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Music, Fashion, Prima. Adéla vystoupila jako surprise guest Charli XCX
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dnes 19. října 2026 v 12:00
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Timon Láska

Music, Fashion, Prima. Adéla vystoupila jako surprise guest Charli XCX

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Společně zazpívali hit Nicole Kidman.

Charli XCX si pro své fans připravila pořádně atraktivní překvápko. Během losangelské zastávky doprovodného turné k desce Music, Fashion, Film přizvala na stage další popovou hvězdu Adélu. Společně zazpívali refrén k virálnímu hitu Nicole Kidman, zbytek své písně si pak slovenská zpěvačka odehrála sama. Adéla momentálně prožívá průlomový rok. Album Prima se drží v nejlepší dvacítce žebříčku nejpopulárnějších alb Billboard 200 a songy Nicole Kidman a Ain't in LA jsou druhou, resp. třetí aktuálně nejposlouchanější písní celosvětově jen na Spotify.


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