstene moci určené pre ľudí. Rozhodne sa ostať vo svojom kráľovstve a pomôcť zraneným, no Sauron ho nájde, mučí a neskôr zabíja, zatiaľ čo Celebrimbor ho poslednými slovami nazýva Pánom prsteňov a predpovedá mu, že práve prstene moci budú jeho pádom.
Galadriel sa medzitým podarí dohodnúť s Adarom, aby útok zastavil a aby spoločne zabili Saurona. Ten je však o niekoľko krokov pred nimi. Zmanipuloval totiž ohyzdov, ktorí Adara zavraždia a Sauron nad nimi úplne prevezme velenie.
Ohyzdi pod jeho vedením kompletne zničia Eregion. Sauronovi sa ešte podarí nájsť Galadriel, ktorú zraní, získa od nej deväť prsteňov moci pre ľudí a keď sa pokúsi získať aj elfský prsteň Nenyu, Galadriel radšej skočí z vodopádu. Sauron sa následne so svojím vojskom sťahuje do Mordoru.
Preživší elfovia opúšťajú zničený Eregion a nachádzajú útočisko v údolí severne od Khazad-dûmu, ktoré Elrond začne budovať pod názvom Roklinka (Rivendell).
Pharazôn preberá moc v Númenore
V Númenore sa medzitým Pharazôn dostáva k moci a jeho odpor voči verným Valar a elfom sa stupňuje. Elendila obvinia z vlastizrady a chcú ho popraviť. Zapojí sa do toho Míriel, ktorá po bájnej skúške cnosti prežije a ľud v nej opäť uvidí svoju vládkyňu.
Nastane boj o moc, ktorý môže prerásť až do občianskej vojny. Elendil uniká z kráľovstva za svojím druhým synom Anarionom, s ktorým zrejme v tretej sérii podniknú kroky k dobytiu kráľovstva.
Trpaslíci a prekliaty prsteň kráľa Durina
V Khazad-dûme sa popritom čoraz výraznejšie prejavuje vplyv prsteňa, ktorý nosí kráľ Durin III. Jeho túžba po bohatstve a mithrile rastie, pre čo začína zanedbávať vlastné kráľovstvo. Správa sa čoraz diktátorskejšie a znovu začne hlbokú ťažbu mithrilu, hoci tým priamo ohrozuje kráľovstvo. Jeho syn Durin IV. sa ho snaží presvedčiť, aby prsteň odložil, no neúspešne.
Vyústi to do otvoreného konfliktu, počas ktorého Durin III. pochopí, v čom zlyhal, a zbavuje sa prsteňa, ktorý mu zatemnil myseľ. Je však neskoro. Ťažba prebudila balroga, démonického tvora, ktorý ako jeden z viacerých pomáhal v Prvom veku Morgothovi plieniť Stredozem a doteraz spal hlboko v zemi.
Durin III. sa mu postaví, okamžite však zomiera a jeho syn sa stáva novým kráľom. Nečaká ho však nič príjemné, keďže v ďalších rokoch bude musieť čeliť tlaku Saurona a hrozbe balroga, ale to až v ďalších sériách.
V tretej sérii uvidíme časový skok o päť rokov a zrejme aj začiatok potápania Númenoru
Začiatok tretej série posunie príbeh o päť rokov dopredu. Divákov tentoraz nečaká pomalé rozbiehanie deja. Amazon chce novú sériu odštartovať priamo uprostred vojny medzi Sauronom a elfmi, pričom v centre príbehu bude aj jeho snaha získať moc nad Stredozemou a ukovať najsilnejší prsteň moci (The One Ring).
Päť rokov po udalostiach druhej série Sauronove armády zatlačili elfov na ústup. Vojna sa medzitým rozšírila a jeho vojská pochodujú naprieč Stredozemou. Zostáva už len niekoľko miest, ktoré mu dokážu vzdorovať. Medzi nimi sú trpasličie kráľovstvo Khazad-dûm, ktorého obyvatelia sa ukrývajú hlboko v horách, a elfské územia Lindon a Roklinka (Rivendell).
