V sobotu 14. března se uskutečnilo slavnostní udílení 33. ročníku Českého lva, nově v Kongresovém centru Praha.
S největším počtem nominací šel do boje o sošku snímek Franz. Film režisérky Agnieszky Holland získal celkem 15 nominací. 13 nominací získal snímek Sbormistr, 11 road movie Karavan a 8 drama Letní škola, 2001.
Sobotní večer moderuje stand-up komička Bianca Cristovao. „V Americe mi říkají Czech-American. V Česku zase: Jo, to jsem nevěděl, že Ben má sestru,“ žertovala v úvodním monologu.
Výsledky udílení cen Český lev 2026
Nejlepší herečka ve vedlejší roli
Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
Máma – Sophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera
Nejlepší herec ve vedlejší roli
Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan
Nejlepší kostýmy
Cukrkandl – Sylva Zimula Hanáková
Fichtelberg – Sylva Zimula Hanáková
Franz – Michaela Horáčková Hořejší
Letní škola, 2001 – Veronika Varcholová
Sbormistr – Marek Cpin
Nejlepší krátký film
Cestovatel – režie Veronika Jelšíková – producenti Pavla Klimešová, Veronika Jelšíková, Kristina Přikrylová
Hej, Češi! – režie, producent David Van
Kulturní fronta – režie Jindřich Andrš – producenti Jindřich Andrš, Natália Pavlove
Pes a vlk – režie Terézia Halamová – producentka Natália Pavlove
První hlídka – režie Vojtěch Konečný – producentka Adéla Konečná
Nejlepší masky
Fichtelberg – Miroslava Krepsová, Jaroslav Šámal
Franz – Gabriela Poláková
Máma – Lenka Nosková
Sbormistr – Eva Schwarzová
Studna – Jana Bílková