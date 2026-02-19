Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
19. února 2026 v 14:00
Čas čtení 2:38

Podporuje zdravé trávenie, vplyv má aj na duševné zdravie. Čo je fibremaxxing a ako zvýšiť príjem vlákniny?

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Skutočne potrebujeme v našich jedálničkoch ďalší trend?

Ako sa stal z niečo na prvý pohľad tak obyčajného ako je vláknina virálny trend? Hoci by sa mohlo zdať, že je prirodzenou súčasťou zdravej stravy, väčšina ľudí trpí jej nedostatkom. Prečo je to problém? Pretože vláknina je hnacím motorom správneho trávenia.

Vláknina funguje ako prebiotikum, čo znamená, že vyživuje prospešné mikroorganizmy a vytvára ideálne prostredie pre zdravé trávenie, vstrebávanie živín aj správne fungovanie imunitného systému. 

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Odborníci zároveň upozorňujú, že vláknina má vplyv aj na psychiku. Spojenie črevo–mozog je dnes už dobre preskúmané, takže vieme, že zdravé črevné prostredie môže ovplyvňovať energiu, náladu či schopnosť sústredenia. Strava bohatá na vlákninu navyše pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi a môže prispieť k zníženiu cholesterolu.

Napriek tomu väčšina ľudí prijíma vlákniny výrazne menej, než odporúčajú odborníci. Odporúčaný denný príjem sa pohybuje okolo 30 gramov, no realita býva často výrazne odlišná. Práve na tento deficit reaguje aj trend fibremaxxingu, ktorý sa snaží vrátiť vlákninu späť do každodenného jedálnička prirodzenou cestou.

@tamsenfadal Fibermaxxing isn’t a trend. It’s a daily non-negotiable. @dramyshah is sharing why fiber belongs in your routine every day. If you’re craving simple, sustainable habits that actually support your body in this season, this conversation is for you. 🎧 Listen to the full episode of @thetamsenshow ♬ original sound - Tamsen Fadal

Začni postupne a sleduj reakcie tela

Najčastejšou chybou pri fibremaxxingu je príliš rýchle zvýšenie príjmu vlákniny. Telo si potrebuje zvyknúť, inak sa môžu objaviť nadúvanie či tráviace ťažkosti. Skús preto pridávať vlákninu postupne – napríklad môžeš vymeniť biele pečivo za celozrnné alebo počas dňa zjesť porciu zeleniny navyše. 

Najlepší spôsob, ako zvýšiť príjem vlákniny, je staviť na prirodzené potraviny. Patria sem najmä strukoviny, ovsené vločky, celozrnné obilniny, orechy, semienka, ovocie a zelenina. Fibremaxxing nemusí znamenať komplikované recepty – aj jednoduché jedlá, ako napríklad jogurt s chia semienkami a orieškami alebo šalát s cícerom, môžu urobiť výraznú zmenu.

Prirodzené zdroje vlákniny:
👉 chia semienka (6,50 €)
👉 jablčná vláknina (2,50 €)
👉 zmes orechov a sušených plodov (1,20 €)

@dr.karanr

How to get 30g fibre and improve your gut health?

♬ original sound - Dr Karan Rajan
Nie všetky druhy vlákniny majú rovnakú funkciu. Rozpustná vláknina, ktorá sa vo vode mení na gelovitú látku, môže pomáhať regulovať hladinu cukru v krvi aj „zlý“ LDL cholesterol a zároveň podporuje zdravé trávenie. Nájdeš ju v ovsených vločkách, strukovinách, semiačkach či jablkách.

Nerozpustná vláknina sa síce vo vode nerozpúšťa, no aj ona na seba dokáže viazať tekutiny a zväčšovať svoj objem v tráviacom trakte. Podobne ako rozpustná vláknina prechádza tenkým črevom takmer nezmenená, no na rozdiel od nej sa nevstrebáva ani v hrubom čreve. Práve vďaka tomu zvyšuje objem stolice, podporuje prirodzený pohyb čriev a prispieva k pravidelnému vyprázdňovaniu. Dobrým zdrojom je hnedá ryža, listová zelenina či celozrnné pečivo.

Na pomoc si vezmi doplnky stravy

Okrem prirodzených potravín môžeš príjem vlákniny podporiť aj funkčnými zdrojmi, ktoré majú vysokú koncentráciu vlákniny a používajú sa najmä vtedy, keď ju zo stravy nedokážeš prijať dostatok.

Medzi najznámejšie patrí psyllium – jemná vláknina získavaná zo skorocelu indického. V tráviacom trakte na seba viaže vodu a vytvára gélovitú konzistenciu, vďaka čomu môže pomôcť pri zápche aj nepravidelnom trávení. Zároveň spomaľuje vstrebávanie cukrov a tukov, čo ocenia najmä ľudia, ktorí sa snažia stabilizovať hladinu glukózy alebo cholesterolu.

👉 vláknina Psylium vo forme kapsúl (8,50 €)
👉 mleté Psyllium (2,10 €)

Ďalšou populárnou možnosťou je glukomannan, rozpustná vláknina získavaná z koreňa rastliny konjac. V tráviacom trakte dokáže absorbovať veľké množstvo vody a vytvárať objemnú gélovitú hmotu, ktorá môže pomáhať aj pri zápche. 

Zároveň spomaľuje vstrebávanie cukrov a cholesterolu v čreve, čo môže byť prínosné najmä pre ľudí, ktorí sa snažia stabilizovať hladinu glukózy v krvi alebo znížiť hladinu cholesterolu.

👉 konjakové cestoviny (2,60 €)
👉 glukomannan vo forme tabliet (9,50 €)
👉 glukomannan v prášku (16,50 €)

@thefuturemethod This is one of the most popular questions we get asked 🤓 #gay #lgtbq #gaytiktok #lgbtqtiktok #pride #pridemonth #lgbt #lgbtqia #bottomenergy #wellness ♬ original sound - Future Method
Doporučeno
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo 19. února 2026 v 17:44
Doporučeno
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě 15. února 2026 v 13:07
Doporučeno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat 15. února 2026 v 17:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVIE
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
před 3 dny
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
Storky
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 5 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 hodinami
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Česko Donald Trump Politika
Více
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
před hodinou
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 2 hodinami
Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky
dnes v 07:10

Více z tématu Zdraví

Všechno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
před 3 dny
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
12. 2. 2026 8:03
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
14. 2. 2026 17:11
Více z tématu Sport Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
15. 2. 2026 13:07
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
Více z tématu Zdraví Všechno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Filmy a Seriály
dnes v 07:49
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Hra s názvem Game of Thrones: The Mad King bude mít premiéru letos v létě v Royal Shakespeare Theatre ve Stratfordu nad Avonou, rodišti samotného Williama Shakespeara.
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
dnes v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
včera v 06:39
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse