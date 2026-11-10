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Ako Rings of Power otriaslo históriou Stredozeme: Vysvetľujeme, čo sa stalo v knihách inak a o čom bude 3. séria seriálu
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10. listopadu 2026 v 19:30
Čas čtení 11:24

Ako Rings of Power otriaslo históriou Stredozeme: Vysvetľujeme, čo sa stalo v knihách inak a o čom bude 3. séria seriálu

Ako Rings of Power otriaslo históriou Stredozeme: Vysvetľujeme, čo sa stalo v knihách inak a o čom bude 3. séria seriálu
Zdroj: Warner Bros/New Line Cinema/AMazon Prime Video
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
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Nepamätáš si, čo presne sa stalo v predošlých dvoch sériách Rings of Power, aký to malo dopad na Stredozem a nevieš sa dočkať tretej série? Vysvetlíme ti všetko, čo potrebuješ vedieť o blížiacej sa nadvláde Saurona.

3. séria seriálu Rings of Power vyjde na Amazon Prime Video 11. novembra 2026 hneď so štyrmi epizódami. Ďalšie dve vyjdú 18. novembra a posledné dve 25. novembra.

Seriál Rings of Power má zvláštne postavenie medzi divákmi. Množstvo z nich ho (oprávnene) kritizuje za rôzne nedostatky, ale aj tak ho pozerajú. Dôvodov je viac. Seriál v prvom rade zaujímavo rozširuje lore Tolkienovho sveta o rôzne vedľajšie príbehy a ukazuje aj závažné udalosti v Stredozemi.

Navyše miestami ponúka vizuálne podmanivý zážitok zo stredovekých fantasy bitiek. To všetko a oveľa viac prinesie aj tretia séria, ktorá prichádza vyše dva roky po tej predošlej, takže je namieste zistiť, čo všetko sa vlastne doteraz v seriáli stalo.

V článku budeme odkazovať na viaceré historické udalosti a osobnosti zo Stredozeme a Tolkienovho sveta. Nie je možné detailne vysvetliť všetko, ale ani to nie je potrebné, pretože sme to urobili v predošlých článkoch v rámci Refresher Clubu.

Ak nebudeš vedieť, čo je to Prvý vek, kto bol Morgoth, čo sú Silmarily a podobne, klikaj na články nižšie. V Refresher Clube získaš okrem prístupu k nim aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu! 
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V tomto článku si prečítaš:
  • Najdôležitejšie udalosti v prvých dvoch sériách.
  • O čom bude tretia séria a ďalšie dve, ktoré budú posledné.
  • V čom sa tvorcovia seriálu extrémne vzdialili knihám a prečo to môže byť do budúcna veľký problém.
  • Ako to bude s potopením Númenoru a porazením Saurona.
  • Aká bude rola Harfootov v tretej sérii a aké prekvapenia na divákov čakajú. 

V prvej sérii spadol z nebies Gandalf a spoznali sme Aragornovho predka

Galadriel pátra po Sauronovi

Po porážke Morgotha na konci Prvého veku sa elfovia domnievajú, že zlo v Stredozemi definitívne skončilo. Galadriel tomu však neverí. Jej brat Finrod totiž zomrel pri pátraní po Sauronovi a ona je presvedčená, že pravá ruka Morgotha stále žije a chystá sa udrieť. Kráľ elfov v Stredozemi, Gil-galad, už má dosť bojov a nekonečného pesimizmu, a tak chce Galadriel dopriať zaslúžený pokoj vo Valinore.

Galadriel však tesne pred vstupom do bájneho Valinoru vyskočí z lode, pretože nie je schopná opustiť Stredozem, kým sa neubezpečí, že zlo navždy porazili. Takmer však umrie, keďže na otvorenom mori nemá kam ísť. Dostane sa až k skupine stroskotancov, medzi ktorými je aj Halbrand (Charlie Vickers).

the rings of power
Zdroj: Amazon Prime/ propagační materiál

Númenor a návrat ľudí do Stredozeme

Galadriel a Halbranda zachráni loď z Númenoru, ostrovného kráľovstva ľudí, ktorí kedysi pomohli elfom v boji proti Morgothovi. Elfov kedysi vnímali ako najlepších priateľov, no čas, politické machinácie a intrigy z nich spravili nedôverčivých susedov.

 

Galadriel presvedčí regentku kráľovstva Míriel, aby vyslala vojsko na pomoc ľuďom v Južných krajinách, ktorí čelia čoraz častejším útokom ohyzdov. Medzi členmi výpravy sú Elendil a jeho syn Isildur, predkovia Aragorna. Možno si ich pamätáš z úvodu Pána prsteňov ako tých, ktorí sa nakoniec zaslúžili o Sauronov pád na konci Druhého veku.

Rings of Power | Pán prsteňov | Prstene moci | Lotr | Lord of the Rings | Prsteny moci
Zdroj: Amazon Prime Video

Južné krajiny a tajomný Adar

V Južných krajinách spoznávame elfského strážcu Arondira, ktorý sa zapletie do životov ľudí a pomáha im s odrážaním útokov ohyzdov. Tých vedie Adar, ktorý sa odvrátil od Saurona a ktorý všetkých šokuje svojimi špicatými ušami a elfským pôvodom. Adar odhalí, že ohyzdi vznikli po tom, čo Morgoth unášal elfov a robil na nich extrémne pokusy v snahe vytvoriť vlastnú armádu.

Adar však ohyzdov vnímal viac ako nástroje vojny, čo bolo dôvodom, prečo Saurona zradil. Chcel pre ohyzdov lepšiu budúcnosť a domov, kde by sa nemuseli báť o svoje životy. Ich novým domovom sa mali stať práve Južné krajiny.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Najdôležitejšie udalosti prvých dvoch sérii v skratke, aby si si mohol naplno užiť 3. sériu, ktoré bude „soft rebootom“
  • O čom bude 3. séria a ktoré nové postavy v nej uvidíme.
  • V čom sa seriál odklonil a ďalšej odkloní od Tolkienových kníh.
  • Či sa v tretej sérii konečne zbavíme Harfootov.
  • Uvidíš prvého Nazgûla.
  • O čom budú ďalšie série a kto poníži Saurona. 
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Náhledový obrázek: Warner Bros/New Line Cinema/AMazon Prime Video
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