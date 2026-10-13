Pot, kýchanie, chuťové poháriky či mozog. Vieš, čo je pravda a čo je len rozšírený mýtus o ľudskom tele?
O ľudskom tele koluje množstvo „faktov“, ktoré sme už počuli toľkokrát, že ich automaticky považujeme za pravdivé. Nie všetky však dávajú zmysel a niektoré sú úplne mimo.
Naozaj môže kýchnutie zastaviť srdce? Rastú vlasy a nechty po smrti? A dokáže mozog cítiť bolesť?
V našom kvíze sme si pre teba pripravili 10 tvrdení, pri ktorých budeš musieť rozhodnúť, či ide o mýtus alebo pravdu. Niektoré otázky budú jednoduché, pri iných možno zostaneš chvíľu premýšľať. Koľko správnych odpovedí sa ti podarí nazbierať?
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