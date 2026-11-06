Soňa v rozhovore pre Refresher hovorí o vzťahu k svojmu telu, obdobiach priberania a chudnutia aj o zdravotných komplikáciách a rozhodnutí nastúpiť na liečbu obezity.
„Vedela som, že existujú lieky na chudnutie aj že na ne majú rôzni ľudia rôzne názory. Verila som, že pod dohľadom lekárov a so správne nastavenou liečbou by to malo byť v poriadku,“ hovorí v rozhovore.
Soňa vyššiu hmotnosť už od detstva vnímala ako súčasť svojej identity. „Pre mňa bolo označenie, že som tučná, niečo ako keby mi niekto povedal, že som blondína, mám pehy alebo nosím okuliare. Proste som to prijala. Brala som to ako svoju súčasť. Zároveň, keď sa spätne pozriem na svoje fotky, nikdy som nebola tučná, mala som možno o štyri kilá viac ako ostatné dievčatá,“ spomína.
Dokonca sa jej podarilo uspieť vo svete plus-size modelingu. V roku 2017 sa Soňa prihlásila do českej súťaže krásy a odniesla si titul prvej vicemiss. Nasledovali fotenia a príležitostné spolupráce. „Nikdy som nemala problém so sebavedomím ani som nemala pocit, že by moja váha automaticky znižovala moju hodnotu. Vždy som bola extrovertka, mala som rada ľudí a cítila som sa v kolektíve prijatá,“ opisuje.
Zásadná zmena prišla až s materstvom. Počas prvého tehotenstva pribrala približne z 90 na 134 kilogramov. Sama priznáva, že v tom období výrazne obmedzila pohyb a postupne sa prestala o seba starať tak, ako predtým.
Po pôrode sa však rozhodla situáciu zmeniť. Oslovila trénerku, dostala jedálniček a chodila do fitka. Podarilo sa jej schudnúť, no krátko nato opäť otehotnela.
Druhé tehotenstvo už prežívala aktívnejšie, pretože sa popri ňom starala o staršie dieťa a neskôr sa vrátila aj do práce. „Potrebovala som vypadnúť do kolektívu a s malým dieťaťom doma som sa nezastavila. Vedela som, že to druhýkrát už nenechám zájsť tak ďaleko,“ hovorí Soňa.
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- Prečo Soni lekárka spočiatku predpísala Ozempic a neskôr prešla na Wegovy.
- Ako sa Soňa počas liečby cíti.
- Koľko liečba stojí a ako to ovplyvnilo Sonin rozpočet.
- Aký je rozdiel medzi liekmi Wegovy, Ozempic a Mounjaro.
- Kedy a prečo podľa lekárky pacienti môžu po vysadení liečby opäť pribrať.
Zdravotné komplikácie ju na čas pripravili o možnosť normálne sa hýbať
Približne mesiac po pôrode druhého dieťaťa cisárskym rezom dostala hlbokú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu. V nemocnici strávila dva týždne. Zdravotné komplikácie výrazne zasiahli do jej každodenného života. „Bola som najprv na JIS-ke, potom mi urobili zákrok. Mala som nohu trikrát väčšiu ako zdravú. Nevedela som chodiť. Psychicky som bola úplne mimo. V nemocnici som stále plakala doktorkám a pýtala sa, kedy sa vyliečim a ako sa s týmto budem starať o dve deti,“ spomína Soňa, ktorej stav sa nezlepšil ani po prepustení z nemocnice. Bežné činnosti, ktoré predtým považovala za samozrejmosť, sa stali náročnými.
V období, keď nedokázala fungovať bez pomoci druhých, sa u nej rozvinulo emočné jedenie – jedlom si kompenzovala psychickú nepohodu. „Ja som vždy mala sklony k emočnému jedeniu, ale toto obdobie ma úplne zasiahlo. Doslova som sa začala každý deň odmeňovať jednou úžasnou potravinou,“ hovorí. Nezostalo pritom len pri občasnej sladkej odmene. Soňa opisuje, že dokázala bez problémov niekoľkokrát do týždňa zjesť celý pohár Nutelly. „Štyri až päťkrát do týždňa som si kúpila Nutellu a dokázala som ju normálne zjesť celú za deň. Trvalo to niekoľko mesiacov. A keďže moja pohyblivosť bola extrémne obmedzená, za deväť mesiacov som sa dostala na 137 kilogramov,“ približuje.
