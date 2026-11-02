dnes 2. listopadu 2026 v 8:16 Čas čtení 0:00 Kimi Antonelli se stal nejmladším šampionem formule 1. Titul se po 73 letech vrátil do Itálie Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: F1 / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: KIMI ANTONELLI / PROPAGAČNÍ MATERIÁL Zdroj: KIMI ANTONELLI / PROPAGAČNÍ MATERIÁL 1 / 3 Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! Poslali jsme ti kód na tvou e-mailovou adresu: Pokračovat Chceš se přihlašovat s heslem? 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