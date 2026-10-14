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Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
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14. října 2026 v 19:50
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Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi

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Náhledový obrázek: Getty Images/Christopher Pillitz
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