Postupne si začala uvedomovať, že jej telo sa mení rýchlejšie, než si to stíhala všímať. Zlomovým momentom boli aj fotky a videá, na ktorých sa videla inak ako vo vlastných predstavách. „Máš pocit, že odraz v zrkadle je stále rovnaký. Potom som však videla video alebo fotku a hovorila som si: ‚Toto nie som ja, takto predsa nevyzerám.‘ A môj manžel mi s najväčšou láskou povedal: ‚Ale áno, Soňa, už takto vyzeráš‘,“ spomína.
Nakopnúť sa Soni pomohla aj skúsenosť z výstavy ľudských tiel v Prahe, kde videla porovnanie tela zdravého človeka a človeka s obezitou. Rozhodla sa svoju situáciu a zdravie riešiť aj s odbornou pomocou. Najskôr kontaktovala svoju všeobecnú lekárku s tým, že chce riešiť obezitu. „Zavolala som jej a povedala, že by som sa chcela objednať, pretože chcem riešiť svoju obezitu. A ona mi na to povedala len: ‚No tak proste nejedzte‘,“ opisuje.
Napriek nepríjemnej skúsenosti sa nenechala odradiť a napokon začala problém riešiť s diabetologičkou. „Vedela som, že existujú lieky na chudnutie aj že na ne majú rôzni ľudia rôzne názory, verila som, že pod dohľadom lekárov a so správne nastavenou liečbou by to malo byť v poriadku,“ hovorí. Soňa najskôr absolvovala vyšetrenia, vysvetlila svoje stravovacie návyky, lekárka jej v úvode odporučila polhodinu chôdze každý deň. Keďže Soňa prekonala trombózu a stále sa liečila, možnosti pohybu boli obmedzené. „V mojom prípade neprichádzal do úvahy silový tréning, musela som začať úplne pozvoľna. Už pred začiatkom liečby som zaradila pravidelné plávanie, ktoré mi odporúčala aj angiologička,“ vysvetľuje Soňa.
Najskôr Ozempic, neskôr Wegovy
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo Soni lekárka spočiatku predpísala Ozempic a neskôr prešla na Wegovy.
- Ako sa Soňa počas liečby cíti.
- Koľko liečba stojí a ako to ovplyvnilo Sonin rozpočet.
- Aký je rozdiel medzi liekmi Wegovy, Ozempic a Mounjaro.
- Kedy a prečo podľa lekárky pacienti môžu po vysadení liečby opäť pribrať.
Až následne s lekárkou prebrali možnosti liečby obezity pomocou liekov. Keďže rodina v tom čase hospodárila s obmedzenejším rozpočtom, zohľadňovali aj finančnú stránku. „Bola som na rodičáku a manžel v tom období prechádzal na podnikanie. Otvorene som s lekárkou riešila aj cenu liekov. Ozempic bol lacnejší, preto mi ho predpísala,“ vysvetľuje.
Lekárka jej odporučila sledovať príjem bielkovín a vlákniny a dodržiavať nastavený kalorický príjem. Sama sa začala o problematiku viac zaujímať a postupne upravovala svoje návyky. „Neexistuje, že nebudeš jesť alebo budeš jesť blbosti. Naopak, je veľmi dôležité, aby denný príjem tvorili kvalitné bielkoviny. V žiadnom prípade by som tiež nemala podliezť 1600 kalórií,“ vysvetľuje.
Spočiatku Soňa začínala s najnižšou dávkou a postupne jej ju lekárka navyšovala. „Ako laik viem, že Wegovy je určený priamo na liečbu obezity, Ozempic je určený primárne pre diabetikov. Tuším, že pri Wegovy je možné vyššie dávkovanie a pri Ozempicu som už nemala možnosť zvýšiť dávku,“ hovorí Soňa. Ani pri jednom z liekov nezaznamenala žiadne vedľajšie účinky. „Jasné, ak by som celý deň ‚zabudla‘ jesť, pretože nemám hlad ani chute, a večer sa naládovala čokoládou, určite by mi bolo blbo, ale keď si dávaš pozor a dodržiavaš odporúčania, je to v pohode,“ vysvetľuje.
Lekárka MUDr. Eva Plevová, ktorá na klinike Dermapoint lieči obezitu, vysvetľuje rozdiel medzi jednotlivými liekmi: „Liek Ozempic s účinnou látkou semaglutid je indikovaný u pacientov s diabetes mellitus 2. typu (cukrovka 2. typu) na zlepšenie kompenzácie diabetu. V prípade splnenia indikačných kritérií je plne hradený zo zdravotného poistenia.“
Naopak, Wegovy, tiež s účinnou látkou semaglutid, je indikovaný priamo na liečbu nadváhy a obezity u dospelých aj dospievajúcich od 12 rokov a nie je hradený zo zdravotného poistenia. „Semaglutid pôsobí prostredníctvom receptora GLP-1. Rozdiel medzi preparátmi je v dávkovacej schéme – pri liečbe Ozempicom sa používa nižšia dávkovacia schéma ako pri liečbe obezity preparátom Wegovy,“ upresňuje MUDr. Eva Plevová.
Účinnú látku tirzepatid ako jediný z trojice liekov obsahuje Mounjaro, ktorý je taktiež indikovaný na liečbu diabetes mellitus 2. typu, nadváhy a obezity, avšak len u dospelých. Podobne ako Wegovy, nie je hradený zo zdravotného poistenia. „V prípade liečiva tirzepatid hovoríme o duálnom agonistovi – pôsobí teda cez dva receptory: GLP-1 + GIP,“ vysvetľuje odborníčka.
Už nemusím v obchode bojovať sama so sebou.
Jednou z najvýraznejších zmien, ktoré si Soňa počas liečby všimla, je jej vzťah k jedlu. „Doslova sa mi vypli myšlienky na jedlo. Pre mňa bolo najväčšou zmenou to, že sa mi vypol food noise. Tie vtieravé myšlienky, ktoré ma nútili, aby som v obchode nedokázala prejsť okolo regála s Nutellou bez toho, aby som si ju zobrala,“ opisuje.
Pred liečbou podľa vlastných slov často zvádzala vnútorný boj. Vedela, že sladkosti nechce jesť, no napriek tomu si ich nakoniec kúpila. „Teraz idem do obchodu a pozriem sa na jablká. Poviem si, že tie vyzerajú dobre, dám si ich. A keksy? Ani mi neprídu na um. Dokonca mám pocit, že si jedlo viem viac vychutnať,“ hovorí.
Liek Wegovy obsahuje účinnú látku semaglutid, ktorá napodobňuje účinok hormónu GLP-1. Ten sa prirodzene podieľa na regulácii príjmu potravy a pocitu sýtosti. Ako vysvetľuje MUDr. Eva Plevová, pôsobením na GLP-1 receptory v mozgu liek znižuje pocit hladu, zvyšuje sýtosť a mierne spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. Pacienti môžu podľa jej slov zároveň pociťovať menšiu chuť na kalorické a tučné jedlá či potrebu priebežne sa niečím občerstvovať.
„Týmto mechanizmom sa znižuje energetický príjem pacienta a v kombinácii so správnou skladbou jedálnička a pohybovou aktivitou dochádza k redukcii hmotnosti,“ vysvetľuje lekárka. Účinok liečby sa pritom neobmedzuje len na číslo na váhe. Receptory GLP-1 sa nachádzajú aj v ďalších orgánoch a výsledky štúdií podľa MUDr. Plevovej poukazujú na zlepšenie lipidového profilu, zníženie krvného tlaku či pokles chronického zápalu spojeného s obezitou. To môže prispievať aj k znižovaniu rizika kardiovaskulárnych komplikácií, ako sú infarkt alebo cievna mozgová príhoda.
Osobitný prínos môže mať redukcia hmotnosti aj u žien s polycystickým ovariálnym syndrómom (PMOS). Podľa lekárky môže viesť k zlepšeniu menštruačného cyklu a ovulácie. „Prínos liečby teda nie je iba estetický, ale predstavuje celkové zlepšenie zdravotného stavu a pridružených ochorení spojených s obezitou,“ hovorí.
Wegovy však nie je riešením na zhodenie niekoľkých kilogramov navyše. Na Slovensku je určený dospelým pacientom s BMI 30 a viac, prípadne s BMI od 27 do menej ako 30, ak majú zároveň aspoň jedno ochorenie súvisiace s nadváhou, napríklad cukrovku 2. typu, vysoký krvný tlak alebo zvýšenú hladinu cholesterolu. EMA rozšírila indikáciu aj na dospievajúcich od 12 rokov s obezitou a telesnou hmotnosťou nad 60 kilogramov.
„Vhodným kandidátom je každý pacient s obezitou, ktorý je motivovaný k zmene životného štýlu,“ hovorí MUDr. Plevová. Pred začatím liečby je však podľa nej nevyhnutné dôkladné vyšetrenie, odobratie anamnézy a posúdenie prípadných kontraindikácií.
Zmenil sa aj Sonin pohľad na veľkosť porcií. Predtým bola zvyknutá zjesť celý tanier, aj keď už cítila sýtosť. Dnes dokáže jedno jedlo rozdeliť na viac porcií. „Na začiatku som bojovala aj s tým, že už som sýta, ale bola som zvyknutá tanier ešte dojesť. Porciu, ktorú som predtým zjedla celú, si dnes dokážem rozdeliť aj na tri,“ približuje.
Soňa zároveň priznáva, že počas liečby sa stále objavujú obdobia, keď sa jej nedarí dodržiavať režim úplne dôsledne. Musí si dávať pozor nie na prejedanie, ale naopak na dostatočný príjem kalórií a správne nutrienty. Za dôležité však považuje, aby sa po takomto výpadku dokázala vrátiť k zdravším návykom. Počas približne ôsmich mesiacov liečby Soňa schudla 25 kilogramov. Nepripisuje to však výlučne liekom. Popri nich sa snaží pravidelne plávať, chodiť a venovať pozornosť tomu, čo konzumuje.
„Lekárka sa ma pýtala, koľko by som chcela vážiť. Povedala som, že skromne, možno 90 kilogramov, čo som mala pred deťmi. Ale keď pôjde váha ešte nižšie, tak pôjde. Pre mňa nie je cieľom konkrétne číslo na váhe,“ vysvetľuje.
Za lieky síce platí, na nákupoch však ušetrí
Zaujímavú zmenu si všimla aj v rodinnom rozpočte. Hoci je liečba pravidelným výdavkom, podľa Sone sa jej časť nákladov vracia v podobe nižších výdavkov na jedlo. „Človek si na začiatku povie, že 200 eur za liek, veď to ma zruinuje, musím zaplatiť nájom, nakúpiť jedlo. Predtým sme išli do obchodu a okrem toho, čo bolo na nákupnom zozname, sme nakúpili ešte kopu zbytočností. Teraz takmer vôbec nenakupujem impulzívne,“ hovorí.
Podobne je to aj v reštauráciách alebo pri donáškach. Dnes im stačí menej a často im jedlo zostane aj na ďalší deň. Soňa pritom zdôrazňuje, že jej najväčším cieľom nie je čo najnižšie číslo na váhe ani dlhodobé užívanie liekov. Chce sa naučiť fungovať tak, aby si zdravšie návyky dokázala udržať aj po skončení liečby.
„Pre mňa bude najväčším úspechom, keď si jedného dňa poviem, že som sa normálne naraňajkovala, naobedovala, večerala a nepotrebovala som si dať na večeru Milku. A potom som sa išla prejsť alebo na plaváreň. Keď si za ten čas osvojím dobré návyky, to bude pre mňa úspech. Hlavne chcem byť zdravá,“ uzatvára.
Jednou z najčastejších otázok spojených s liečbou je, či si pacient dokáže dosiahnutú hmotnosť udržať aj po vysadení lieku. Podľa MUDr. Evy Plevovej treba počítať s tým, že liečba agonistami GLP-1 je spravidla dlhodobá. Dôležitou súčasťou celého procesu preto nie je iba samotné užívanie lieku, ale aj postupná zmena stravovacích návykov a zaradenie pravidelného pohybu do každodenného života.
Ak pacient po dosiahnutí cieľovej hmotnosti liečbu ukončí bez toho, aby si osvojil udržateľné návyky, existuje vysoké riziko opätovného priberania. Lekárka upozorňuje, že podľa dostupných dát môže človek po vysadení lieku získať späť až približne 67,4 percenta pôvodne stratenej hmotnosti.
To však neznamená, že všetci pacienti musia počas celej liečby užívať rovnakú dávku. „Dávkovacia schéma pri dlhodobej liečbe sa často individualizuje – ide o udržiavaciu liečbu po dosiahnutí cieľovej váhy po nastavení s lekárom. U iných pacientov postupne redukujeme dávku na najnižšiu účinnú,“ vysvetľuje MUDr. Plevová. Postup podľa nej závisí od dosiahnutého efektu aj pripravenosti pacienta udržať zmeny životného štýlu.
Vedľajšie účinky
Hoci pacienti liečbu podľa lekárky vo všeobecnosti dobre tolerujú, ani Wegovy sa nezaobíde bez možných nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa týkajú tráviaceho systému. Pacienti môžu pociťovať plnosť žalúdka, pálenie záhy, najmä po ťažších jedlách, alebo mať sklon k zápche. Objaviť sa môžu aj bolesti hlavy, predovšetkým po prvých aplikáciách, či mierne začervenanie v mieste vpichu.
„Väčšina nežiaducich účinkov sa objavuje pri prvých aplikáciách so spontánnym ústupom pri pokračovaní liečby,“ uvádza MUDr. Plevová. Ich výskytu sa v ambulancii snažia predchádzať postupným a individuálnym zvyšovaním dávky podľa reakcie konkrétneho pacienta.