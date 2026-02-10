Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo

Boxer a influencer Jake Paul, známý svými kontroverzními politickými postoji, se stal středem masivní kritiky. Po vlně odporu, která přišla i z jeho nejbližšího okolí, však Paul otočil.
Vše začalo v neděli večer, kdy Bad Bunny ovládl pódium v rámci nejsledovanější sportovní události roku. Jake Paul na sociální síti X zveřejnil příspěvek, který okamžitě vzbudil emoce. „Vypněte ten poločas. Vystupuje tam falešný americký občan, který veřejně nenávidí Ameriku. Tohle nemůžu podporovat,“ zaútočil na portorikánského interpreta.
Tento výrok okamžitě narazil na fakta. Portoričané*Portoričanky jsou totiž od roku 1917 právoplatnými občany*občankami USA. Paulova slova tak byla interpretována nejen jako projev nevraživosti, ale i jako neznalost ústavního práva země, kterou se tak hlasitě snaží bránit. Zároveň je vtipné, že sám Paul momentálně žije v Portoriku.
Kritika od rodiny
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Do Paula se ostře opřela kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez i boxerská šampionka Claressa Shields. Nejcitlivější zásah však přišel od rodiny. Jeho bratr Logan Paul se v rámci krizové komunikace veřejně zastal Portoričanů*Portoričanek, čímž se od Jakeových slov distancoval.
Pod tlakem narůstajícího odporu začal Jake Paul v pondělí ráno své výroky „vysvětlovat“. Tvrdil, že došlo k nepochopení celého jeho výroku.
„Není to falešný občan v právním smyslu, protože je Portoričan. Portoriko miluji. Ale Bunny je falešný svými hodnotami a kritikou naší skvělé země,“ napsal Paul s odkazem na zpěvákův kritický postoj k úřadu ICE.
Finální obrat
To nejbizarnější však přišlo nyní. Paul, zřejmě pod tíhou PR katastrofy, zcela změnil tón. V dalším tweetu se snažil navodit dojem, že o předchozích útocích snad ani nevěděl. „Lidi, já Bad Bunnyho miluju, vůbec nevím, co se na mém Twitteru včera v noci dělo. WTF?,“ objevilo se na jeho X.
Aby svůj ústup zpečetil, změnil si popisek na svém oficiálním profilu na „Benito #1 fan“ (Benito je rodné jméno Bad Bunnyho) a dodal, že souhlasí s tím, že „láska je silnější než nenávist“.