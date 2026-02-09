Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je PR zpráva společnosti Futurino SO.
dnes 9. února 2026 v 10:30
Čas čtení 1:39
Sponzorovaný obsah

Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů

Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
Zdroj: Adobestock.com / Dusan
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Spousta mladých lidí zahajuje svou pracovní kariéru drobnými přivýdělky na volné noze.

První projekty realizují už při škole z domova. I přes své nesporné schopnosti ale narážejí při zakázkách na tvrdou realitu – chtějí vypadat seriózně a sáhnout si na větší projekty, ale kancelář mají pořád v dětském pokoji. Zatímco části klientů je to jedno, jiní kvůli tomu neberou mladé podnikatele dostatečně vážně. Co s tím?

Profesionalita už dávno není o adrese

Klienti většinou neřeší, odkud skutečně pracuješ. Zajímá je, jak komunikuješ, jak držíš slovo a jak působí tvoje značka navenek. První kontakt často probíhá přes e-mail, web nebo videohovor – a právě tam se láme chleba.

V principu je jedno, že hovor probíhá z dětského pokoje. Dej si ale pozor na to, aby ti během hovoru nevstupovali do pokoje rodiče, sourozenci, nebo domácí mazlíčci. Z vedlejšího pokoje by také neměla hrát televize nebo hlasitá hudba. Pozornost věnuj i tomu, co vidí protistrana za tebou. Většina služeb pro videohovory dnes umožňuje snadno zaměnit pozadí obrazu za virtuální – využij toho.

Online prezentace jako základ důvěry

Web, e-mailová adresa a fakturační údaje jsou tvou hlavní vizitkou. Pokud působí amatérsky, klient znejistí, i když je tvoje práce sebelepší. Naopak jednoduchá, čistá prezentace dokáže vyrovnat i fakt, že podnikání teprve rozjíždíš.

 

Důležité je oddělit osobní a pracovní rovinu. E-mailová adresa s dětskou herní přezdívkou nebude při práci vypadat dobře. Dej přednost klasickému formátu „jméno.příjmení“, nebo vlastní značce. Ideální volbou je e-mail na vlastní doméně.

Jak působit jako zavedený profík i bez kanceláře

Začít podnikat s minimálními náklady z domova svých rodičů je správný přístup. Když ale podnikání roste, potřeba seriózního zázemí se zvyšuje.

Jedním z praktických řešení, které využívá čím dál víc freelancerů a malých podnikatelů, je virtuální sídlo firmy. Nejde o žádnou fintu, ale o běžný nástroj, jak mít oficiální firemní adresu, aniž bys musel*a hned platit drahé kancelářské prostory.

Služby jako SimplyOffice umožňují mít reprezentativní adresu pro podnikání, vyřešit administrativu a zároveň si zachovat flexibilitu práce odkudkoli. Klient vidí profesionální značku, ty máš klid na práci.

Sebevědomí, osobní sympatie a kvalitní reference dělají hlavní dojem

Když víš, že máš vyřešené základy – komunikaci, prezentaci i formální stránku podnikání – roste i tvá vlastní jistota. A ta je při jednání s klienty často rozhodující.

 

Nejde o to něco předstírat. Jde o to dát svému podnikání autenticitu. Pokud umíš dobře komunikovat, plnit termíny a držet domluvenou cenu, budeš vždy o krok před konkurencí. Právě na naprostých základech si totiž většina podnikatelů vyláme zuby. Hezká kancelář by měla být odrazem tvých úspěchů a pomůže podnikání posunout na vyšší level. Na prvním místě ale musí být poctivě odvedená práce.

Doporučeno
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis 3. února 2026 v 11:00
Doporučeno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky 7. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku 30. ledna 2026 v 7:42
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 4 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před hodinou
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
před 2 hodinami
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
včera v 12:58
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
včera v 09:44
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
včera v 08:21
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
před 2 dny
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Sport Osobnosti Policie
Více
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před 25 minutami
Orbán slovně zaútočil na Ukrajinu. Nazval ji nepřítelem Maďarska
před 2 hodinami
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
dnes v 08:06

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03
Více z tématu Sport Všechno
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
před 2 dny
ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom
včera v 14:40
Zlatý hattrick Ester Ledecké? Spolu se Zuzanou Maděrovou ovládly kvalifikaci obřího slalomu ve snowboardingu
včera v 11:13
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Rubicon je bez majetku a peněz, rozhodl soud. Co to znamená pro majitele lístků?
13. 1. 2026 9:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
před 13 minutami
Který je tvůj favorit?
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
PR zpráva
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
před hodinou
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
dnes v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
včera v 08:21
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
včera v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 3 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Domů
Sdílet
Diskuse