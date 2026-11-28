Podle aktuálního průzkumu společnosti Heineken chodí více než čtyři z deseti dotázaných do hospod, barů a restaurací méně často než před dvěma až třemi lety. Generace Z to však mění.
Česká hospoda je tradičně místem setkávání s přáteli i rodinou. Její společenský význam přetrvává i přes měnící se životní styl. Podle společnosti Heineken a jejího průzkumu s názvem Future of Bars považuje hospody, bary a restaurace za důležitá místa pro setkávání 54 procent Čechů.
Zatímco čtyři z deseti respondentů*respondentek navštěvují podobné podniky méně často než před dvěma až třemi lety, 22 procent do nich naopak chodí častěji. Výrazný rozdíl je patrný především mezi generacemi. Téměř třetina lidí ve věku 18 až 29 let uvádí, že návštěvnost zvýšila. U věkové skupiny 30 až 45 let je to jen něco málo přes desetinu.
Podle sociologa Jiřího Vinopala souvisí rozdíl mimo jiné s životním rytmem jednotlivých generací. Zatímco mladší lidé mají více příležitostí k setkávání mimo domov, s věkem přibývají pracovní a rodinné povinnosti. „Neznamená to tedy nutně, že jedna generace se v hospodách a barech setkává raději než druhá. Spíše se proměňuje způsob, jakým jednotlivé věkové skupiny tráví svůj volný čas a jaká při tom využívají zařízení,“ doplnil.
Za úbytkem návštěv nestojí jen ceny
Lidé omezují návštěvy především kvůli změně životního stylu a nedostatku času. Významnou roli hraje také zdražování. Vyšší ceny jako důvod uvádí 26 procent respondentů, dalších 13 procent se snaží obecně více šetřit.
Od podniků přitom hosté očekávají víc než jen dobré jídlo a pití. Při výběru restaurace či hospody je pro Čechy nejdůležitější kvalita jídla (65 procent), cena (58 procent) a atmosféra (50 procent). Podle evropského průzkumu Heineken navíc 62 až 77 procent respondentů*respondentek očekává, že bary budoucnosti nabídnou také hudbu, akce a prostor pro společné zážitky.
České hospody tak svou společenskou roli neztrácejí, musí se ale přizpůsobovat tomu, co od nich dnešní hosté očekávají.