Tvorcovia potvrdili, že takzvané time jumpy uvidíme aj v ďalších sériách. Pre fanúšikov tohto sveta to nie je žiadne prekvapenie. Seriál sa odohráva naprieč celým Druhým vekom Stredozeme, ktorý však v Tolkienových knihách trvá 3 441 rokov.
V seriáli však tieto udalosti tvorcovia nahustili zatiaľ len do niekoľkých rokov. Je to najmä z toho dôvodu, aby ukázali divákom čo najviac z celej tejto éry bez toho, aby museli preobsadzovať hercov a v každej sérii prichádzať s celým zástupom nových postáv.
Tým im však vzniká problém s budovaním miest a kráľovstiev. V Druhom veku vznikli napríklad Pelargir (v oveľa väčšej podobe, než akú diváci videli v druhej sérii Rings of Power), Gondor a Arnor, no trvalo to desiatky rokov.
Tvorcovia si však už v prvých dvoch sériách upravili chronológiu udalostí Stredozeme tak, aby im to pasovalo, takže je možné, že kompletne rozbijú časovú os, len aby nemuseli v čase skákať stovky rokov, čo by si autentické spracovanie tohto obdobia vyžadovalo.
Tvorcovia hovoria o tretej sérii ako o akomsi soft reboote. Nová séria nebude ignorovať predošlé udalosti seriálu, no budú si ju môcť užiť aj noví diváci.
Zrod Nazgûlov, ukovanie The One Ring a nové postavy
Dôležitou súčasťou tretej série bude aj Sauronovo budovanie nadvlády medzi ľuďmi a následný zrod Nazgûlov. Sauron zrejme na konci série navyše uková The One Ring, zatiaľ čo bude budovať svoje vojsko a pustošiť Stredozem. Bohužiaľ pre Saurona, urobí kľúčovú chybu, keď sa vyhlási za pána ľudí, čím si pohnevá celý Númenor, ktorý sa dovtedy do konfliktov v Stredozemi nezapájal.
Kráľ Númenoru Ar-Pharazôn v knihách dorazí pred brány Mordoru bez jediného súboja, keďže sa mu nikto neodvážil postaviť. Následne poníži Saurona a odvedie ho do Númenoru ako zajatca.
V priebehu niekoľkých rokov sa však zo zajatca stal kráľov dôležitý poradca a Sauronovi sa pomaly plnil plán postupného rozkladu Númenoru zvnútra. To však uvidíme najskôr vo štvrtej sérii. Je pravdepodobné, že tá tretia skončí ukovaním The One Ring a porážkou Saurona vojskami Númenoru.
Nové postavy zamiešajú kartami
Medzi novými postavami sa objaví aj Khamûl z východnej krajiny Rhûn, ktorého stvárni Zubin Varla. V Tolkienovom svete sa z neho stane jeden z Nazgûlov. V knihách patrí medzi veľmi málo pomenovaných Nazgûlov a je druhým najmocnejším po Witch-kingovi.
Ďalšou novou postavou bude Marnûkh v podaní Adama Younga. Seriál už v minulosti ukázal ohyzdov aj z inej stránky než len ako anonymných vojakov v Sauronovej armáde. Marnûkh bude mať podľa všetkého rozšírenú dejovú líniu.
Azda najvýraznejším nováčikom je Jamie Campbell Bower (pamätáš si ho ako záporáka Vecnu zo Stranger Things), ktorý si zahrá Celeborna. Jeho prítomnosť naznačuje, že Galadriel aspoň na chvíľu zloží meče a bude sa snažiť žiť aspoň trochu pokojnejší život so svojím manželom v elfskom kráľovstve Lindon.
Ďalšou novou postavou bude Thráin (Eddie Marsan). Je starším bratom Durina IV. a členom kráľovskej rodiny trpasličieho kráľovstva Khazad-dûm. Spoločne sa poriadne zapotia, keď budú musieť vymyslieť, ako ustáť Sauronov tlak, keďže ten chce získať vplyv nad trpaslíkmi a zmocniť sa ich zásob mithrilu.
