Feed Explore
Feed Explore Profil
Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově
0
0
0
Článek vznikl ve spolupráci se společností Footshop.
dnes 27. října 2026 v 12:00
Čas čtení 3:25
Sponzorovaný obsah/refresher.sk

Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově

Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově
Zdroj: Footshop
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podzimní túry jsou nejkrásnější. Koukni, jak se na ně připravit.

Gorpcore byl před několika lety okrajovým trendem. Nosili ho lidé, kteří chodili na túry, trailoví běžci a běžkyně nebo horolezci a horolezkyně. Postupně se dostal do našich feedů a ovládl také ulice. Stačí si všimnout, kolik lidí začalo nosit Salomony. Není se čemu divit – outdoorové oblečení je pohodlné, funkční a také odolné.

Sice vypadá cool i v kavárně, ale asi se shodneme, že se stále nejvíc hodí tam, na co bylo vyrobeno: tedy na hike. Podzim je ideální období na procházky do přírody. Připravili jsme pro tebe několik tipů, jak se obléci, aby ti bylo teplo a vypadalo to dobře. A abychom ti ušetřili procházení, vybrali jsme z Footshopu i pár kousků do tvého šatníku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sabrina Bloedorn (@sabriinab___)

Fun fact: Název gorpcore vychází ze slova gorp, starého amerického slangu pro trail mix, tedy turistickou směs oříšků a sušeného ovoce. Je to zkratka Good Ol’ Raisins and Peanuts (dobré staré rozinky a arašídy).

1. Začni botami

Dobré boty rozhodují o celém výletu. Hledej hluboký vzorek, voděodolnou membránu a tlumení, které vydrží i několik hodin. Nové boty nezkoušej hned na celodenním výletu, raději je pár dní rozchoď.

Nepodceňuj ani ponožky. Obyčejné bavlněné ponožky mohou rychle nasávat vlhkost, což znamená studené a mokré nohy. Hledej něco silnějšího a vhodného na túru. Během chladnějších dnů sáhni po merino vlně. Nezapomeň si přibalit i náhradní pár.

Tip: FTSHP x adidas Terrex Freehiker 3 Low Gore-Tex (4 399 Kč)

Jde o moderní hybridní obuv, která spojuje turistiku s městským stylem. Tato sportovně-outdoorová silueta byla navržena pro maximální pohodlí během dlouhých přechodů, přičemž si zachovává nízkou hmotnost a dynamiku běžecké obuvi. Potěší zejména ty, kteří hledají technickou funkčnost a svěží vzhled. Barevné provedení DAYBREAKER, které vzniklo ve spolupráci s Footshop, připomíná východ slunce.

Footshop
Zdroj: Footshop
Nevíš, který pár je tvůj? Zkus Shoe Finder

Výběr bot může být zdlouhavý. Footshop proto nabízí Shoe Finder, který ti pomůže najít pár podle tvých potřeb a plánů.

Funguje to tak, že krok po kroku vyplníš, na co budeš tenisky nejvíc využívat, v jakém prostředí je budeš nosit a jaký střih preferuješ. Shoe Finder ti následně najde několik možností, které jsou pro tebe jako stvořené.
zkus shoe finder

2. Důležité je vrstvení

Ráno je zima, odpoledne teplo a v horách se počasí mění za pár minut. Spodní vrstva odvádí pot, střední udržuje teplo a vrchní chrání před větrem a deštěm. Jako spodní vrstvu zvol funkční tričko, ve střední vrstvě se spolehni na fleece a navrch si můžeš dát bundu.

Tipy:

Trička jsou unisex a dostupná ve žlutém, černém a růžovém camo provedení. Mají oversize střih, takže můžeš zkusit i vrstvení s dlouhým rukávem.

Footshop
Zdroj: Footshop

Mikina je ze stoprocentního recyklovaného polyesteru s technologií Climawarm, která podle Footshopu udržuje tělesné teplo a zároveň odvádí vlhkost od pokožky. Má zip po celé délce, kapsy na mobil a rukavice, elastické manžety a stahování na okrajích. Camo vzor v zemitých odstínech vypadá dobře i bez dalších doplňků.

Footshop
Zdroj: Footshop

Vesta je z měkkého, lehkého a rychleschnoucího fleecu, který také vzniká z recyklovaného polyesteru. Zahřeje trup, takže ti nebude zima ani při delší pauze na vrcholu. Má zip, kapsy a výšivku a v černé barvě se hodí téměř ke všemu. Dá se nosit samostatně, přes tričko, nebo jako střední vrstva pod bundu.

Footshop
Zdroj: Footshop

3. Zapomeň na denim

Divil*a by ses, ale najdou se lidé, kteří by si do přírody oblékli denim. Džíny nech doma, protože jsou nepraktické, těžké, omezují pohyb a udržují vlhkost. Sáhni raději po cargo kalhotách, které jsou do hor ideální. Kromě toho mají také praktické kapsy, do kterých se vejde občerstvení i mobil.

Tip: Cargo kalhoty FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (2 899 Kč)

Kalhoty mají volný střih a stahování. Bonus je lemování i na manžetách, díky čemu ti nebude zespoda foukat studený vzduch. Materiál disponuje technologií Climawarm, která podle Footshopu hřeje a zároveň odvádí vlhkost. Pánské provedení je v hnědé nebo světlém camo, dámské v hnědé nebo námořnické modré.

