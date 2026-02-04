Pôjdeš na phočko?
Košice sú plné kvalitnej gastronómie od výmyslu sveta. Zakorenenou súčasťou sú tam aj rôzne ázijské bistrá, pričom dnes z nich určite najviac vyniká podnik s názvom Zago.
Vietnamská fúzia jedál, drinky a samozrejme ikonické phočko by asi nebola na Hlavnej 37 tak populárna bez šéfa tamojšieho podniku, Valentina.
- Čo stojí za jeho úspechom na sociálnych sieťach a kde berie inšpiráciu.
- V čom vidí najväčší problém košickej gastroscény na Hlavnej ulici.
- Ako sa postupne mení jeho pozícia kuchára na influencera a ako to vníma.
Ako človek s vysokou mierou kreativity a nulovou úrovňou hanby sa pustil pred pár mesiacmi do natáčania rôznych reakčných videí a reelsiek, z ktorých sa rýchlo stal trend nielen v okolí Košíc.
„Povedal som si, že keď sem neprídu foodbloggeri, spravím zo seba influencera ja a chytilo sa to, čo ma veľmi teší,“ hovorí majiteľ a kuchár v jednej osobe.
Tino z princípu zatiaľ neukazuje vo videách kuchyňu a ani neláka denne zákazníkov na fotky jedál. Zakladá si na ľahkom humore a krátkych videách, pričom toto kombo v spojení s jeho ázijskými koreňmi vyústilo do státisícov videní na takmer každom videu, ktoré publikuje.
V rámci čísel už prekonal niekoľkokrát milión, pričom virálnym sa stalo najmä video, kde hrá prekvapeného Vietnamca, ktorý žije v tom, že sneh je ryža a konzumuje ho s paličkami a sójovkou.
Za touto košickou internetovou hviezdou som sa teda musel vybrať osobne, keďže okrem úspechov na sociálnych sieťach ma zaujímalo tiež to, ako chutí jedlo, ktoré v prevádzke ponúka.
V posledných januárových dňoch je počasie nestabilné, istotou je na tomto mieste však vždy vietor. Presúvam sa z parkoviska do srdca Košíc, pričom príchod na Hlavnú je pre mňa stále osobne vždy emočným momentom, keďže ide o jedno z najkrajších miest na svete.
Hlavná v Košiciach nie je taká ako kedysi
Tinovu prevádzku nachádzam priamo pod Dómom svätej Alžbety. Na prvú si hovorím, že asi neexistuje lepšie miesto pre vietnamské bistro, no dozvedám sa, že to už údajne nie je to, čo kedysi.
„Je tu veľa obchodných centier, ak zaprší, je prázdna ulica, aj donáškové služby robia svoje a ľudia už nechodia tak veľa priamo sem. Ďalej aj parkovanie, politika parkovania a cien sa v okolí Hlavnej zhoršila,“ prezrádza Tino.
Už zo vzdialenosti pár metrov vidím vo dverách postávať známu tvár, ktorá pozerá upriamene do mobilu a zároveň vyfukuje dym z e-cigarety. „Čau, ja som Tino, ty si Timo, celkom funny, aj na toto by sme mohli natočiť nejaké videjko či? Poď dovnútra, takto to u nás vyzerá,“ víta ma pán domáci, ktorý očividne stále premýšľa nad tým, aký nový content by mohol divákom priniesť.
Interiér v Zagu je plný rôznych doplnkov, no zároveň nepôsobí gýčovo, rušivo ani načančane. Na stene vidím ledku "Poď na phočko", čo je signature veta majiteľa a kuchára Tina.
Človek sa v tomto priestore musí cítiť dobre, mňa najviac bavia tradičné ázijské mačky s kývajúcimi rukami.
Tino s manželkou, s ktorou v podniku pracuje, práve prenášajú debničky s tovarom. Jednej sa chopím aj ja so slovami, nech si odrobím to, čo tu potom zjem.
Sadáme si k stolu a máme približne hodinu a pol, kým sem začnú chodiť ľudia na obed. Tino hovorí, že sem niektorí ľudia chodia už len pre to, aby si splnili akýsi virálny checklist miesta, ktoré trenduje na sociálnych sieťach.
Niektorí Vietnamci vymenili obchody za bistrá a salóny
V úvode našej debaty ma prirodzene zaujíma, odkiaľ Tino pochádza a aká bola jeho cesta od detstva až po podnik na Hlavnej v Košiciach. „Rodičia sú z Vietnamu, narodil som sa v Rimavskej Sobote, no asi od troch rokov žijem v Košiciach. O mesiac budem mať 33, čiže tu žijem takmer celý život,“ hovorí Tino.
Ako tínedžer brigádoval v bistre u svojho bratranca, kde sa naučil všetko od umývania riadu až po prípravu jedál. Pomedzi to sa ako kreatívec venoval grafike, dizajnu a dokonca programoval aj weby.
V minulosti bolo na východnom Slovensku bežné, že vietnamská komunita mala v mestách obchody s oblečením, pričom o tejto skúsenosti sme písali v roku 2024. Mám pocit, že obchody ustupujú na úkor bistier či kozmetických štúdií. Je to naozaj tak?
„Je to presne tak, obchody už nie sú také rentabilné. Veľa ľudí z komunity hľadá priestory na bistro, potom fičí barberstvo, to robí veľa Vietnamcov. Okrem toho klasika, nechtové či kadernícke salóny, bubble tea a tak,“ hovorí Tino.
Ku gastru má teda blízko už roky. V minulosti vraj prevádzkoval aj iné bistro, no to mu veľmi nešlo. Neskôr si otvoril kaviareň a približne pred rokom ju prerobil na Zago.