Ríšu trpaslíkov ovládne balrog s hlasom Simona Pegga (ohnivá príšera z Pána prsteňov, ktorej čelil Gandalf) a premenujú ju na Moriu. V rámci udalostí seriálu ju ešte stihnú obsadiť ohyzdi na čele s Azogom (hlavný ohyzd v trilógii Hobit, ktorý však v knihách zomrel oveľa skôr). Mladšieho brata Isildura menom Anárion stvárni Andrew Richardson.
Spoznáme prvého kráľa Númenoru Elrosa, brata Elronda
Menšiu rolu dostane aj Elros, dvojča Elronda. V Tolkienovom svete ide o významnú postavu, ktorej rozhodnutie ovplyvnilo dejiny Stredozeme na tisíce rokov. Elrond a Elros (oboch stvárni Robert Aramayo) sú synovia hrdinu Eärendila, vďaka ktorému Valar prišli pomôcť v boji proti Morgothovi na konci Prvého veku. Ak si nečítal naše predošlé články o histórii Stredozeme, zíde sa ti aspoň informácia, kto to Morgoth a Valar vlastne boli.
Eru Ilúvatar bol čosi ako boh, ktorý vládol všetkému. Vytvoril bytosti Ainur, ktoré členíme na Valar (vyššie) a Maiar (nižšie). Jedným z Valarov bol aj Melkor, ktorý chcel poškvrniť víziu sveta, ktorý Eru budoval. Stal sa z neho temný vládca Morgoth, ktorého nakoniec strany dobra porazili, a to aj vďaka spomínanému Eärendilovi.
Rovnako ako on, aj jeho synovia dostali možnosť vybrať si, či budú ľuďmi alebo elfmi. Zatiaľ čo Elros sa stal prvým kráľom Númenoru ako človek pod menom Tar-Minyatur (Vysoký prvý vládca), jeho brat Elrond sa rozhodol ostať elfom a stal sa jednou z pravých rúk Gil-galada (kráľa elfov žijúcich v Stredozemi).
Elros je v čase tretej série dávno mŕtvy, no objaví sa formou flashbackov. Stane sa tak v čase, keď Elrond cestuje do Númenoru, aby požiadal o pomoc vo vojne proti Sauronovi. Predstavenie Elrosa je významné aj pre širší Tolkienov svet. Z jeho rodu totiž pochádzali númenorskí králi a neskôr aj Elendil, Isildur a napokon Aragorn, ktorého skutočne nemusíme predstavovať nikomu, koho zaujíma Stredozem.
Prevrat v Númenore a Sauronov rozklad kráľovstva zvnútra
Otázne je, čo bude s Númenorom. Hlavné mesto bude zrejme patriť Ar-Pharazonovi, zatiaľ čo Elendil sa usadí na západe, kde je aj jeho syn Anarion. Možno budú Elendil a spol. zvádzať boje proti súčasnému kráľovi, ale možno pôjde len o „studenú vojnu“ a nedôjde k ozajstnej bitke.
Nakoniec, Númenor sa má s obrovskou armádou dostaviť pred brány Mordoru, kde majú ponížiť Saurona a vziať ho ako zajatca naspäť do Númenoru. Armádu vtedy vedie Ar-Pharazon, ho Elendil a spol. z trónu zrejme nezosadia.
Vráti sa Gandalf aj Harfooti
Okrem už spomínaných hercov sa vráti Benjamin Walker ako Gil-galad, Owain Arthur ako princ Durin a Sophia Nomvete ako princezná Disa. Do deja sa vrátia aj Lloyd Owen ako Elendil, Markella Kavenagh ako Nori Brandyfoot a Ismael Cruz Córdova ako Arondir.
Napriek skorším informáciám, podľa ktorých sa Harfooti v tretej sérii nemali objaviť, sa napokon vrátia. Je to objektívne zlá správa, pretože ich prítomnosť v seriáli a nezaujímavé dejové línie kritizovali ako diváci, tak kritici. Tvorcovia však prezradili, že už budú mať len menšie roly.
Pokračovať bude aj komplikovaný vzťah Gandalfa (Daniel Weyman) s temným čarodejníkom Pallandom, ktorého stvárňuje Ciarán Hinds.
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