Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů

Spousta mladých lidí zahajuje svou pracovní kariéru drobnými přivýdělky na volné noze.
První projekty realizují už při škole z domova. I přes své nesporné schopnosti ale narážejí při zakázkách na tvrdou realitu – chtějí vypadat seriózně a sáhnout si na větší projekty, ale kancelář mají pořád v dětském pokoji. Zatímco části klientů je to jedno, jiní kvůli tomu neberou mladé podnikatele dostatečně vážně. Co s tím?
Profesionalita už dávno není o adrese
Klienti většinou neřeší, odkud skutečně pracuješ. Zajímá je, jak komunikuješ, jak držíš slovo a jak působí tvoje značka navenek. První kontakt často probíhá přes e-mail, web nebo videohovor – a právě tam se láme chleba.
V principu je jedno, že hovor probíhá z dětského pokoje. Dej si ale pozor na to, aby ti během hovoru nevstupovali do pokoje rodiče, sourozenci, nebo domácí mazlíčci. Z vedlejšího pokoje by také neměla hrát televize nebo hlasitá hudba. Pozornost věnuj i tomu, co vidí protistrana za tebou. Většina služeb pro videohovory dnes umožňuje snadno zaměnit pozadí obrazu za virtuální – využij toho.
Online prezentace jako základ důvěry
Web, e-mailová adresa a fakturační údaje jsou tvou hlavní vizitkou. Pokud působí amatérsky, klient znejistí, i když je tvoje práce sebelepší. Naopak jednoduchá, čistá prezentace dokáže vyrovnat i fakt, že podnikání teprve rozjíždíš.
Důležité je oddělit osobní a pracovní rovinu. E-mailová adresa s dětskou herní přezdívkou nebude při práci vypadat dobře. Dej přednost klasickému formátu „jméno.příjmení“, nebo vlastní značce. Ideální volbou je e-mail na vlastní doméně.
Jak působit jako zavedený profík i bez kanceláře
Začít podnikat s minimálními náklady z domova svých rodičů je správný přístup. Když ale podnikání roste, potřeba seriózního zázemí se zvyšuje.
Jedním z praktických řešení, které využívá čím dál víc freelancerů a malých podnikatelů, je virtuální sídlo firmy. Nejde o žádnou fintu, ale o běžný nástroj, jak mít oficiální firemní adresu, aniž bys musel*a hned platit drahé kancelářské prostory.
Služby jako SimplyOffice umožňují mít reprezentativní adresu pro podnikání, vyřešit administrativu a zároveň si zachovat flexibilitu práce odkudkoli. Klient vidí profesionální značku, ty máš klid na práci.
Sebevědomí, osobní sympatie a kvalitní reference dělají hlavní dojem
Když víš, že máš vyřešené základy – komunikaci, prezentaci i formální stránku podnikání – roste i tvá vlastní jistota. A ta je při jednání s klienty často rozhodující.
Nejde o to něco předstírat. Jde o to dát svému podnikání autenticitu. Pokud umíš dobře komunikovat, plnit termíny a držet domluvenou cenu, budeš vždy o krok před konkurencí. Právě na naprostých základech si totiž většina podnikatelů vyláme zuby. Hezká kancelář by měla být odrazem tvých úspěchů a pomůže podnikání posunout na vyšší level. Na prvním místě ale musí být poctivě odvedená práce.