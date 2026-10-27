Podzimní túry jsou nejkrásnější. Koukni, jak se na ně připravit.
Gorpcore byl před několika lety okrajovým trendem. Nosili ho lidé, kteří chodili na túry, trailoví běžci a běžkyně nebo horolezci a horolezkyně. Postupně se dostal do našich feedů a ovládl také ulice. Stačí si všimnout, kolik lidí začalo nosit Salomony. Není se čemu divit – outdoorové oblečení je pohodlné, funkční a také odolné.
Sice vypadá cool i v kavárně, ale asi se shodneme, že se stále nejvíc hodí tam, na co bylo vyrobeno: tedy na hike. Podzim je ideální období na procházky do přírody. Připravili jsme pro tebe několik tipů, jak se obléci, aby ti bylo teplo a vypadalo to dobře. A abychom ti ušetřili procházení, vybrali jsme z Footshopu i pár kousků do tvého šatníku.
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1. Začni botami
Dobré boty rozhodují o celém výletu. Hledej hluboký vzorek, voděodolnou membránu a tlumení, které vydrží i několik hodin. Nové boty nezkoušej hned na celodenním výletu, raději je pár dní rozchoď.
Nepodceňuj ani ponožky. Obyčejné bavlněné ponožky mohou rychle nasávat vlhkost, což znamená studené a mokré nohy. Hledej něco silnějšího a vhodného na túru. Během chladnějších dnů sáhni po merino vlně. Nezapomeň si přibalit i náhradní pár.
Tip: FTSHP x adidas Terrex Freehiker 3 Low Gore-Tex (4 399 Kč)
Jde o moderní hybridní obuv, která spojuje turistiku s městským stylem. Tato sportovně-outdoorová silueta byla navržena pro maximální pohodlí během dlouhých přechodů, přičemž si zachovává nízkou hmotnost a dynamiku běžecké obuvi. Potěší zejména ty, kteří hledají technickou funkčnost a svěží vzhled. Barevné provedení DAYBREAKER, které vzniklo ve spolupráci s Footshop, připomíná východ slunce.
Výběr bot může být zdlouhavý. Footshop proto nabízí Shoe Finder, který ti pomůže najít pár podle tvých potřeb a plánů.
Funguje to tak, že krok po kroku vyplníš, na co budeš tenisky nejvíc využívat, v jakém prostředí je budeš nosit a jaký střih preferuješ. Shoe Finder ti následně najde několik možností, které jsou pro tebe jako stvořené.
2. Důležité je vrstvení
Ráno je zima, odpoledne teplo a v horách se počasí mění za pár minut. Spodní vrstva odvádí pot, střední udržuje teplo a vrchní chrání před větrem a deštěm. Jako spodní vrstvu zvol funkční tričko, ve střední vrstvě se spolehni na fleece a navrch si můžeš dát bundu.
Tipy:
- Tričko FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (1 399 Kč)
Trička jsou unisex a dostupná ve žlutém, černém a růžovém camo provedení. Mají oversize střih, takže můžeš zkusit i vrstvení s dlouhým rukávem.
- Mikina FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (2 199 Kč)
Mikina je ze stoprocentního recyklovaného polyesteru s technologií Climawarm, která podle Footshopu udržuje tělesné teplo a zároveň odvádí vlhkost od pokožky. Má zip po celé délce, kapsy na mobil a rukavice, elastické manžety a stahování na okrajích. Camo vzor v zemitých odstínech vypadá dobře i bez dalších doplňků.
- Vesta FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (1 399 Kč)
Vesta je z měkkého, lehkého a rychleschnoucího fleecu, který také vzniká z recyklovaného polyesteru. Zahřeje trup, takže ti nebude zima ani při delší pauze na vrcholu. Má zip, kapsy a výšivku a v černé barvě se hodí téměř ke všemu. Dá se nosit samostatně, přes tričko, nebo jako střední vrstva pod bundu.
3. Zapomeň na denim
Divil*a by ses, ale najdou se lidé, kteří by si do přírody oblékli denim. Džíny nech doma, protože jsou nepraktické, těžké, omezují pohyb a udržují vlhkost. Sáhni raději po cargo kalhotách, které jsou do hor ideální. Kromě toho mají také praktické kapsy, do kterých se vejde občerstvení i mobil.
Tip: Cargo kalhoty FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (2 899 Kč)
Kalhoty mají volný střih a stahování. Bonus je lemování i na manžetách, díky čemu ti nebude zespoda foukat studený vzduch. Materiál disponuje technologií Climawarm, která podle Footshopu hřeje a zároveň odvádí vlhkost. Pánské provedení je v hnědé nebo světlém camo, dámské v hnědé nebo námořnické modré.
4. Důležité jsou doplňky
Bundu proti větru, kterou sbalíš do batohu, potřebuješ vždy. I když se ti zdá, že je venku teplo. To samé platí i pro čepice. Hlavu si zakryj kšiltovkou nebo kloboukem, které ti pomohou chránit tvář i krk. Bonus je, že outfit s nimi vypadá promyšleněji.
Tipy:
- Kšiltovka FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (999 Kč)
- Klobouk FTSHP x adidas Terrex DAYBREAKER (1 299 Kč)
Daybreaker navazuje na kolekci Stargazer, kterou FTSHP a adidas Terrex vydali v červnu. Ta byla o horách po setmění a o lidech, kteří jdou za vrcholy pod hvězdami. Daybreaker posouvá příběh o pár hodin dál, do chvíle, kdy se na obloze objeví první světlo.
Zahrnuje 14 kousků, které vypadají dobře na ranní výlet do lesa i na procházku po městě. Kolekce je dostupná online ve Footshopu, ale jen v omezeném množství, takže pokud tě něco zaujme, neváhej dlouho.
5. Dobře se připrav
V neděli 25. října se vracíme na zimní čas a stmívá se dřív. V nižinách slunce zapadá přibližně kolem půl páté, v horách ještě dřív. Čelovka je proto základ.
Do batohu patří i termoska s něčím teplým, powerbanka, offline mapa a náhradní tričko.