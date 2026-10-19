Společně zazpívali hit Nicole Kidman.
Charli XCX si pro své fans připravila pořádně atraktivní překvápko. Během losangelské zastávky doprovodného turné k desce Music, Fashion, Film přizvala na stage další popovou hvězdu Adélu. Společně zazpívali refrén k virálnímu hitu Nicole Kidman, zbytek své písně si pak slovenská zpěvačka odehrála sama. Adéla momentálně prožívá průlomový rok. Album Prima se drží v nejlepší dvacítce žebříčku nejpopulárnějších alb Billboard 200 a songy Nicole Kidman a Ain't in LA jsou druhou, resp. třetí aktuálně nejposlouchanější písní celosvětově jen na Spotify.