Footshop
Zdroj: Footshop

4. Důležité jsou doplňky

Bundu proti větru, kterou sbalíš do batohu, potřebuješ vždy. I když se ti zdá, že je venku teplo. To samé platí i pro čepice. Hlavu si zakryj kšiltovkou nebo kloboukem, které ti pomohou chránit tvář i krk. Bonus je, že outfit s nimi vypadá promyšleněji.

Tipy:

Footshop
Zdroj: Footshop
Daybreaker: kolekce inspirovaná prvním ranním světlem

Daybreaker navazuje na kolekci Stargazer, kterou FTSHP a adidas Terrex vydali v červnu. Ta byla o horách po setmění a o lidech, kteří jdou za vrcholy pod hvězdami. Daybreaker posouvá příběh o pár hodin dál, do chvíle, kdy se na obloze objeví první světlo.

Zahrnuje 14 kousků, které vypadají dobře na ranní výlet do lesa i na procházku po městě. Kolekce je dostupná online ve Footshopu, ale jen v omezeném množství, takže pokud tě něco zaujme, neváhej dlouho.

5. Dobře se připrav

V neděli 25. října se vracíme na zimní čas a stmívá se dřív. V nižinách slunce zapadá přibližně kolem půl páté, v horách ještě dřív. Čelovka je proto základ.

Do batohu patří i termoska s něčím teplým, powerbanka, offline mapa a náhradní tričko.

Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Sponzorovaný obsah/refresher.sk
Náhledový obrázek: Footshop / se svolením
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION
Doporučujeme
Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough
Sponzorovaný obsah
Jak poznáš, když si s někým klikneš? Zeptali jsme se Adolphinaty a Kennyho Rough
16. 10. 2026 13:30
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
18. 10. 2026 9:30
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
Refresher Club
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
včera v 10:00
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
dnes v 09:00
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
včera v 15:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 2 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 2 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 2 dny
Třicátá Ji.hlava odstartovala. Festival ocenil dokumentaristku Helenu Třeštíkovou a otevře debatu o veřejnoprávních médiích
před 3 dny
Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo
před 4 dny
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
před 4 dny 1
Zpravodajství
Politika Protest Česko Andrej Babiš
Více
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
před 2 hodinami
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
před 3 hodinami
Bizarní nehoda v Polsku: Opilý řidič jel na červenou a narazil do auta, vzadu vezl mrtvolu
dnes v 07:45

Více z tématu Fashion

Všechno
Tereza Kostková a její nejkrásnější róby ze StarDance
Tereza Kostková a její nejkrásnější róby ze StarDance
16. 10. 2026 17:00
Tvůj pes může být fashion ikona. Česká značka alexmia. představuje novou kolekci pro stylové doggos
PR zpráva
Tvůj pes může být fashion ikona. Česká značka alexmia. představuje novou kolekci pro stylové doggos
dnes v 09:15
Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Victoria’s Secret Fashion Show 2026
19. 10. 2026 10:16
Kylie Jenner debutovala na Victoria's Secret Fashion Show ve Fansaty podprsence za 50 milionů
Kylie Jenner debutovala na Victoria's Secret Fashion Show ve Fansaty podprsence za 50 milionů
19. 10. 2026 9:28
Snuggs představil kolekci pro muže. Nafotil ji český olympionik Martin Fuksa
Snuggs představil kolekci pro muže. Nafotil ji český olympionik Martin Fuksa
22. 10. 2026 9:00
Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
před 2 dny
Více z tématu Design & Art & Kultura Všechno
„Nejméně jsem za sochu dostal nulu, nejvíc 2,5 milionu,“ říká sklář Lukáš Novák. Dá se řemeslem uživit bez kompromisů?
„Nejméně jsem za sochu dostal nulu, nejvíc 2,5 milionu,“ říká sklář Lukáš Novák. Dá se řemeslem uživit bez kompromisů?
23. 10. 2026 10:00
Bystrík Klčo: Co je na umělecké scéně overrated a co underrated
17. 10. 2026 15:30
Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
před 2 dny
Více z tématu Hudba Všechno
ADÉLA už nic netají. Po show Jimmyho Fallona vyrazila na rande s Jacksonem Shanksem
ADÉLA už nic netají. Po show Jimmyho Fallona vyrazila na rande s Jacksonem Shanksem
před 3 dny
ADÉLA v show Jimmyho Fallona
23. 10. 2026 8:46
Rihannini hudební vydavatelé žalují českou politickou stranu
před 4 dny
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
18. 10. 2026 14:00
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Jsou severní Čechy kolébkou rapu u nás?
Jsou severní Čechy kolébkou rapu u nás?
před 13 minutami
MFDF Ji.hlava slaví 30 let.
MFDF Ji.hlava slaví 30 let.
před hodinou
Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově
Ve spolupráci
Podzim tě volá do přírody. Co si obléct a obout na hike, když chceš být v teple a vypadat stylově
před hodinou
Apple Problémy s iPhonem Duo
Apple Problémy s iPhonem Duo
před 2 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
včera v 16:15
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Sponzorovaný obsah
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
13. 10. 2026 12:30
Jak vypadá tvoje realita s bydlením a investicemi? Poděl se o názor a získej dva tisíce korun na nákup v Alza.cz
Jak vypadá tvoje realita s bydlením a investicemi? Poděl se o názor a získej dva tisíce korun na nákup v Alza.cz
14. 10. 2026 15:30
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
22. 10. 2026 8:30
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 2 dny
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
před 4 dny
1
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30