Cena nie je najnižšia, no zodpovedá kvalite
Ľudia si v Zagu dávajú woky, rôzne rezance či phočko. Práve Pho sa vďaka videám stalo signature produktom Tina a jeho reštaurácie. V čom je špeciálne?
„Že veľká porcia stojí 10 eur, haha, ale nie. No takto, je to cena, ktorá je určite vyššia, ako má možno niekde inde konkurencia, no ja vidím, čo je za tým. Vývar plný kostí sa varí aj 16 hodín, dávam stále 5 druhov byliniek, robím to poctivo a tí, čo to poznajú, to ocenia. Nehovorím, že je najlepšie v Košiciach, ale viem, čo tam dávam,“ hovorí Tino.
Podľa Tina nie je situácia v košickom gastre ideálna, viaceré podniky by privítali oveľa vyšší počet zákazníkov, no každý sa snaží robiť veci tak, ako najlepšie vie. Vidí to tak, že ľudia v súčasnosti veľmi dôkladne premýšľajú, kde minú svoje ťažko zarobené peniaze.
Z kuchára a dizajnéra lokálna celebrita
„Ako som povedal, takto Zago je otvorené rok. Ľudia nás dlho brali ako kaviareň, takže nás obchádzali. Teraz je to iné. Povedal som si, že keď neprídu foodbloggeri sem, spravím kvázi influencera zo seba,“ hovorí.
Prvé videá boli fajn, ale nevystrelili až tak, ako som možno čakal. Povedal som si, že konzistencia je cesta a vydával som videá pravidelne, čo robím prakticky doteraz. Zrazu sa jedno-dve chytili a už to išlo.
Ako prišiel na to, že to bude fungovať nielen ako sranda na socials, ale aj ako magnet na zákazníkov? „Dá sa povedať, že po čase, keď sa videá chytili, vždy prišli ľudia a napokon ich chodilo stále viac a viac. Potom nastal zlom, keď mi na objednávky písali, že nech sa prídem odfotiť. Aktuálne ma spoznávajú aj ľudia mimo podniku, čo ma teší," hovorí Tino o svojej rastúcej popularite.
Tinove videá sú úderné, krátke, zábavné a cítiť z nich zmysel pre strih a momentum. Všetko si robí sám, nepomáhala mu žiadna agentúra či marketér, občas ho natočí manželka.
A nápady? Tie mu prídu počas varenia, počas bežných denných aktivít, prípadne vidí niečo na internete, čo ho zaujme a už len rozmýšľa, ako by to prevzal.
Hejt vie dobre filtrovať, točenie najviac prekážalo jeho mame
Súčasťou profilov a ľudí, ktorí získajú na sociálnych sieťach hype, je často aj kritika. Stretáva sa s ňou Tino? „Zatiaľ ani nie, akože jasné, že sem-tam prídu komentáre, že ty Číňan a podobne, ale to už rýchlo odfiltrujem. Z komunity to zatiaľ nevadí nikomu, ale očakávam, že možno sa niekto ozve haha. Na začiatku to vadilo mojej mame, tá hovorila, nech sa vôbec netočím,“ hovorí.
Zo Zaga je tak virálny podnik, ktorý ľudia spoznávajú a navštevujú čoraz viac. Tino by tvoril aj viac obsahu, no keďže je hlavným kuchárom s manželkou stále v kuchyni, nemá na to dosť času.
Internetová popularita mu však pomohla aj so zamestnancami. „Píšu, že tu chcú prísť pracovať, čo ma veľmi teší, no aktuálne máme dostatok staffu. Na druhej strane, vieš, tu sa objednáva hlavne cez tablet a máme kapacitu 30 miest, čo sa dá v pohode stíhať,“ hovorí.
Tino mi počas rozhovoru prezradil, že už dostal aj niekoľko ponúk na spoluprácu. Je tomu samozrejme otvorený, no ide zatiaľ o klientov mimo gastro sektoru a musí dobre zvážiť, či mu to bude stáť za to. S úsmevom hovorí, že za správnu cenu určite pôjde do toho.
„Ja mám také obdobia, kedy ma kadečo baví. Teraz ma veľmi chytili tieto videá, predtým som robil grafiku, weby a podobne. Kto vie, možno budem o rok v politike, haha,“ priznal sa.
Dostávame sa tiež k téme a zásade, že Tino netočí do videí kuchyňu ani jedlá. Odôvodňuje to tým, že ľudí to veľmi nezaujíma. Fotky jedál vidia ľudia podľa jeho slov všade. Tino tvrdí, že keby bol on zákazník, nezaujímalo by ho, kde a ako jedlo pripravujú.
Najlepšie phočko, aké som ochutnal
Po výdatnom rozhovore v Zagu sme s Tinom ešte natočili niekoľko krátkych videí, ktoré určite nájdeš okrem jeho či môjho profilu aj na profile Refresheru.
S hlavou podniku sa lúčim, on odchádza do kuchyne a začína pripravovať jedlo pre ľudí, ktorých v tento deň prichádza hneď po otváračke dosť veľa.
Pred odchodom si ešte objednávam menšie kuracie pho. Do 15 minút mám na stole naservírovanú polievku s brutálne dobrou vôňou a na pohľad plnú rezancov, mäsa a byliniek.
Chuť je perfektná, nikdy predtým som lepšie pho nejedol, čo ma celé len utvrdilo v zážitku, že Tino a jeho virálna popularita v Zagu nie je postavená len na videách, ale aj na kvalitnej a poctivej ázijskej kuchyni.