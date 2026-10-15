Chceš na Refresheri vidieť viac obsahu, ktorý baví práve teba? Povedz nám to a môžeš vyhrať 100 € poukážku do Alzy

Kto je na druhej strane obrazovky? Tvoje odpovede nám pomôžu pochopiť, čo ťa baví a zaujíma, a budú pre nás inšpiráciou pri tvorbe ďalšieho obsahu.
Čo pozeráš večer na streamingu? Kam ťa to ťahá na dovolenku a ktorý festival si toto leto nevynechal*a? Na ktorých sociálnych sieťach trávíš najviac času a pomáha ti s bežnými vecami už aj AI?
Práve takéto veci nás zaujímajú. Čím lepšie poznáme tvoje záľuby, tým ľahšie sa nám vymýšľajú témy a formáty, ktoré ťa budú baviť. Dotazník ti zaberie len pár minút. Tvoje odpovede sú anonymné a vyhodnocujeme ich len súhrne. E-mail od teba potrebujeme iba na to, aby sme ťa mohli kontaktovať v prípade výhry.
👉🏻 Dotazník môžeš vyplniť kliknutím na tento odkaz alebo modré tlačidlo na konci článku. Vyplniť ho môžeš do 15. novembra 2026.
🎁 Tvoj názor má pre nás hodnotu a preto jedného šťastlivca odmeníme – môžeš vyhrať poukážku na nákup v Alze v hodnote 100 €.
Nezabudni preto vo formulári správne vyplniť svoju e-mailovú adresu – v prípade výhry ťa budeme kontaktovať e-mailom.
🎁 Tvoj názor má pre nás hodnotu a preto jedného šťastlivca odmeníme – môžeš vyhrať poukážku na nákup v Alze v hodnote 100 €.
Nezabudni preto vo formulári správne vyplniť svoju e-mailovú adresu – v prípade výhry ťa budeme kontaktovať e-mailom.