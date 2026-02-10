Kdo byl nejstarší a kdo nejmladší výherce a kdy se olympiády účastnily ženy poprvé?
Zimní olympijské hry v Itálii jsou v plném proudu. Myšlenka na spojení všech národů bez politických rozepří provází moderní svět od 19. století a od roku 1960 kromě fanoušků a fanynek na olympijských stadionech fandí také miliony sportovních nadšenců a nadšenkyň u televizních obrazovek. Olympijské hry a jejich organizaci ale provází řada zajímavostí, o kterých možná netušíš. Troufneš si své znalosti ověřit v našem kvízu?
DoporučenoNico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“ 8. února 2026 v 7:00
DoporučenoNové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička 9. února 2026 v 7:00
Olympijské hry: Otestuj svoje znalosti
Zdroj: Unsplash/Bryan Turner/volně k užití
1 11
Kdy se pořádaly první olympijské hry?
V roce 776 př. n. l.
V roce 393 př. n. l.
Na počátku 14. století v Byzantské říši
V roce 1859
Zdroj: Unsplash/Brent Pace/volně k užití
2 11
Ve kterém z těchto měst se olympijské hry nekonaly?
V Salt Lake City
V Chicagu
V Los Angeles
V Londýně
3 11
Měla se olympiáda konat v České republice?
Ano
Ne
Vysvětlení
Pokusy, které se dostaly nejdále, pochází z roku 1960 z Československa. Tehdy země myslela na OH 1980, které by proběhly v Praze. Nakonec se ale pořádaly v Lake Placid, které bylo vybráno bez protikandidáta. Naposledy se nápady na pořádání objevily pro OH v roce 2016, ty ale skončily v samotném zárodku.
4 11
Kolik sportovců během své účasti na OH zemřelo?
Žádný
2
5
10
Vysvětlení
Při samotné soutěži zemřeli dva sportovci. Francisco Lázaro na celkové přetížení organismu a Knud Enemark Jensen na infarkt myokardu. Během příprav a tréninků zahynulo dalších 6 sportovců. Ti však nezemřeli během samotné soutěže.
Zdroj: Julian Finney/Getty Images
5 11
Kolik si Česká republika odnesla z OH zlatých medailí?
41
19
29
34
6 11
Která československá sportovkyně učinila gesto proti sovětské okupaci tím, že při sovětské hymně odvrátila zrak?
Věra Čáslavská
Eva Bosáková
Květa Jeriová
Zdroj: TASR/AP
7 11
Kdy se olympijských her poprvé zúčastnily také ženy?
V roce 1896
V roce 1912
V roce 1900
V roce 1944
Vysvětlení
Ženy se poprvé účastnily olympiády v roce 1900. Od té doby se jejich účast stále zvyšovala. K původnímu tenisu se před válkou přidala například lukostřelba, slalom nebo hod oštěpem.
Zdroj: IOC Olympic Museum
8 11
Kolik bylo nejstaršímu zlatému medailistovi na OH?
82
75
59
64
Vysvětlení
Nejstarším držitelem zlaté medaile byl Oscar Shawn, který společně se svým střeleckým týmem vyhrál v roce 1912 na olympiádě ve Stockholmu. V den soutěže mu bylo 64 let a 258 dní.
Zdroj: Wiki Commons/neznámý autor/volně k užití
9 11
Kolik bylo naopak nejmladší zlaté medailistce?
18
13
9
16
Vysvětlení
Nejmladší zlatou medailistkou je Marjorie Gestring, které bylo na olympiádě v roce 1936 pouhých 13 let. S ostatními olympioniky soutěžila ve skoku do vody.
10 11
Kolik stojí pořádání zimních olympijských her?
Průměrně 26,3 milionů dolarů
Průměrně 43,1 milion dolarů
Průměrně 39,2 milionů dolarů
Průměrně 15,7 milionů dolarů
Vysvětlení
Pořádání zimních olympijských her vyjde zemi v průměru na 39,2 miliony dolarů. Nejčastěji se pořádají přibližně za 29 milionů. Letní olympijské hry bývají pro organizátory o něco levnější. Země za ně v průměru zaplatí 22,4 miliony dolarů.
11 11
Čím je důležitá olympiáda z roku 1948?
Poprvé se jí účastnili lidé z LGBTQ+ komunity.
Poprvé se jí zúčastnili lidé na vozíku.
Padl na ní dosud nepřekonaný světový rekord v plavání.
Ženy se mohly poprvé zúčastnit skoku na lyžích.
Vysvětlení
Olympiády v roce 1948 se poprvé účastnili lidé na vozíku. Zranění veteráni z druhé světové války se her zúčastnili v rámci terapie sportem. Byla to právě olympiáda ve 48. roce, která položila základy paralympiády.